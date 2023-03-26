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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Какой день недели сулит успех? Ответ в гороскопе астролога Лилии Любимовой.
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Новая эпоха уже здесь! Плутон сменил знак, увлекая нас в прекрасное будущее.Надеемся, вы начали этот путь с радостью в сердце и светлыми надеждами. Это лучшее, что можно сделать для себя сейчас. Но не единственное!

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Будет здорово, если вы решитесь попробовать что-то новое. Предварительно отдохнув и убедившись, что у вас нет выгорания. Потому что Овен знак горячий, и Юпитер в нем может страстно хвататься за идеи, явно переоценивая свои силы. Попробуйте хладнокровно разобраться, достаточно ли у вас энергии, чтобы стартовать?

Если да – беритесь за дела 3 апреля, когда Меркурий перейдет в Телец, а на этой неделе хорошенько подготовьтесь. Используйте трин Марса с Сатурном 30 марта для составления планов: суровый Сатурн не даст впасть в иллюзии, а Марс позволит трезво оценить свои возможности.

В то же время Венера с Ураном подключат фантазию, интуицию и способность видеть перспективу. В общем, это наилучший день недели по многим параметрам. Именно 30 марта могут прийти самые жизнеспособные идеи, а шансы на успех в любом деле будут очень высоки.

В целом творческих людей на этой неделе ждет небывалое вдохновение, продавцов одежды и всякой красоты – большие продажи, желающих заняться спортом – прилив сил и активности, а влюбленных и ищущих любовь – необычные знакомства и предложения руки и сердца. Настоящая весна!

А в выходные светила в огненных знаках позовут в дорогу, спортзалы, салоны красоты, магазины и на развлечения. Улежать на диване получится только у самых упорных ленивцев. Всем остальным захочется расстаться со всем зимним, тусклым, надоевшим. И это здорово!

Овен

Очень мощное время: Меркурий с Юпитером соединятся в вашем знаке во вторник и будут мотивировать Овнов на великие дела. Вы будете вести себя уверенно, спокойно, достойно, привлекая к себе внимание и выигрывая у конкурентов за счет харизмы и настойчивости. Вам многое сейчас по силам!

Телец

Соединение Венеры и Урана в вашем знаке – время обновления. Это не только про покупку обновок, смену имиджа или стиля в одежде, но и про внутреннее преображение: учебу, работу над собой, расставание со всем токсичным, новые цели в жизни. Сейчас для перемен есть все – и возможности, и мотивация. Решайтесь!

Близнецы

Вы начнете неделю с Луной, которая будет создавать приятную суету в вашем знаке, находясь на связи с активными планетами в Овне. Будет много предложений, общения, встречи будут проходить 4 часа вместо 2. Ваша задача: не погрязнуть в словах, быть человеком дела. Иначе шансы просто уйдут, как вода в песок.

Рак

Марс обживается в вашем знаке, и его первый важный шаг – под стать вашему характеру – навстречу серьезному Сатурну. Это беспрецедентно удачное сочетание! Марс в силе, Сатурн тоже – оба в готовы много думать, собирать информацию, взвешивать за и против. Самое время делать серьезные дела и планировать что-то важное.

Лев

Мир живет по вашим правилам, огненным: на этой неделе родственная для вас энергия Овна будет бить через край. Креативные идеи, горячие споры, жажда ярких поступков и развлечений придут на смену сонной атмосфере, царившей еще недавно. Просыпайтесь и вы, время для самореализации просто прекрасное!

Дева

Учеба, дальние поездки, иностранные языки, юридические дела, бизнес-стартапы и инвестиции – вот круг ваших интересов на этой неделе. Все вышеперечисленное очень перспективно, и чем раньше вы это поймете, тем меньше времени потеряете. Хотя самая горячая пора для вас еще не началось.

Весы

Личная жизнь – сфера, в которой сейчас может быть много интересного: неожиданные встречи, красивые признания, подарки, флирт, ренессанс чувств. Но не менее приятные новости могут приходить и на тему денег. Весам однако важно крепко стоять на ногах, сверять курс, чтобы не оторваться от реальности.

Скорпион

Продолжается период, когда физическая активность будет вам в радость – воспользуйтесь этим, чтобы подкорректировать образ жизни. Но самое интригующее на этой неделе будет происходить в сфере парных взаимоотношений и разных союзов. Венера с Ураном найдут чем вас удивить!

Стрелец

Стрельцы продолжают радоваться весне и строить планы: Меркурий в Овне активизирует воображение, а Юпитер придает им вес. Творческим личностям – настоящее раздолье! Тем, кто хочет начать заниматься спортом, раньше вставать или изменить рацион питания, звезды окажут поддержку и помогут перестроиться.

Козерог

Прекрасная Венера в компании творческого Урана – ваша команда на этой неделе. С такими помощниками вы сможете добиться впечатляющих успехов в самых разных сферах! В то же время Марс в противоположном знаке начинает продвигать вам идею личного счастья. Почему бы и нет?

Водолей

При желании на этой неделе Водолеи могут успеть многое. Сатурн и Марс готовы помочь построить новые финансовые стратегии или понять, почему вы зарабатываете меньше, чем хотелось бы. Венера с Ураном создадут все условия для генеральной уборки дома, переезда или другим перемен.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке привлекает на свою сторону Марс, чтобы вам хватило сил на борьбу с хаосом. Вы сможете разложить все по полочкам и в конце недели насладиться чистотой и порядком – как в делах, так и в мыслях. Если хотите распрощаться с вредной привычкой, у вас это тоже получится!

Фото: pixabay.com
26 марта 2023, 20:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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