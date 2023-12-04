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Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Львов в декабре 2023 года

Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Львов в декабре 2023 года
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Дмитрий Шимко

Дмитрий Шимко

 Астротиполог, нумеролог.

Декабрь для Львов станет началом особенного периода в жизни.

Нумеролог и астролог Дмитрий Шимко рассказал журналистам издания "Утро.ру", какие перемены будут ждать родившихся под этим знаком зодиака. Эксперт отметил, что последний месяц 2023 года сулит Львам серьезные изменения в карьерной деятельности. Представители "огненной" стихии, возможно, даже уйдут с работы.

Эксперт считает, что декабрь 2023-го в целом может стать весьма важным периодом для родившихся под этим знаком зодиака. Шимко рассказал, что некоторые Львы смогут начать что-то новое, заняв в 2024 году свои почетные ступени пьедестала.

По прогнозу астролога, в последний месяц уходящего года у Львов, которые посвятили себя карьере, появится необходимость много коммуницировать. Правда, эти взаимодействия не всегда будут происходить по приятным поводам. Эксперт советует представителям этого знака зодиака научиться общаться с людьми, слышать их и понимать. Такие навыки могут помочь Львам сглаживать острые углы.

Помимо прочего, как отмечает Дмитрий Шимко, на жизненном пути родившихся под этим знаком зодиака будут попадаться люди, которые не разбираются в каких-либо важных для вас вопросах, а также не успевают за вашим ритмом. Все это, по прогнозу астролога, может сильно раздражать Львов.

Как отметил Дмитрий Шимко, для Львов декабрь 2023 года, а также последующие месяцы будут непростым временем. Важно научиться верно и крайне осторожно доносить информацию, не растеряв при этом связи с людьми. Львам необходимо набраться терпения, чтобы дать отпор окружающим, которые могут показаться недалекими и медлительными.

4 декабря 2023, 10:20
Фото: Pixabay.com
Утро.ру✓ Надежный источник

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