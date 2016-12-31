Жена созналась в убийстве пропавшего посла

Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса созналась в соучастии в его убийстве. Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро.

Полиция Рио-де-Жанейро обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест жены посла и еще троих подозреваемых, в том числе своего коллеги. После допроса сотрудника военной полиции Рио-де-Жанейро 29-летний Сержиу Гомес Морейра Филью сознался в соучастии в убийстве 59-летнего посла, сообщал журнал Veja. А потом в преступлении призналась и супруга дипломата.

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Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы. В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов утра), вынесли и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль, сообщил телеканал Globo.

Ранее полиция южноамериканской республики обнаружила автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести дипломатом. Внутри находился обгоревший труп, который был направлен на экспертизу. Судмедэксперты подтвердили, что найденные в Рио-де-Жанейро останки принадлежат Амиридису.

"В соответствии с информацией, полученной подразделением по поиску пропавших без вести убойного отдела района Байшада-Флуминенсе, было начато расследование, касающееся исчезновения посла Греции. Согласно предварительным данным, в последний раз его видели вечером понедельника, 26 декабря", – сообщали в полиции. Об исчезновении дипломата заявила его жена. Она рассказала, что дипломат ненадолго вышел из дома, после чего неожиданно пропал.



Амиридис, как и главы других дипмиссий, работал в бразильской столице Бразилиа. Он был генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. В январе текущего года вступил в должность посла.

