Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 28 ноября по 4 декабря 2022 года.



Не возвращайтесь к былым возлюбленным! Хотя соблазн будет большой. Ретро Марс на этой неделе будет тащить нас в прошлое и ссориться с Венерой. Так что ничего хорошего из попыток реанимировать старые истории не выйдет, потому что нет мира между двумя началами, инь и ян. Что ж, найдутся и другие, не менее интересные занятия!

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Неделя начнется с воссоздания коалиции Марса и Сатурна – она уже была в конце сентября. Сейчас у нас будет возможность изменить решения, принятые тогда, и переиграть. Но вот стоит ли?

Тут надо отнестись серьезно, потому что Сатурн шутить не любит и может потом упереться. Не раздумывая можно только просить прощения за нанесенные обиды – о таком вы точно не пожалеете.

Всю неделю звезды будут по очереди негативить в адрес Нептуна. Он топчется на месте и пока очень слаб. Поэтому творческим личностям и психологам будет тяжеловато. Будьте готовы держать удар, и на всякий случай не делайте ничего такого, что могут вам поставить в вину.

Проблемный Нептун может проиграться как грязные сплетни, фейки, мошенники, подковерная борьба, а также дожди, потопы, аварии на воде. Нужно быть осторожнее и стараться не врать – этого достаточно, чтобы нормально провести эту неделю. Само собой, для бизнеса, свадьбы, покупки недвижимости неделя не очень подходит. Если вы будете делать это, тщательно проверяйте все вводные.

Хорошо и безопасно заниматься собой. Отбросить все и сохранить себя, как основу, как искусственную елку, на которую вы потом повесите ветки и игрушки. Пытайтесь услышать себя, подбадривать, кормить здоровой пищей.

На это не грех потратить все выходные: купить билеты в спа, уехать в баню, отоспаться – но только не работать. Для этого у нас с вами будет следующая неделя.

Овен

Звезды считают, что вы чаще других будете сталкиваться на этой неделе с неправдой, поэтому вам нужно стать немножко Фомой неверующим. «Доверяй, но проверяй!» – напишите на доске. В субботу все пазлы совпадут в идеальную картинку для Овна: у вас будут и силы, и настроение, чтобы жить и радоваться!

Телец

Будьте осторожны с финансами, особенно с повторными платежами или подписаниями документов. Войдите в образ Сатурна, строгого и педантичного, вам это поможет. Ваше комьюнити – самое слабое звено недели: друзья и знакомые могут повиснуть на вашем плече, прося помощи. Решение принимать вам.

Близнецы

Ретро Марс в вашем знаке очень силен за счет связи с Сатурном, но вот беда, этот старик поддерживает и вашу соперницу Венеру. Так что вы будете вести дуэль на равных. В личной жизни, бизнесе, личных покупках и продажах могут быть конфликты. Рассчитывайте только на себя – Марс этому вас хочет научить.

Рак

Вы можете чувствовать себя немного не в своей тарелке, так как ситуация очень сильна изменится по сравнению с той, что была еще 2 недели назад. Старайтесь не поддаваться искушениям, не тратьте деньги на сомнительные вещи. Спрашивайте у себя: что вы думаете, что считаете правильным сделать?

Лев

Так случилось, что благодать звезды готовы пролить на этой неделе только на огненные знаки, и то лишь в выходные. До этого вам придется, как и всем, отбивать мячи, бегать по полю и вытирать пот со лба. Неделя не простая, зато в уикенд вы короли – делайте, что заблагорассудится!

Дева

Личная жизнь и работа – уязвимые сферы для Дев. Старайтесь не предпринимать ничего кардинального, а если уж придется, то следите, чтобы вас не обманули. Особенно это касается любви и романтики. В выходные навестите бабушку или других старших родственников – встреча пополнит ваш внутренний ресурс.

Весы

В учебе, документах и общении у Весов напряженка: всплывают какие-то старые долги или последствия ошибок в бумагах, отчетах, письмах. Держите себя в руках и педантично разбирайте проблемы по мере поступления. Вы справитесь, и проведете выходные в прекрасном настроении.

Скорпион

Неподходящая неделя для финансовых дел, бизнеса, смены работы, открытия счета в банке. Но зато вы можете собрать отличную коллекцию того, что вам не нужно, с кем лучше не иметь дело и т.д. Иметь свой черный список – круто. В выходные ситуация кардинально изменится и у вас появится повод для радости.

Стрелец

Меркурий и Венера в вашем знаке на этой неделе в печали, поэтому излучать уверенность в себе вам может быть сложно. Да и нужно ли? Не играйте роль того, кем вы не являетесь. В выходные спорт, творчество, уход за внешностью, развлечения и игры с детьми поднимут вашу энергетику до максимума.

Козерог

Ваш Плутон всю неделю будет выяснять отношения с владыкой черной кармы Лилит, и возможно, вам придется переосмыслить кое-какие свои поступки и выборы, потому что вам за них прилетит. А если все будет отлично, значит вы светлый и мудрый человек, с чем вас очень хочется поздравить!

Водолей

Ваш Сатурн в роли третейского судьи или третьего лишнего – в общем, на этой неделе вы можете отказаться меж двух огней, с которыми не хочется ссориться. Возможно, вы будете делать выбор, покупая что-то, или принимая решение в личной жизни. В общем, придется все хорошенько взвешивать!

Рыбы

В вашем знаке активность: сначала прямым стал Юпитер, а в грядущее воскресенье прямо пойдет и Нептун. Ну а до 4 декабря он будет топтаться на месте, так что какие-то ваши дела могут зависнуть. Готовьтесь к тому, что скоро все закрутится и завертится, а пока отдыхайте, не пытайтесь бежать впереди паровоза.