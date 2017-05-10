Кот сошел с ума из-за пакета-плаща
В процессе падения полиэтиленовое изделие случайно зацепилось за шею кота, превратившись в своеобразный белый плащ. Однако животное оказалось не готово носить столь "модный" аксессуар. В бешенстве кот начал бегать по дому, стремясь во что бы то ни стало избавиться от прицепившегося пакета.
В итоге перепуганный домашний питомец спрятался от назойливого "плаща" под стол. После этого хозяин животного пришел ему на помощь и избавил его от пакета. Приключения кота были опубликованы на видеохостинге You Tube.
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