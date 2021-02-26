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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фото: Dudu Macedo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сделал дело – гуляй смело! Эта пословица полностью отражает суть послания звезд в первую неделю весны-2021.
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Итак, к 1 марта мы подошли с неплохими результатами: у многих появилась определенность, стало более-менее понятно, как жить эту жизнь в 2021 году. К тому же в конце февраля планеты активно агитировали начать какие-то движения, реальные дела. Завершением этих процессов и стоит заняться на этой неделе.

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Гороскоп на март 2021 года

Понедельник особенно хорош для наведения порядка буквально во всем. Во вторник можно продолжить начатое; а вот на среду лучше ничего не планировать – в этот день будет немало неожиданностей, в основном приятных, но все же они могут сбивать с мысли, рассказала астролог Лилия Любимова.

В четверг произойдет главное астрособытие недели – переход Марса в Близнецы. Это означает поворот… от дел к словам! Нестандартно, правда? Вот поэтому к четвергу желательно и закончить дела, в которых вам требовались воля и сила: в карьере и бизнесе, в учебе и спорте, в работе над собой и творчестве.

Марс же заставит нас много говорить и передвигаться. В Близнецах эта планета – любознательный непоседа, так что ищите сферы, где эта энергия вам пригодится. И помните: учитывая то, что Меркурий тоже находится в воздушном знаке Водолея и соединится там с Юпитером, говорильни и пустых обещаний будет очень много. Хотя некоторым эта комбинация обеспечит везение!

Комплименты, которые женщины услышат на корпоративах в честь 8 марта, будут поражать воображение, а подарки – усыплять бдительность. Вообще в эти выходные будет немало романтического тумана. Поэтому сохраняйте благоразумие хотя бы в главном, ну а в деталях… Можете сделать вид, что вы поверили!

Овен

Гороскоп на неделю гласит, что Овны могут рассчитывать на успех в поездках и переговорах, особенно если вы сможете довести процесс до подписания договора в пятницу. У тех, кому приходится много говорить в силу профессии, не будет проблем с темами и аудиторией. Если в ваши планы входит покупка авто – можете присматривать.

Телец

Вас ждет милая романтическая история, причем чувства вспыхнут к кому-то из друзей или к человеку из окружения ваших друзей. Это будет необычно и очень волнующе, но долго, увы, не продлится. Тельцам, любящим деньги, важно быть на чеку: звезды подскажут новые источники дохода.

Близнецы

В ваш знак приходит решительный и смелый Марс – не дайте его энергии утонуть в говорильне и бесконечном планировании. Используйте его силу для личностного роста и введения новых полезных привычек. Выполняйте на этой неделе все, что задумаете, это будет хороший опыт, рекомендует гороскоп на неделю.

Рак

Ракам дается шанс покончить с личными проблемами, которые тяготят. Если вы хотите перевернуть страницу и начать все с чистого листа, то у вас это получится в конце недели. Подводными камнями в эти дни могут стать иллюзии, самообман, фантазии, отказ поверить в реальность.

Лев

Львы обожают праздники, так что все мысли будут крутиться вокруг 8 марта. В то же время упускать новые возможности вы вряд ли захотите. На этой неделе они будут приходить от друзей. Прислушивайтесь к их советам, изучайте предложения, но решения принимайте аккуратно, предупреждает гороскоп на неделю.

Дева

Девам в очередной раз придется искать баланс между работой и семьей: обидно отказываться от деловых предложений, но и обстановку в семье игнорировать нельзя. В пятницу звезды могут дать подсказку, как вам поступать. Ну а в выходные полностью переключитесь на домашние дела.

Весы

Весам стоит бросить все силы на учебу или работу с информацией. Вы легко освоите новые программы или незнакомую технику. Желающим научиться водить машину рекомендуется срочно идти на курсы. А вот в личной жизни гороскоп на неделю советует включить подозрительность: есть риск обмана.

Скорпион

У Скорпионов сдвинутся с места дела, связанные с судами, нотариусами, социальными выплатами. Вы скоро получите долгожданный ответ или готовый документ. К концу недели произойдет приятное событие дома, благодаря которому вы будете чувствовать себя спокойно и защищенно.

Стрелец

Если вы ждали предложения руки и сердца – оно где-то очень близко! Как и подписание договора о партнерстве, продуктивная деловая встреча. В общем, жизнь будет бить ключом, но начиная с пятницы захочется расслабиться. В выходные Луна в вашем знаке настроит на игривый лад, утверждает гороскоп на неделю.

Козерог

Работа – ваша родная стихия, и очень скоро она окружит со всех сторон. Пожалуйста, не переоценивайте свои силы и не становитесь работоголиком, хотя бы ради своего здоровья. Соблюдайте меру! А иногда вообще предавайтесь лени, например в эти выходные, когда сама природа призывает к сибаритству.

Водолей

Творческих Водолеев ждет продуктивный период, начало которому будет положено в четверг. В этот же день можно начинать занятия спортом, танцами, посещение кружков, групп, школ. А в пятницу вас найдет заслуженная награда или другой вариант позитивной кармы, вам будет чему порадоваться, гласит гороскоп на неделю.

Рыбы

Звезды придадут энтузиазма Рыбам, которые любят создавать домашний уют, готовить, выращивать растения. Результатом этого станут приятные покупки и подарки. Тем, кто не любит столь приземленных занятий, гороскоп на неделю советует переключиться на другие дела, успокаивающие нервы и воображение.

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26 февраля 2021, 23:32 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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