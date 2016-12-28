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Тело мальчика пять часов пролежало в квартире, прежде чем его нашла мать
Юный москвич задушил младшего брата
По предварительной информации Следственного комитета России, трагедия произошла 27 декабря. 17-летний юноша поссорился со своей матерью. В конфликт вмешался его младший брат, который попытался заступиться за женщину, передает "Московский комсомолец".
Однако за это он поплатился собственной жизнью. В пылу ссоры подросток задушил мальчика и скрылся с места преступления. На данный момент подозреваемый находится в розыске.
"Его одежда может быть в крови", – цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".
Напомним, ранее сообщалось о другом громком убийстве ребенка в Москве. Тело 12-летней девочки с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской.
В жестокой расправе над ребенком подозревается 21-летний сожитель ее матери. Молодой человек уже сознался в преступлении. Как выяснило следствие, мотивом убийства стало чувство ревности и мести по отношению к матери девочки. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего".
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