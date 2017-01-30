Крупного чиновника задержали с погоней в Москве

В Москве задержан директор Федеральной энергосервисной компании (ФЭСКО) при Министерстве энергетики Тимур Тимошев. Чиновник был объявлен в розыск по делу, возбужденному в марте 2016 года.

В столице чиновник был задержан по требованию Следственного комитета Республики Марий Эл. Для поимки Тимошева в городе был введен план "Перехват".

"По прилету в Москву за его автомобилем сотрудники ГИБДД устроили погоню, поскольку Тимошев находился в федеральном розыске. Для его задержания был введен план "Перехват", – цитирует Life.ru источник в правоохранительных органах.



Отметим, что уголовное дело в отношении Тимошева было заведено в марте 2016 года. Чиновника обвиняют в неуплате налогов на сумму 11 миллионов рублей за время работы в ФГУП "Приволжский" в Марий Эл.

После задержания Тимошев предъявил следователям данные о том, что уже заплатил налоги. После дачи объяснений он был отпущен под подписку.

Отметим, что это не первое задержание чиновника. В прошлый раз он был пойман, когда собирался вылетать из Казани в Москву. Тогда Тимошева доставили в СК и предъявили обвинение, после чего отпустили под подписку о невыезде.

