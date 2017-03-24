Жутко голодный кот Боря восхитил россиян (видео)
Временная хозяйка зверя рассказала, что подобрала кота на улице, туда его выкинули алкоголики. По всей видимости, воспоминания о голодных временах до сих пор влияют на поведение Бориса: он ворует всю еду, до которой может добраться.
"Кушает он хорошо, ему в принципе еды хватает. Он даже больше ест, чем все остальные", – рассказали в частном приюте. Видео инцидента с батоном публикует Life.ru.
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