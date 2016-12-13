Хорошавин требует вернуть его богатство

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, арестованный по обвинению в коррупции, обратился с жалобой в Конституционный суд. Экс-чиновник просит оспорить закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам" с целью вернуть имущество семьи на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Хорошавин заявил, что конфискация элитных квартир, машин, земельных участков и ювелирных изделий является нарушением его конституционных прав, сообщает газета "Коммерсантъ". Экс-губернатор, его бывшая жена Ирина и совершеннолетний сын Илья не согласны с антикоррупционным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам" и статьей 235 Гражданского кодекса "Основания прекращения права собственности".

Указанные документы дают государству право лишать чиновников и их семьи незаконно приобретенного имущества. По мнению Хорошавина и его близких, исполнение этих законов нарушает принцип презумпции невиновности. В связи с этим экс-губернатор попросил пересмотреть решение о конфискации имущества.

Судебным иском Хорошавин не ограничился. В конце ноября бывший чиновник обратился к президенту России Владимиру Путину c просьбой не допустить противодействия рассмотрению его дела в суде со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета. Хорошавин подчеркнул, что глава государства – его "последняя возможность быть услышанным".

Напомним, что Александра Хорошавина задержали после проверки ФСБ и следственными органами ряда ведомств Сахалинской области, заподозрив в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов. Во время обысков у него обнаружили около миллиарда рублей. Также были конфискованы бриллиантовая ручка стоимостью 36 миллионов рублей, около 800 колец, перстней и брошей, коллекция дорогих часов и шиншилловое покрывало.