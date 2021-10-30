День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Помимо знака зодиака, на характер человека влияет и день недели, в который он родился

Понедельник

Наверняка многим знакомо выражение: "Понедельник – день тяжелый". То же самое можно сказать о характере человека, родившегося в этот день недели. Их поведение напрямую зависит от настроения, поэтому окружающим не всегда приходится легко с такими людьми. Они упрямые, любят блеснуть своими знаниями и нуждаются в похвале. К тому же, с деньгами прощаются очень тяжело – не любят отдавать долги и давать взаймы другим.

Вторник

Люди, родившиеся в этот день недели, отличаются бурной фантазией. Они любят красиво говорить и легко могут приврать, чтобы добавить истории яркости. "Вторничного" человека можно назвать отважным – за своих близких он стоит горой. А с деньгами прощаются так же непросто, как и рожденные в понедельник.

Среда

Родившиеся в среду люди часто являются обладателями приятной внешности. Скорее всего, им повезло иметь не только красивое лицо, но и фигуру. Однако, несмотря на такой подарок природы, этих людей можно назвать преданными – если они создадут семью, то будут верны ей до конца.

Четверг

Эта группа людей тоже может похвастаться привлекательной внешностью. Они часто влюбляются, с радостью принимают гостей и склонны к выбору творческой профессии. Однако в тяжелые времена предпочитают опираться только на свои силы, избегая денежных займов.

Пятница

Люди, родившиеся в пятницу, как и сам день недели, считаются очень веселыми. Они являются счастливыми обладателями отменного чувства юмора, хороших манер и аристократических черт лица. Такой человек знает, как держаться в обществе, правильно подобрать образ по случаю и отличается тягой к прекрасному.

Суббота

"Субботних" людей можно назвать строгими, грациозными, но в то же время прямолинейными. Они легко озвучивают свои мысли, не боясь обидеть окружающих, и не любят слушать чужие советы. К тому же, у таких людей есть склонность идти по головам – они легко могут поживиться за счет других.

Воскресенье

Люди, рожденные в воскресенье, часто бывают всеобщими любимчиками. Они удачливы, легко производят хорошее впечатление на окружающих и внушают доверие. А также обладают большим количеством талантов – часто из них получаются отличные руководители.