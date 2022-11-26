Удачные дни 2022 года Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Суббота
26 ноября
Лента новостей
11:46
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
11:32
Индустрия 18+: мать Наташи Королевой задрала юбку и показала свою вялую складочку
11:12
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
09:55
Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои
08:26
Чувства к Порошиной, связь с Тарасовой и отсутствие семьи: секреты личной жизни холостяка Аверина
06:43
"Теперь вдвоем": Не успевшая родить экс-"татушка" Катина притащила на съемки ребенка
04:27
Траурная одежда, морщины и депрессия: как выглядит главная жертва развода Джоли и Питта?
02:13
"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой
00:01
День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
22:24
Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем
21:44
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
21:29
Вся семья плачет: притащившуюся в ЗАГС певицу Славу бросили перед свадьбой
20:37
"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа
20:05
Второй паспорт: Скорчившая рожу Орбакайте помахала ручкой россиянам
19:46
"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте
19:02
"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте
18:35
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
18:14
"Не виноватая я!": Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
17:50
Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года
17:38
Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением
17:10
"Поздно": распоротого скальпелем Николаева приговорили к смерти
16:50
Как выбрать искусственную елку на Новый год 2023
16:30
"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного
16:10
Россияне предпочитают частный дом квартире: в полтора раза больше сданных объектов
15:50
В Перми инвалид погиб во время пожара
15:30
Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
15:10
"Равносильно нападению на ребенка": Никас Сафронов в шоке от безобразной выходки скотов
14:50
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
14:30
Во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика
14:10
Под Казанью два человека скончались в ДТП
13:30
Изменяла Тихонову с мужем Гурченко, винила себя в смерти сына: запутанная личная жизнь Мордюковой
13:10
Сразу трое! Разродившаяся мамочка Орлова явила миру своих деток
13:10
В Москве в иномарке нашли похожий на гранату предмет
12:59
"Тонкий, маленький и мягкий": Чумаков об угасании сексуальной активности после 40 лет
12:30
Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым
12:10
"Не могу пока открывать": Почерневшая Довлатова с распоротым лицом прячется от людей
11:30
"Приму таким, какой он есть": Цой заподозрила взрослого сына-холостяка в увлечении парнями
11:10
"Достаточно серьезно": Откачавшую жир Семенович разнесло из-за страшной болезни
10:50
"Она была исключительной женщиной": в США продают дом Мэрилин Монро
10:33
"Давайте нового рожайте": бросивший старшую дочь Жуков готовится к пополнению в семье
10:30
Как определить коммунального мошенника?
10:10
Вылитый Пригожин: Муж округлившейся певицы Валерии показал новорожденного малыша
09:52
"Сладко и быстро": после слов Авербуха об измене Арзамасова сделала заявление
09:23
Придется доплатить 20 тысяч: с 1 декабря в квитанциях ЖКХ появится новая графа
08:56
"Просто открыть сейф": сорящая деньгами Васильева нашла способ общаться с внуками
08:55
Беглец Виторган в тайне приполз к брошенной в России Нинидзе: Вместе
08:54
Вздыбленные штаны: 59-летний Зверев не смог совладать с мощной эрекцией у всех на виду
06:08
"Расстались": брак Гоши Куценко треснул по швам из-за утех на стороне
04:35
Зачем нужен созаемщик по ипотеке?
02:15
Доступное Одинцово: квартиры от 2,6 млн
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке
Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым
"Ничего человеческого внутри": истекшая кровью жена Петросяна прервала развитие малыша на раннем сроке
Насилованная жена Пьера Нарцисса выдала подноготную семейных сцен: Будет рожать от сына
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
"Эту херовазу": разъяренный Виторган публично пнул под зад бывшую любовницу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 28 ноября по 4 декабря 2022 года.
прочитано 25 раз

Не возвращайтесь к былым возлюбленным! Хотя соблазн будет большой. Ретро Марс на этой неделе будет тащить нас в прошлое и ссориться с Венерой. Так что ничего хорошего из попыток реанимировать старые истории не выйдет, потому что нет мира между двумя началами, инь и ян. Что ж, найдутся и другие, не менее интересные занятия!

ПО ТЕМЕ

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье

Неделя начнется с воссоздания коалиции Марса и Сатурна – она уже была в конце сентября. Сейчас у нас будет возможность изменить решения, принятые тогда, и переиграть. Но вот стоит ли?

Тут надо отнестись серьезно, потому что Сатурн шутить не любит и может потом упереться. Не раздумывая можно только просить прощения за нанесенные обиды – о таком вы точно не пожалеете.

Всю неделю звезды будут по очереди негативить в адрес Нептуна. Он топчется на месте и пока очень слаб. Поэтому творческим личностям и психологам будет тяжеловато. Будьте готовы держать удар, и на всякий случай не делайте ничего такого, что могут вам поставить в вину.

