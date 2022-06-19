Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Что день грядущий нам готовит? Неделя с 20 по 26 июня 2022 года обещает сюрпризы. Астролог Лилия Любимова составила гороскоп для всех знаков зодиака.



Эта неделя необычная, и многие ее ждут: Раки – чтобы начать отмечать дни рождений, мистики – чтобы встретить самый длинный в году день Летнего Солнцестояния, студенты – чтобы покончить, наконец, с учебой, и отправиться на долгожданные каникулы – вернуться в родные места.

Вход Солнца в знак Рака, которое состоится 21 числа, это возвращение к своим корням. Помните, в книжках русских классиков часто встречался такой сюжет: студент, хлебнувший богемной жизни в столице, возвращается на лето в усадьбу родителей по пыльной дороге. Так вот в третьей декаде июня все мы – немножко такие студенты.

В это время хорошо заниматься домашними делами, устраивать семейные праздники, переезжать, делать ремонт, встречаться с родителями, искать информацию о предках и точки соприкосновения с родственниками.

Сделать это будет легче обычного, т.к. 23 июня Венера войдет в Близнецы, где уже находится Меркурий. Это придаст общению легкости, люди будут более открытыми, готовыми обсуждать то, о чем еще месяц назад и слышать не хотели.

Если есть ощущение, что нужно помочь родителям или другим членам вашего семейного клана, сделайте это, чтобы отдать кармические долги, потому что в новолуние 29 июня за них спросится.

Вообще на этой неделе может быть много разных кармических странностей: встреч с бывшими возлюбленными, друзьями, возвращений к забытым делам. Знакомства будут не поверхностными – они окажутся как-то связанными с прошлым: людьми, местами, работой, детством.

Такие темы как карьера, бизнес и амбиции отойдут пока на второй план. Творчество, здоровье, спорт, отдых, учеба, личная жизнь – это будет интересно, но не на уровне "все или ничего". Лето, как ни крути, не про достижения, оно – про отдых, поездки, удовольствия!

Овен

Вы из тех, кому звезды настоятельно советуют снизить скорость и стать хоть немного более домашними мальчиками и девочками. При этом Венера в Близнецах будет настойчиво звать вас в дорогу, выталкивать в отпуск или усаживать за учебники. Не волнуйтесь, все это отлично сочетается между собой!

Телец

Переход Венеры из вашего знака в соседний повысит шансы на рост доходов. Вам будет проще договариваться на тему денег: с начальством, клиентами, покупателями и продавцами. Если вы в отпуске, не забрасывайте учебники или просто интересные книги – ваш мозг пока не хочет отдыхать!

Близнецы

Близнецам подфартит на этой неделе: в вашем знаке встретятся Меркурий с Венерой, которые облегчат взаимопонимание с другими знаками и помогут лучше ориентироваться в делах. Так что вам не стоит ограничиваться отдыхом: учитесь, занимайтесь делами, устраивайте личную жизнь.

Рак

Солнце во вторник входит в ваш знак, с днем рождения, прекрасные Раки! Начинаются 30 дней, когда ваш знак будет устанавливать правила, а все остальные – под них подстраиваться. На этой неделе отдавайте предпочтение делам, которые не требуют огласки, или делайте что-то важное лично для себя.

Лев

Солнце вошло в знак, предыдущий вашему, а значит, пора снизить обороты. Уровень энергии в месяц перед днем рождения обычно самый низкий в году, не нужно рвать жилы и стараться сделать что-то значительное. Переносите все важные дела на осень, пора отдыхать и заботиться о себе, любимых!

Дева

Вам будет приятно заниматься самыми обычными делами, так что особых поводов для счастья не понадобится: жизнь сама по себе будет вам в радость. Звезды советуют сходить в гости, на концерт или в кино – это добавит ощущение праздника. Девам, которые ищут работу, стоит походить по собеседованиям.

Весы

Весам, у которых назрели перемены в личной жизни и работе, можно заняться этим, если есть силы и желание: звезды могут помочь покончить с проблемами. Если вы в отпуске, не лежите на пляже тюленчиком, слушайте аудиокниги или уроки, стройте планы, мечтайте, ходите на экскурсии и шопинг.

Скорпион

Бросьте все и отдохните! Это совет от звезд Скорпионам, которые порядком устали за минувшие полгода. Этот судьбоносный год хорошо бы разбить посерединке отпуском, во время которого в идеале не стоит делать вообще ничего. Поторопитесь, планеты нечасто делают такие предложения!

Стрелец

После полнолуния вам требуется реабилитация, так что если за минувшую неделю толком ничего не сделано, не ругайте себя и не надрывайтесь, чтобы это исправить. Делайте только самое необходимое, пока звезды не дадут знать. Переключитесь на личную жизнь – Венера должна принести что-то интересное!

Козерог

В начале недели ваш Плутон будет осчастливлен Венерой из Тельца – это волшебное время для любви, творчества, отпуска, развлечений, шопинга, установления контакта с детьми. Солнце лишь закрепит ваш успех в личной жизни, так что если там есть что улучшать – беритесь, все получится!

Водолей

Пора вложиться в здоровье! И не столько деньгами, сколько энергией, желанием. Найдите время для посещения врачей или отправляйтесь в санаторий, где вас не только подлечат, но и обследуют. На все про все у вас 30 дней! А эта неделя благоприятная еще и для развлечений, покупок, отдыха.

Рыбы

Луна на этой неделе пройдется по вашему Нептуну, который замер перед ретро фазой. Скоро какие-то ваши дела замедлятся, будьте готовы оставить их в покое до глубокой осени. А пока следует наслаждаться дарами Солнца в Раке: устраивать личную жизнь, ехать к морю, возиться с детьми, заниматься творчеством.