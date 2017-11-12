На северо-западе Москвы пьяный безработный зарезал собутыльника

Вечером 11 ноября на северо-западе Москвы произошло убийство. По предварительным данным, 30-летний безработный зарезал собутыльника во время застолья.
Пострадавший скончался на месте, злоумышленник задержан, передает агентство городских новостей "Москва". По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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