Проблемный Нептун может проиграться как грязные сплетни, фейки, мошенники, подковерная борьба, а также дожди, потопы, аварии на воде. Нужно быть осторожнее и стараться не врать – этого достаточно, чтобы нормально провести эту неделю. Само собой, для бизнеса, свадьбы, покупки недвижимости неделя не очень подходит. Если вы будете делать это, тщательно проверяйте все вводные.

Хорошо и безопасно заниматься собой. Отбросить все и сохранить себя, как основу, как искусственную елку, на которую вы потом повесите ветки и игрушки. Пытайтесь услышать себя, подбадривать, кормить здоровой пищей.

На это не грех потратить все выходные: купить билеты в спа, уехать в баню, отоспаться – но только не работать. Для этого у нас с вами будет следующая неделя.

Овен

Звезды считают, что вы чаще других будете сталкиваться на этой неделе с неправдой, поэтому вам нужно стать немножко Фомой неверующим. «Доверяй, но проверяй!» – напишите на доске. В субботу все пазлы совпадут в идеальную картинку для Овна: у вас будут и силы, и настроение, чтобы жить и радоваться!

Телец

Будьте осторожны с финансами, особенно с повторными платежами или подписаниями документов. Войдите в образ Сатурна, строгого и педантичного, вам это поможет. Ваше комьюнити – самое слабое звено недели: друзья и знакомые могут повиснуть на вашем плече, прося помощи. Решение принимать вам.

Близнецы

Ретро Марс в вашем знаке очень силен за счет связи с Сатурном, но вот беда, этот старик поддерживает и вашу соперницу Венеру. Так что вы будете вести дуэль на равных. В личной жизни, бизнесе, личных покупках и продажах могут быть конфликты. Рассчитывайте только на себя – Марс этому вас хочет научить.

Рак

Вы можете чувствовать себя немного не в своей тарелке, так как ситуация очень сильна изменится по сравнению с той, что была еще 2 недели назад. Старайтесь не поддаваться искушениям, не тратьте деньги на сомнительные вещи. Спрашивайте у себя: что вы думаете, что считаете правильным сделать?

Лев

Так случилось, что благодать звезды готовы пролить на этой неделе только на огненные знаки, и то лишь в выходные. До этого вам придется, как и всем, отбивать мячи, бегать по полю и вытирать пот со лба. Неделя не простая, зато в уикенд вы короли – делайте, что заблагорассудится!

Дева

Личная жизнь и работа – уязвимые сферы для Дев. Старайтесь не предпринимать ничего кардинального, а если уж придется, то следите, чтобы вас не обманули. Особенно это касается любви и романтики. В выходные навестите бабушку или других старших родственников – встреча пополнит ваш внутренний ресурс.

Весы

В учебе, документах и общении у Весов напряженка: всплывают какие-то старые долги или последствия ошибок в бумагах, отчетах, письмах. Держите себя в руках и педантично разбирайте проблемы по мере поступления. Вы справитесь, и проведете выходные в прекрасном настроении.

Скорпион

Неподходящая неделя для финансовых дел, бизнеса, смены работы, открытия счета в банке. Но зато вы можете собрать отличную коллекцию того, что вам не нужно, с кем лучше не иметь дело и т.д. Иметь свой черный список – круто. В выходные ситуация кардинально изменится и у вас появится повод для радости.

Стрелец

Меркурий и Венера в вашем знаке на этой неделе в печали, поэтому излучать уверенность в себе вам может быть сложно. Да и нужно ли? Не играйте роль того, кем вы не являетесь. В выходные спорт, творчество, уход за внешностью, развлечения и игры с детьми поднимут вашу энергетику до максимума.

Козерог

Ваш Плутон всю неделю будет выяснять отношения с владыкой черной кармы Лилит, и возможно, вам придется переосмыслить кое-какие свои поступки и выборы, потому что вам за них прилетит. А если все будет отлично, значит вы светлый и мудрый человек, с чем вас очень хочется поздравить!

Водолей

Ваш Сатурн в роли третейского судьи или третьего лишнего – в общем, на этой неделе вы можете отказаться меж двух огней, с которыми не хочется ссориться. Возможно, вы будете делать выбор, покупая что-то, или принимая решение в личной жизни. В общем, придется все хорошенько взвешивать!

Рыбы

В вашем знаке активность: сначала прямым стал Юпитер, а в грядущее воскресенье прямо пойдет и Нептун. Ну а до 4 декабря он будет топтаться на месте, так что какие-то ваши дела могут зависнуть. Готовьтесь к тому, что скоро все закрутится и завертится, а пока отдыхайте, не пытайтесь бежать впереди паровоза.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 11:46 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного

Есть, за что любить
Шоу-бизнес

"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа

Певица шокировала россиян
Шоу-бизнес

"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте

Врач бьет тревогу
Шоу-бизнес

"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте

Певец готовился долго

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Перми инвалид погиб во время пожара
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+