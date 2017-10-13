За час на девушку-подростка напали три насильника

17-летняя жительница Великобритании подверглась трем отдельным случаям сексуального насилия по дороге из клуба домой. Полиция считает, что в тот вечер девушка находилась под действием наркотиков.

Как стало известно, подросток возвращался из лондонского клуба вместе с друзьями. Когда компания разошлась, девушке пришлось идти домой в одиночестве.

При этом, как зафиксировала камера видеонаблюдения, первый насильник шел с велосипедом навстречу девушке, после чего они вместе зашли в здание, и он на нее напал. Больше мужчина не попадал в поле зрения камер, а недалеко от места происшествия полиция нашла верхнюю одежду подростка.

После этого камеры видеонаблюдения зафиксировали, как изнасилованная девушка ковыляет по улице и на нее вновь нападает насильник. Предположительно, бородатый незнакомец напал на подростка уже недалеко от ее дома на Корфилд-стрит.

Однако на этом мучения несчастной девушки не закончились. Полиция предполагает, что после второго изнасилования на подростка напали в третий раз двое или трое мужчин, передает Daily Mail.

К счастью, растерзанную, лежавшую на земле девушку заметил прохожий. Он вызвал спасателей и полицию. Стражи порядка считают, что в момент преступления подросток находился под действием наркотиков. Расследование преступления продолжается.