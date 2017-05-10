Кот сошел с ума из-за пакета-плаща

В Сети набирает популярность забавное видео с участием кота, который пострадал из-за своего чрезмерного любопытства. Пушистый хулиган сначала залез в лежащий на столе пакет, а затем упал вместе с ним.

В процессе падения полиэтиленовое изделие случайно зацепилось за шею кота, превратившись в своеобразный белый плащ. Однако животное оказалось не готово носить столь "модный" аксессуар. В бешенстве кот начал бегать по дому, стремясь во что бы то ни стало избавиться от прицепившегося пакета.

В итоге перепуганный домашний питомец спрятался от назойливого "плаща" под стол. После этого хозяин животного пришел ему на помощь и избавил его от пакета. Приключения кота были опубликованы на видеохостинге You Tube.