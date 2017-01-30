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Подростка зарезали на "стрелке" в московском ТЦ
Трагедия произошла на парковке торгово-развлекательного центра VEGAS, расположенного на 24-м километре МКАД, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. Как выяснило следствие, конфликт между подростками перерос в драку.
Юноши назначили "стрелку", чтобы разобраться в каком-то вопросе, сообщает Life.ru. В пылу ссоры один из них выхватил нож и нанес оппоненту несколько ударов. От полученных травм 15-летний участник потасовки скончался на месте.
Подозреваемый в убийстве 16-летний житель столицы задержан, отметили в Следственном комитете по Московской области. Ведется разбирательство.
Похожее преступление произошло в октябре 2016 года в Москве. На стадионе "Янтарь" был обнаружен труп 15-летней школьницы с воткнутым в шею ножом.
Выяснилось, что перед смертью девушка встречалась со знакомым студентом. Они распивали спиртное, а затем поссорились. В результате конфликта молодой человек смертельно ранил подругу.
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