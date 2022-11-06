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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 7 по 13 ноября 2022 года.
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Эту неделю мы проведем под давлением. Обстоятельств, людей, своих обещаний, дедлайнов – у каждого будет свое. Но легкой прогулки из второй декады ноября, увы, не получится. Зато и скучать тоже не придется!

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Полнолуние и затмение 8 ноября в Скорпионе сделает энергию этого знака тотальной – куда ни кинь, всюду скорпионство: желание преувеличивать плохое и не видеть хорошего, драматизировать, делить на черное и белое, страдать по поводу и без. Стоит ли говорить, что это будет неудачное время важных решений и судьбоносных поступков?

Нежелательно на этой неделе делать крупные покупки, оформлять документы, вступать в брак или разводиться, делать хирургические операции. Всю активность желательно свести к учебе, творчеству, исследованиям, поискам нетривиальных решений. В таких вещах можно рассчитывать на успех.

Тема самочувствия стоит того, чтобы отдельно поговорить о ней! Конфронтация Солнца, Меркурия и Венеры с Сатурном не обещает богатырского здоровья. Вместо этого нам незаметно подсовываются депрессивные мысли и «всепропальные» настроения на фоне апатии и снижения витальности организма.

Не старайтесь взбодриться непомерными тренировками, витаминами, энергетиками, алкоголем, самобичеванием и призывами типа «Соберись, тряпка». Эти скорпионские техники не прокатят. Только бережное отношение к себе, любовь и душевное тепло помогут выстоять.

Тем более что к выходным уже станет легче. Появятся новые темы, навеянные Нептуном, захочется делать добрые дела или красивые вещи. Именно такие занятия в субботу и воскресенье помогут перезагрузить мозг и стряхнуть с себя ноябрьскую мглу.

Овен

Овны получат совершенно четкие недвусмысленные ответы на вопросы, касающиеся материальной жизни. Примите их с достоинством и не торопитесь эмоционально реагировать. Это неподходящее время для того чтобы менять работу, поднимать вопрос о зарплате, искать клиентов или покупателей.

Телец

Полнолуние и затмение в вашем знаке провозглашает окончание процессов, начатых весной. Вы должны подвести итоги и извлечь уроки из событий, которые происходили с мая по ноябрь. Не бойтесь признаться себе в том, что проиграли или выбрали не тот путь. Работа над ошибками избавляет от прогулок по граблям.

Близнецы

Вы можете оказаться в больнице, санатории, в застрявшем лифте или будете работать из дома, не имея времени или возможности ездить, куда захочется. Приобретайте новые навыки, думайте, чему планеты хотят вас научить. В пятницу не торопитесь выплескивать эмоции, как бы сильно ни хотелось.

Рак

Сама жизнь подкорректирует жизненные цели Раков, заставит провести ревизию ценностей. Возможно, вам пора отказаться от решений, принятых до 2022 года. Мир изменился, может быть и ваш план нуждается в коррекции? В выходные Луна в вашем знаке усилит интуицию – можно медитировать, мечтать, размышлять.

Лев

Львы получат четкие сигналы относительно своих планов на работе и в учебе. Может смениться начальник, преподаватель, или правила, требования, инструкции, дедлайны. Не исключено, что эти обстоятельства осложнят семейную жизнь. Остерегайтесь этого и берегите мир в своем доме.

Дева

Девам будет сложно решать задачи, связанные с иностранными языками, поставщиками или клиентами издалека, а также с юристами и преподавателями. Поездки окажутся затруднены из-за возникших помех. Вам лучше никуда не ездить сейчас и потихоньку приводить в порядок текущие дела.

Весы

Все внимание Весов будет приковано к финансам. Социальные пособия, алименты, кредиты, уплата налогов или долгов займут все лучшие места в вашем планере. Возможно, вы захотите инвестировать деньги или наоборот, покончить с этой темой. В любом случае будьте аккуратны и совершенно не полагайтесь на авось.

Скорпион

Вы вторые после Тельцов в списке знаков, на которых затмение отразится особенно остро. Отношения с любимым человеком, близким партнером, важным клиентом, преподавателем или другом будут в центре внимания. Не забывайте, что рвать связи и навешивать ярлыки – не единственные формы сотрудничества.

Стрелец

Сделайте свое здоровье основным приоритетом, а все остальное будете решать по мере поступления. Сейчас вам важно сохранять хорошую физическую форму, выстроить сбалансированный график жизни. Налегайте на отдых, восстановление, витамины, вдоволь спите – уже это может решить часть проблем.

Козерог

Волнующими событиями обещают наполнить эту неделю звезды! Вы можете узнать, что скоро станете родителями, или о том, что выиграли или проиграли в конкурсе. В личной жизни придет ощущение, что вы готовы к следующему шагу. Сохраняйте позитивный взгляд на мир, это главное.

Водолей

Вашему Сатурну сейчас нелегко – он находится между двух огней, точнее, двух светил и их команд. Отнеситесь к событиям этой недели как к урокам, которые важно пройти. Сейчас не время думать о причинах, сначала нужно отбить все мячи. Помните, что вы – самый важный игрок, вам нужны силы и хороший уход.

Рыбы

Затмение в Тельце напрямую затронет вас и заставит пересмотреть свое мнение о чем-то или о ком-то. Сделать вид, что вас не касается, не получится. В то же время активно действовать будет мешать негативно настроенный ретро Марс. Используйте свою фантазию, но только не ложь и не иллюзии!

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Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
6 ноября 2022, 21:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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