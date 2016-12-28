Юный москвич задушил младшего брата

В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат.

По предварительной информации Следственного комитета России, трагедия произошла 27 декабря. 17-летний юноша поссорился со своей матерью. В конфликт вмешался его младший брат, который попытался заступиться за женщину, передает "Московский комсомолец".

Однако за это он поплатился собственной жизнью. В пылу ссоры подросток задушил мальчика и скрылся с места преступления. На данный момент подозреваемый находится в розыске.

"Его одежда может быть в крови", – цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

Напомним, ранее сообщалось о другом громком убийстве ребенка в Москве. Тело 12-летней девочки с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской.

В жестокой расправе над ребенком подозревается 21-летний сожитель ее матери. Молодой человек уже сознался в преступлении. Как выяснило следствие, мотивом убийства стало чувство ревности и мести по отношению к матери девочки. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего".