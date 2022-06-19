Удачные дни 2022 года Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
партнеры
Суббота
18 июня
Лента новостей
02:09
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
00:14
День памяти Преподобного Илариона Нового: народные приметы и запреты 19 июня
22:21
Жмущимся по углам Барановской и Лепсу нашли оправдание: Делают благое дело
20:17
Неравный брак: готова ли стать мамой пятая жена Александра Гордона?
18:22
Любвеобильная Азиза ушла от итальянца к бывшему мужу: Решила дать второй шанс
17:55
С треском провалившуюся Волочкову закидали камнями: Это неуважение
17:32
Стало известно о свадьбе Кабаевой: снимки торжества попали в Сеть
17:02
Объявлено о минировании здания: нажившая врагов Собчак подверглась опасности
16:33
"Агрессия и озлобленность": 80-летний Шакуров пожаловался на нехватку любви
16:22
Вскрылись причины ухода отца Киркорова: Жить не хочет
16:08
Екатерина Андреева выстрелила в лоб насильнику: А с виду приличная девочка
15:36
Новый выход Кейт Миддлтон шокировал народ: Затмила королеву
14:54
Без Богомолова: растворившаяся в наслаждении Собчак раскрыла любимое занятие
14:40
"Отнять дом": Шаляпин высказался о наказании для сбежавших Галкина и Пугачевой
13:58
"Отделение реаниматологии": На концерте МакSим собрался штаб врачей после перенесенной комы
13:17
"Могла больше не подняться": узнавшая об онкологи Поргина перенесла операцию
13:00
Покинувшая Россию Бузова не смогла скрыть интимное место за коротким платьем
12:36
Краско сражен неизлечимой болезнью: Ничего нельзя исправить
11:49
Гурцкая ответила смешавшей ее с грязью Собчак: Хотела сделать больно
10:59
"Деловой союз": Вскрылась правда об отношениях Пугачевой и Галкина после гей-скандала
08:27
Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина
08:03
"Так и надо!": получившая развод Навка покрутила сочным задом на камеру
06:08
Хуже горькой редьки: надоевшего старика Газманова пулей вышибли со сцены
04:41
"Немыслимо": ставший отцом Маликов предъявил публике новорожденное чудо
02:08
"С похмелья": извращенец Панин оголил интимное место на глазах у школьников
00:03
Отдание праздника Пятидесятницы: что нельзя делать 18 июня по церковному календарю
23:13
"Гнать его в шею отсюда!": ползущего в родные пенаты Галкина шугнули прочь как драную кошку
22:03
Коленька зовет на тот свет: врачи расковыряли Поргиной опухшие кишки на закате дней
21:50
Песенка спета: потерявшие российский рынок украинские артисты остались без работы
19:33
"Дико": Сбрендившая от гормонов Тодоренко показала вагину 3-летнему сыну
17:56
"Родила!": Наташа Королева с размахом отметила пополнение в семье
17:43
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня
17:12
В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
16:21
Врага надо знать в лицо! Чем опасен висцеральный жир и как с ним бороться
16:07
"Ей же 16": Женатого Розенбаума застали за ласками с молодой девицей
15:53
"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
15:36
Глава "Росатома" рассказал об экологических проектах госкорпорации
15:16
Пострадал водитель: два автомобиля столкнулись в Твери
15:10
Скрюченной в три погибели двуполой дочери Джоли вынесли вердикт: Есть шансы
14:58
"Белье не носит": Выкатившая набухшие соски при всем честном народе Муцениеце оказалась за решеткой
14:55
Фура, бензовоз и трактор: в Пензенской области произошло серьезное ДТП
14:48
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
14:38
Россиян предупредили об опасных последствиях переохлаждения
14:34
Улыбающийся спросонья ежик произвел фурор: видео
14:30
Что она с собой сделала: Брошенная Прилучным Карпович изменилась до неузнаваемости
14:23
В Москве вынесли приговор бросившему ребенка с балкона мужчине
14:00
Автомобилист перекрыл дорогу ради утиного семейства: видео
13:57
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
13:54
"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости
13:40
У россиян появится возможность купить новую квартиру с мебелью по скидке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина
Митрофанов день: что нельзя делать в православный праздник 17 июня 2022 года
Политолог Бернардини раскрыл причины визита Шольца, Макрона и Драги к Зеленскому
"Инград" построит ЖК у стадиона "Октябрь"
Лишь 7% квартир размещены на первом этаже
Дома в Туапсе подорожали на 84%
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Что день грядущий нам готовит? Неделя с 20 по 26 июня 2022 года обещает сюрпризы. Астролог Лилия Любимова составила гороскоп для всех знаков зодиака.
прочитано 201 раз

Эта неделя необычная, и многие ее ждут: Раки – чтобы начать отмечать дни рождений, мистики – чтобы встретить самый длинный в году день Летнего Солнцестояния, студенты – чтобы покончить, наконец, с учебой, и отправиться на долгожданные каникулы – вернуться в родные места.

ПО ТЕМЕ

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Вход Солнца в знак Рака, которое состоится 21 числа, это возвращение к своим корням. Помните, в книжках русских классиков часто встречался такой сюжет: студент, хлебнувший богемной жизни в столице, возвращается на лето в усадьбу родителей по пыльной дороге. Так вот в третьей декаде июня все мы – немножко такие студенты.

В это время хорошо заниматься домашними делами, устраивать семейные праздники, переезжать, делать ремонт, встречаться с родителями, искать информацию о предках и точки соприкосновения с родственниками.

Сделать это будет легче обычного, т.к. 23 июня Венера войдет в Близнецы, где уже находится Меркурий. Это придаст общению легкости, люди будут более открытыми, готовыми обсуждать то, о чем еще месяц назад и слышать не хотели.

Если есть ощущение, что нужно помочь родителям или другим членам вашего семейного клана, сделайте это, чтобы отдать кармические долги, потому что в новолуние 29 июня за них спросится.

Вообще на этой неделе может быть много разных кармических странностей: встреч с бывшими возлюбленными, друзьями, возвращений к забытым делам. Знакомства будут не поверхностными – они окажутся как-то связанными с прошлым: людьми, местами, работой, детством.

Такие темы как карьера, бизнес и амбиции отойдут пока на второй план. Творчество, здоровье, спорт, отдых, учеба, личная жизнь – это будет интересно, но не на уровне "все или ничего". Лето, как ни крути, не про достижения, оно – про отдых, поездки, удовольствия!

Овен

Вы из тех, кому звезды настоятельно советуют снизить скорость и стать хоть немного более домашними мальчиками и девочками. При этом Венера в Близнецах будет настойчиво звать вас в дорогу, выталкивать в отпуск или усаживать за учебники. Не волнуйтесь, все это отлично сочетается между собой!

Телец

Переход Венеры из вашего знака в соседний повысит шансы на рост доходов. Вам будет проще договариваться на тему денег: с начальством, клиентами, покупателями и продавцами. Если вы в отпуске, не забрасывайте учебники или просто интересные книги – ваш мозг пока не хочет отдыхать!

Близнецы

Близнецам подфартит на этой неделе: в вашем знаке встретятся Меркурий с Венерой, которые облегчат взаимопонимание с другими знаками и помогут лучше ориентироваться в делах. Так что вам не стоит ограничиваться отдыхом: учитесь, занимайтесь делами, устраивайте личную жизнь.

Рак

Солнце во вторник входит в ваш знак, с днем рождения, прекрасные Раки! Начинаются 30 дней, когда ваш знак будет устанавливать правила, а все остальные – под них подстраиваться. На этой неделе отдавайте предпочтение делам, которые не требуют огласки, или делайте что-то важное лично для себя.

Лев

Солнце вошло в знак, предыдущий вашему, а значит, пора снизить обороты. Уровень энергии в месяц перед днем рождения обычно самый низкий в году, не нужно рвать жилы и стараться сделать что-то значительное. Переносите все важные дела на осень, пора отдыхать и заботиться о себе, любимых!

Дева

Вам будет приятно заниматься самыми обычными делами, так что особых поводов для счастья не понадобится: жизнь сама по себе будет вам в радость. Звезды советуют сходить в гости, на концерт или в кино – это добавит ощущение праздника. Девам, которые ищут работу, стоит походить по собеседованиям.

Весы

Весам, у которых назрели перемены в личной жизни и работе, можно заняться этим, если есть силы и желание: звезды могут помочь покончить с проблемами. Если вы в отпуске, не лежите на пляже тюленчиком, слушайте аудиокниги или уроки, стройте планы, мечтайте, ходите на экскурсии и шопинг.

Скорпион

Бросьте все и отдохните! Это совет от звезд Скорпионам, которые порядком устали за минувшие полгода. Этот судьбоносный год хорошо бы разбить посерединке отпуском, во время которого в идеале не стоит делать вообще ничего. Поторопитесь, планеты нечасто делают такие предложения!

Стрелец

После полнолуния вам требуется реабилитация, так что если за минувшую неделю толком ничего не сделано, не ругайте себя и не надрывайтесь, чтобы это исправить. Делайте только самое необходимое, пока звезды не дадут знать. Переключитесь на личную жизнь – Венера должна принести что-то интересное!

Козерог

В начале недели ваш Плутон будет осчастливлен Венерой из Тельца – это волшебное время для любви, творчества, отпуска, развлечений, шопинга, установления контакта с детьми. Солнце лишь закрепит ваш успех в личной жизни, так что если там есть что улучшать – беритесь, все получится!

Водолей

Пора вложиться в здоровье! И не столько деньгами, сколько энергией, желанием. Найдите время для посещения врачей или отправляйтесь в санаторий, где вас не только подлечат, но и обследуют. На все про все у вас 30 дней! А эта неделя благоприятная еще и для развлечений, покупок, отдыха.

Рыбы

Луна на этой неделе пройдется по вашему Нептуну, который замер перед ретро фазой. Скоро какие-то ваши дела замедлятся, будьте готовы оставить их в покое до глубокой осени. А пока следует наслаждаться дарами Солнца в Раке: устраивать личную жизнь, ехать к морю, возиться с детьми, заниматься творчеством.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: pixabay.com
Автор: 19 июня 2022, 02:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Покинувшая Россию Бузова не смогла скрыть интимное место за коротким платьем

Стало известно местонахождение певицы
Шоу-бизнес

Вскрылись причины ухода отца Киркорова: Жить не хочет

Почему он принял такое решение?
Шоу-бизнес

"Отделение реаниматологии": На концерте МакSим собрался штаб врачей после перенесенной комы

Певица дала первый сольник
Шоу-бизнес

Без Богомолова: растворившаяся в наслаждении Собчак раскрыла любимое занятие

Поклонники удивлены

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
В Белгородской области разбился самолет
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+