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Гороскоп
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 2 по 8 января 2023 года.
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2023-й, видимо, хочет нам понравиться, поэтому начинает с очень приятных влияний. А может быть, небесная канцелярия сжалилась и решила перестать жестить? Так или иначе, эта неделя обещает быть достаточно комфортной. У нас будут дни и для лени, и для активного отдыха.

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Начнется год с активности мечтательного Нептуна: кажется, проблем с фантазией в Новогоднюю ночь и 1 января не будет даже у циников и материалистов. Творческие люди в это время смогут написать прекрасные стихи или картины, а влюбленные найдут очень проникновенные слова для объяснений.

Кстати, о любви: эта тема входит в топ и будет актуальна для многих. 1-3 января страсть будет подогревать парочка Венера / Плутон, а с 6 числа – Венера / Марс. Кажется, мы обнаружим вокруг себя немало новых пар или заметим повышение градуса романтики.

Будет на каникулах и волнующий мистический момент – полнолуние в ночь перед Рождеством. Совпадение? Не думаем! Полная Луна в Раке в ночь с 6 на 7 января – это возможность не только загадать желание, но и углубиться, отнестись серьезно к своим и чужим потребностям, попросить прощения или объясниться.

Присутствие Урана и Меркурия в конфигурации полнолуния говорит о том, что на Рождество многие из нас получат впечатляющие новости или додумаются до чего-то важного. Это будет время прозрений, инсайтов, гаданий, знакомств с необычными людьми.

Покупки в эти дни лучше не делать, равно как и прически, косметические процедуры. Высока вероятность того, что вы сделаете выбор в пользу слишком экстравагантных вариантов, которые потом окажутся неуместными.

Ближе к 8 января станет понятно, удалось ли вам отдохнуть и начать новую жизнь с 1 января, если вас еще вдохновляет такая тема. Если нет – подумайте, по душе ли вам эти перемены, может быть вам нужны совсем другие цели?

Овен

Невзирая на выходные, Овнов будет волновать тема денег, заработков. Среди тех, кому придется работать на каникулах, будет немало Овнов. В этом есть и положительный момент: ваш мозг сейчас заточен на получение прибыли, а не на поедание оливье и просмотр сериалов. Делайте то, что вам интересно!

Телец

Вы начнете год с Луной в вашем знаке, а продолжите с активным Ураном, который будет взаимодействовать с Меркурием и Солнцем. Вам удастся эффектно выглядеть и обращать на себя внимание в любой компании. Дальние поездки, экскурсии, походы в музеи, чтение книг будут вашими источниками ресурса.

Близнецы

Венера активизирует ваш Марс ближе к концу недели, а точный аспект между ними произойдет уже 9 января. Это отличное время для того чтобы поработать над отношениями, познакомиться с кем-то интересным, обдумать свои прошлые любовные истории. Вам также показаны спа-процедуры, массаж, уход за кожей.

Рак

Полнолуние в вашем знаке – заключительная точка года. 2022-й закончится для вас по-настоящему в рождественскую ночь с 6 на 7 января. В это время хорошо заканчивать дела и проекты, мысленно прощаться с тем, что больше не нравится, неактуально. Побудьте немного эгоистами, отдыхайте так, как вам хочется.

Лев

Забота о себе – ключевая задача Львов на каникулах. Посвятите эту неделю здоровью, расслаблению, внимательному отношению к себе. Подумайте, как изменить свой график или расписание, чтобы в 2023-м у вас оставалось больше времени на отдых и сон. Попробуйте заняться йогой, растяжкой, сходите в бассейн.

Дева

Земные знаки будут акцентированы на этой неделе: планеты в Козероге и Тельце делают погоду в зодиаке. Вам будет легко взаимодействовать с людьми и миром в целом, потому что все вокруг будут говорить на вашем языке. Любимые занятия будут приносить вам максимальное удовольствие.

Весы

Вы окажетесь среди тех, кого не отпустят вопросы работы, бизнеса, денег и карьеры. Возможно, вам придется работать или много думать об этом. Если нужно пройти тренинг на каникулах или составить бизнес-план, то у вас все получится. И все же переключайтесь периодически на отдых, семью и развлечения.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов произойдут примечательные события, или вы узнаете что-то новое о своих партнерах. Среди тех, кто соберется после каникул идти в ЗАГС, будет немало Скорпионов. Полнолуние в родственном знаке Рака поможет принять решение об учебе, отпуске, поездках, планах на лето.

Стрелец

Стрельцы будут либо много тратить, либо сильно экономить, но в любом случае часто думать о деньгах. Возможно, вы запланировали объехать магазины и присмотреть дорогостоящие вещи – это хорошая затея. Но чтобы к понедельнику чувствовать себя отдохнувшими, позвольте себе развлекаться и веселиться.

Козерог

Вы среди главных действующих лиц этих каникул: к вам будут прикованы взгляды и в реальной жизни, и в соц.сетях. Если есть желание как-то выделиться, произвести впечатление, у вас это получится. Уран поможет вам достичь успехов в творчестве, а полнолуние принесет решение, касающееся партнерских отношений.

Водолей

Вам стоит хорошенько отдохнуть на каникулах, ведь впереди очень насыщенный событиями год. Уже 3 января в ваш знак пожалует Венера, помогая вам в делах земных, материальных, а также касающихся внешнего вида. Отправляйтесь в салон красоты, на приятные процедуры, или на шопинг – пришло время преображения.

Рыбы

Рыбы будут много общаться на каникулах и получать от этого пользу. Новые знакомства, встречи, походы в гости, подписки на новые каналы и группы, расширят ваш опыт и понимание своего места в этом мире. Отдых, связанный с творчеством, спортом и детьми принесет вам радость и отличное настроение.

Фото: Karl F. Sch?fmann / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 января 2023, 12:30 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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