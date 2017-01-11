В Москве похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена

На юге столицы оперативники ФСБ при поддержке СОБРа и ОМОНа штурмом взяли квартиру на Кировоградской улице. Там насильно удерживали группу наркоманов, называя квартиру реабилитационным центром.

Чтобы попасть в квартиру, спецназу пришлось выбить дверь. В так называемом частном реабилитационном центре "Возрождение" силовики нашли шестерых изможденных пленников в возрасте от 22 лет до 41 года.

По словам заложников, в центр их сдали родители, чтобы избавить от наркотической зависимости. Пленниками мужчины оказались в период с 23 декабря 2016 года по 8 января 2017-го. По словам одного из заложников, 39-летнего безработного, его пригласили в квартиру на Кировоградской улице под предлогом трудоустройства, сообщает Life.ru.

Когда мужчина явился по указанному адресу, злоумышленники забрали у него документы и избили, оставив в квартире. Пациентов "целители" приковывали наручниками и заставляли читать религиозные тексты. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не обращение соседей в полицию.

Поводом для визита правоохранителей стало заявление соседки нехорошей квартиры, живущей этажом ниже. Женщина нашла за окном спущенную ей на нитке записку, в которой пленники просили вызвать полицию и освободить их. На бумажке было написано: "Помогите, пожалуйста".

"Это было где-то в час ночи. Там были ребята, но они не открывали дверь. То ли они связанные были, то ли ключей не было – непонятно. В общем, держали взаперти тех, кто там находился", – рассказал очевидец штурма Геннадий.

В результате спецоперации были задержаны преступные "целители", учредители центра для помощи алко– и наркозависимым "Возрождение" Александр Земляной и Юрий Будюков. В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору".