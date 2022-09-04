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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 5 по 11 сентября 2022 года.
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Делаем рывок! Чтобы сентябрь не разочаровал, ему нужен хороший старт. И главная астрологическая новость недели в том, что активизироваться нужно здесь и сейчас. Прямо вот с этой самой минуты. Иначе опоздаете!

Звезды создадут нам все условия для того, чтобы мы серьезно и активно занялись текущими делами. В понедельник к Солнцу в Деве присоединится Венера. Дева – самая деловая и усидчивая в зодиаке, так что сейчас будет гораздо проще погружаться в рутину, чем, например, в августе, когда Венера во Льве желала наряжаться и развлекаться.

Венера в Деве придаст нам желания навести порядок, исключить бессмысленные движения, делать все не быстро, но зато на совесть. С ней вам будет легко не только составлять расписания и планы, но еще и выполнять их. Она поможет соблюдать баланс, отлично выглядеть, удачно сходить к парикмахеру или к врачу, придерживаться ЗОЖ и выбирать достойные товары на шопинге.

В среду на помощь придут Луна, Меркурий и Марс, которые объединятся в мощное трио и создадут идеальные условия для любой интеллектуальной деятельности. Именно в этот день стоит идти на собеседование, вести переговоры, продавать и покупать, публично выступать, подавать документы, погружаться в сложную информацию.

К пятнице поторопитесь сделать все самое важное в учебе, работе, коммуникациях и делах, связанных с бумагами. Потому что в субботу вся эта помогающая энергия планет превратится в тыкву: Меркурий станет ретроградным, а Луна достигнет фазы полнолуния.

Так что выходные сам бог велел провести неспешно и спокойно, но лучше не лениться – Дева этого не любит. Если вы захотите разобрать свой гардероб, заняться стиркой или сходить за грибами, планеты ответят полным одобрением.

Овен

Чем бы вы ни занимались, помните о балансе – любые крайности сейчас не только помешают, но и навредят. Солнце и Венера в Деве призывают к благоразумию, а Меркурий в Весах – к гармонии в отношениях. Выходные проведите без излишеств в еде и алкоголе, ваше здоровье сейчас – самый главный приоритет.

Телец

Для Тельцов все самое интересное припрятано в конце недели, когда ваш Уран и Солнце в Деве законнектятся. Это случится в воскресенье. А всю неделю вам будут легко даваться дела, в которых у вас есть свобода выбора. В свою очередь творчество, уход за внешностью, спорт и занятия с детьми будут лечить стресс.

Близнецы

Самый удачный для вас день среда, когда умственные способности Близнецов будут на пике. В этот день вы решите любые текущие задачи, причем не особо напрягаясь. Но с началом ретро Меркурия все изменится, поэтому есть смысл создать задел на будущее. Сделать важные покупки для дома нужно не позже четверга.

Рак

Со среды по пятницу включительно Солнце будет усиленно помогать Ракам в поездках, учебе и коммуникациях, этим нужно обязательно воспользоваться – другой такой случай представится нескоро. Полнолуние в Рыбах может вызвать колебания настроения, поэтому выходные лучше освободить от важных дел.

Лев

Звезды актуализировали финансовую сферу Львов, но есть одно важное обстоятельство: у вас мало времени. Постарайтесь сделать все самое важное на этой неделе, чтобы потом двигаться по накатанной. В среду вы будете удачливы в коммуникациях, а в выходные наоборот, лучше сократить общение и побыть в тишине.

Дева

Ваш знак в эпицентре событий, тут уж ничего не поделаешь – так часто бывает в сентябре. Венера будет помогать быть услышанными и понятыми, а Меркурий – быстро находить все самое выгодное. Полнолуние расставит точки над i в партнерских союзах, будьте готовы выходные посвятить своим парным отношениям.

Весы

Меркурий в вашем знаке в субботу остановится окончательно и начнет пятиться назад. Это изменит ваш настрой и усилит желание решать свои внутренние проблемы, а не внешние. К этому же призывают вас и Венера, и Солнце в Деве. Сократите публичность, пришло время для размышлений и тихих осенних вечеров.

Скорпион

Солнце намекает на дружескую поддержку, а Меркурий на закулисные переговоры. Должно быть, вам сейчас не хочется жить напоказ, и это нормально, главное не делать то, за что вам когда-то будет стыдно. Полнолуние принесет творческие идеи и желания, которые должны отлежаться – не торопитесь их осуществлять.

Стрелец

Венера усилит ваши амбиции, которые уже и без того разогреты Марсом и Солнцем. Что ж, у вас есть целая неделя на серьезный прорыв в делах, которые вы запланировали. Полнолуние привлечет внимание к делам дома и семьи, а воскресенье будет соблазнять развлечениями. Соблюдайте во всем меру!

Козерог

Солнце и Венера в земном знаке усилят ваши позиции и придадут уверенности в себе. Вас ждет позитивная неделя, когда амбиции будет легко реализовать. Но будьте готовы к тому, что 10 сентября ретро Меркурий поставит их на паузу. В выходные исключите поездки по городу и покупки – для них удачное время среда и четверг.

Водолей

Застопорившийся Меркурий может стать препятствием для дел, творческих проектов и хлопот, связанных с детьми. Поэтому ваша задача: успеть сделать все самое важное до пятницы. В четверг возможен обвал настроения (не пугайтесь, это быстро пройдет). Выходные – дни отличных заработков и… огромных трат!

Рыбы

Неделя закончится полнолунием в вашем знаке, а значит, подведением итогов минувшего полугодия. Найдите за что себя похвалить! Солнце и Венера в Деве дадут хорошие шансы на перемены в личной жизни – вы сможете достичь гармонии. Самая рискованная тема недели: финансы. Тут вам нужно быть осторожными!

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
4 сентября 2022, 19:51 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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