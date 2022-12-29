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Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Начало 2023 года – активное противостояние Марса. В это время обостряются события, которые могут быть опасными. Наиболее опасный период – первая половина января.
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Год открывает январь и его покровитель – двуликий Янус, который олицетворяет две стороны. С одной стороны мы видим прошлое, с другой – будущее.

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Первая декада января потребует повышенного внимания на дорогах. Также будьте внимательны к тому, что происходит в вашем доме, к технике, в отношениях с людьми и в финансовых делах. Повышенное внимание в толпе. В этот период есть опасность в терактах, на дорогах, из-за сбоев техники, в вопросах, касающихся энергии и электричества. Будьте осторожны в поездках, перелетах, а также в транспорте.

Вторая декада января сформирует стратегии развития многих стран. Третья декада – новолуние с 21 на 22 января по Москве почти в полночь. В это время наступает пора символа года Кролика. Январь 2023 года требует повышенного внимания к детям. В это время берегите детей.

ОВЕН

Январь благополучен для вас. Вы получите признание и уважение в делах, которые были когда-то неправильно сделаны. Также для вас начало новых активных дел. Активнее планируйте свою работу и будущее. От руководства вы получите как нарекания, так и похвалу. В личной жизни возникнет стремление к свободе.

ТЕЛЕЦ

Период очень активный. Новые поездки, знакомства, интересные встречи с влиятельными людьми. Старые проекты принесут успех. Трудности в отношениях с женщинами. В то же время друзья будут вам благоволить.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина января очень важна. Будьте внимательны дороге. Период очень активен, это новые возможности в творчестве и работе. Весь январь – период любви вдали от дома.

РАК

Период января вы посвятите семье. Вдали от дома вас любят, но почти все успехи связаны с семьей. В третьей декаде января откроется возможность путешествовать. Но постарайтесь меньше тратиться.

ЛЕВ

Много внимания вы будете посвящать своей работе. Обучение, переговоры по работе, новые важные предложения. Будьте внимательны к тем, кто вас окружает. Есть опасность мошенничества. С женщинами могут возникнуть трудности, но успех придет издалека.

ДЕВА

Год начнется удачно. Это время творческого и личного подъема. Это хорошее время для новых знакомств и пополнения багажа знаний. Время важное для детей. Январь принесет хорошие возможности. Не ссорьтесь с семьей.

ВЕСЫ

Январь – период, который вы будете посвящать дому. Много внимания будете уделять домашним, родителям, детям, их воспитанию и обучению на дому. Погрузитесь в дела, которые касаются личного развития. Поездки будут интересными.

СКОРПИОН

Январь – период трудностей, причем немалыми. Успех сочетается с препятствиями, но вы это любите. Поэтому в январе есть отличная возможность для получения знаний, а также встречи с родственниками, прогулок и путешествий и знакомств. В этот период придет популярность. Отличное время для работы, но руководство будет присматриваться к вам.

СТРЕЛЕЦ

Успехи в личной жизни, но споры с друзьями. Особенно активно будете заниматься детьми и их будущим. Избегайте сомнительных связей. Берегите своих близких и привычные связи.

КОЗЕРОГИ

Вы любите контролировать все происходящее. Будьте внимательны к своим уверениям и связям. Они могут быть скандальными, но перспективными. Большое количество людей будут задействованы в вашей работе. Будьте внимательные к финансовым делам.

ВОДОЛЕЙ

В январе ваши родственники растут, поднимаются в своих делах. Вместе с ними растете и вы. В первой декаде января берегите своих любимых людей и не пускайте в свою жизнь сомнительных персонажей, следите за своим домом. Вы будете тосковать по тем, кто вам дорог. В дорогах необходимо внимание.

РЫБЫ

В вас видят хорошие черты. В январе берегите родственников, постарайтесь помочь им в делах, которые их волнуют. Интересный период для обучения, новых планов. Старые планы вы завершите в первой половине января. Новые знакомства и люди войдут в вашу жизнь во второй половине месяца.

Зодиак. Фото: Vadim Nekrasov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 04:14 Источник: Центр Тамары Глоба • Требует проверки

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