Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Если вам нужно что-то сделать в июле – делайте на этой неделе! Звезды не подведут тех, кто будет активен, готов брать на себя ответственность, а главное – инициативен. Любимчиками звезд окажутся люди, действующие по зову сердца, а не из-под палки или "ради галочки", утверждает гороскоп на неделю.

Само собой, среди них будет больше всего предпринимателей, фрилансеров, самозанятых, свободных художников. Именно эти люди 12-16 июля смогут добиться успеха. А помогут им растущая Луна и волшебные пары Меркурий – Юпитер, Венера – Марс и Солнце – Нептун.

Меркурий и Юпитер зададут тон всей неделе: уже в понедельник этот дуэт сделает нас активнее и сообразительнее, смелее, общительнее. Многие смогут виртуозно преувеличивать свои достоинства, и это будет только на пользу. В понедельник и вторник будет легко договариваться, выступать, сдавать экзамены, проходить собеседования, писать тексты, разговаривать с чиновниками и юристами.

Правда, интерес к деловой сфере может таять на глазах, потому что Марс и Венера выведут на первый план романтику, любовь, эмоции, привязанности, творчество, соревнования и развлечения. 13 июля произойдет точное соединение этих планет во Льве, что тут же повысит градус страстности или пробудит желание обзавестись отношениями.

А еще всю неделю большинству людей будет не все равно, как они выглядят, какое впечатление на других производят. Гороскоп на неделю гласит, что у косметологов, стилистов, парикмахеров, консультантов, продавцов будет много работы!

Творческим личностям стоит освободить от других дел четверг, 15 июля, чтобы всецело отдаться креативу. Трин Солнца и Нептуна обещает вдохновение и инсайты, предчувствия, вещие сны. У представителей водных знаков, эзотериков, музыкантов, поэтов, художников, а также психологов этот день пройдет необычно.

В выходные старайтесь избегать толпы, темных улиц и криминала. Противостояние Солнца с Плутоном может означать и риск конфликта с коллективом, начальством, государством в целом, предупреждает гороскоп на неделю. В эти дни важно не забираться слишком далеко от дома: ведь Плутон ведает еще и форс-мажорами. Так что нас ждет редкий летний уикенд, который лучше всего провести дома!

Овен

Начинайте, даже если не подготовились! Ваши интеллектуальные способности помогут сориентироваться на ходу. Это очень перспективная неделя, особенно для Овнов, которые связаны со спортом, развлечениями, воспитанием детей, творчеством. Вы будете заметны, вами будут интересоваться.

Телец

Прямо с понедельника придется решать вопросы, связанные с домом, семьей, причем они будут касаться не быта, а отношений, чувств. Если есть возможность, тяните время – с каждым днем напряжение будет ослабевать. Рекомендация отгороскопа на неделю: вам не стоит покупать на этой неделе телефоны, компьютеры, гаджеты.

Близнецы

Сбросьте скорость, так как темп вашей жизни все равно будет замедлен – если не вами, то событиями. Пришло время стать более рассудительными, спокойными. Это не только повысит вашу самооценку, но и поможет больше зарабатывать – для роста доходов сейчас есть все предпосылки.

Рак

Меркурий в вашем знаке при поддержке Юпитера придаст храбрости, красноречия, что в итоге поможет вам в делах. Будет легче обычного публично выступать, проходить собеседования и экзамены, письменно выражать свои мысли. Совет от гороскопа на неделю: выходные проведите тихо и пассивно – отдыхайте.

Лев

Марс и Венера соединились в вашем знаке, и это может означать приятные перемены в личных делах. Многие Львы на этой неделе женятся или выйдут замуж; встретят свою вторую половинку или станут родителями. Это хорошее время для развлечений и незабываемого отдыха.

Дева

Девам предстоит дать бой соблазнам или… безоглядно погрузиться в них! Речь идет о любовных интрижках, общении с запретными для вас людьми. Вы также можете оказаться в изоляции или останетесь дома в полном одиночестве. Удача в делах светит тем, кто работает один на один с клиентами, гласит гороскоп на неделю.

Весы

Из всех дней этой недели выделяется пятница, когда вы рискуете сказать что-то лишнее, сделать ошибку в документе, неправильно истолковать информацию. Остальные дни куда лучше, особенно начало недели, которое может принести предложение руки и сердца или новую работу.

Скорпион

Главные события на этой неделе будут касаться работы или учебы, поэтому будьте готовы уделять им достаточно внимания. Не менее важными, и очень приятными, будут события четверга – пятницы. Гороскоп на неделю сулит новшества, которые порадуют и сделают вас мягче, сентиментальнее.

Стрелец

Ваша правящая планета Юпитер в понедельник сделает прекрасный аспект с Меркурием. Используйте это влияние для дел, которые нужны лично вам. Делайте важные звонки, встречайтесь со сложными собеседниками – у вас получится произвести впечатление и достичь цели.

Козерог

Если есть интерес к таким темам, как страхование, налоги, кредиты, гранты, алименты, то заняться ими нужно прямо сейчас, не откладывая. В понедельник они решатся однозначно в вашу пользу. В воскресенье будьте особенно внимательны, возможны неприятные неожиданности, предупреждает гороскоп на неделю.

Водолей

В личной жизни вам никак не удастся сохранить существующее статус-кво. Может оно и к лучшему? Время покажет, а пока просто будьте готовы к непредсказуемым сюжетам. В начале недели будьте готовы к событиям, которые помогут вам, не особо напрягаясь, заработать денег.

Рыбы

Юпитер в вашем знаке в понедельник получит лучи поддержки Меркурия, что совершенно точно принесет позитивные новости. Многие Рыбы отправятся в отпуск: гороскоп на неделю обещает, что он сложится отлично при условии, что вы не будете злоупотреблять солнцем и откажетесь от курортного романа.