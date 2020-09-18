Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Звезды продолжают учить нас терпению и внутреннему спокойствию, напоминая нам старую пословицу: "Тише едешь – дальше будешь". Что ж, возможно, мы еще будем благодарны 2020 году за то, что научил нас довольствоваться малым и адаптироваться к необычным обстоятельствам.

На протяжении всей недели будет сохраняться риск конфликтов с начальством, органами власти, влиятельными людьми. Старайтесь вести себя корректно, а если гром и молнии все-таки разразятся, утешайте себя советом мудрого Соломона: все проходит – и это пройдет.

Самым тяжелым днем недели обещает быть среда, 23 сентября, когда Солнце пройдет через разрушительный градус Весов, предупредила астролог Лилия Любимова. Старайтесь не планировать на этот день, особенно его первую половину, важных дел, а также будьте внимательными к своему здоровью. Не стоит усердствовать на работе и в спортзале – лучше пригласите любимого человека на приятную прогулку по осеннему парку.

Кстати, о любви и романтике. В чем нам звезды действительно благоволят нам на этой неделе, так это в личной жизни. Гармоничное положение Венеры, отвечающей за любовь и красоту, говорит о том, что наступило прекрасное время для личной жизни и ухода за внешностью.

Если вы в поиске, то у вас есть все шансы встретить вторую половинку. Если состоите в отношениях – можете сделать их еще более глубокими и прочными. Ну и всем без исключения звезды рекомендуют посещать парикмахеров, массажистов, косметологов. Правда, придется исключить сложные процедуры вроде глубоких пилингов, перманентного макияжа и инъекций красоты – с ними придется повременить.

Овен

Вспомните, что происходило в вашей жизни 8-10 августа и приготовьтесь на этой неделе пережить нечто подобное или завершить процессы, начатые тогда. Скорее всего, это будет касаться карьеры, бизнеса или вашего семейного статуса. Действуйте так, как подсказывает совесть, и вам не придется делать мучительный выбор.

Телец

Тельцам придется сильно отвлекаться на домашние дела. Бытовые проблемы, помощь другим членам семьи и другие хлопоты могут поглотить вас. Запомните: ваше личное время – утро пятницы. Именно в эти короткие часы постарайтесь сделать главные дела недели, особенно если в них должны участвовать женщины.

Близнецы

Неделя начнется для вас не шатко, не валко, но с каждым днем будет легче. Окрепнет ваша уверенность в себе, возрастет авторитет в коллективе или семье. Начиная с пятницы будьте готовы заняться делом, которое считаете своим предназначением. Можно составлять долгосрочные планы, начинать новые проекты.

Рак

Вы долгое время находились в эпицентре событий и вынуждены были быстро реагировать, держать ответ за свои действия. Пришло время отдохнуть от этого и уйти в тень. Наслаждайтесь передышкой, которую звезды дают вам на этой неделе, и приятным бонусом за былые заслуги – это будет премия или другие незапланированные доходы.

Лев

Венера в вашем знаке начиная со среды – в очень комфортном и гармоничном положении. Используйте это время для собеседований, презентаций, прямых эфиров, выступлений, которые помогут вам подать себя в самом выгодном свете. Не забывайте, что от вас ждут не только красивых слов, но и активных, решительных действий.

Дева

Закончился довольно напряженный месяц, и если вы чувствуете, что выдохлись, – обязательно устройте себе отдых. Сейчас вы можете сделать паузу без особого ущерба для своих дел – внимание окружающих будет сосредоточено на совсем других людях. Делайте то, что откладывали: визиты к врачам, домашние дела.

Весы

22 сентября, во вторник, Солнце входит в ваши знак, и это радостное событие открывает 30-дневку дней рождений тех, кто появился на свет под знаком Весы. Постарайтесь начать этот месяц в хорошем настроении, но не перегибайте палку требований к себе. Вы не обязаны быть совершенством, достаточно быть собой!

Скорпион

Всю неделю Венера будет создавать напряжение для вашего знака. Это может вылиться в ситуации, когда вам потребуется отдавать долг, внепланово потратиться на ремонт машины или решать финансовые проблемы на работе. Отвлекайтесь от этого, переключаясь на энергию Нептуна: музыка, стихи, религия, эзотерика – что вам ближе.

Стрелец

Вторник и среда – лучшие дни для вас на этой неделе. Но и они совершенно не подходят для ярких, важных событиях, когда вам нужно будет проявлять волю, смекалку или силу. Это дни с мягкой, женской энергетикой, используйте ее для примирений, задушевных разговоров, а также шопинга, посещения косметолога и парикмахера.

Козерог

Покой вам только снится: на этой неделе Меркурий и Марс не дадут ни минутки отдыха. Вас могут одолевать звонки, крикливые клиенты, бумажная волокита или другие дела, требующие крепких нервов. С честью выдержав такое испытание, вы получите новый важный опыт и навыки, которыми можно будет гордиться.

Водолей

Дела сердечные выходят на первый план – Водолеям может остро захотеться любви, романтики, понимающего партнера, гармоничных отношений. Потребность в этом может привести на сайты знакомств, в объятия к бывшим возлюбленным, или заставит потрудиться над своими отношениями. Ищите свой путь к счастью!

Рыбы

Неделя будет хороша для Рыб, которым важен комфорт на работе. Если есть потребность преобразовать рабочее место, сделать его более красивым и удобным, то лучшего времени не найти. Также удачными окажутся визиты к врачам, обследования, перестройка личного графика, переход на здоровое питание.