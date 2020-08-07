Гороскоп на неделю, с 10 по 16 августа 2020 года

"Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем!" – призывает нас народная мудрость. Звезды полностью с ней солидарны на этой неделе: они призывают нас без зазрения совести веселиться, отдыхать и даже лениться – ведь совсем скоро закончится лето, надо успеть им насладиться!

"Для деловой жизни ситуация совершенно не подходит, – предупреждает астролог Лилия Любимова. – Марс и Юпитер, конфликтующие между собой, будут проходить в эти дни по разрушительным градусам Овна и Козерога. Это значит, что лучше держаться подальше от начальства и чиновников, отложить обращения в суды и органы власти. Повременить стоит с любыми инициативами в бизнесе, рекламе или учебе".

Не стоит также поддаваться искушению планет и стремиться к несвойственной лично вам оригинальности. Если вдруг посетит желание сменить цвет волос или сбрить бороду, которую вы старательно отращивали много лет, знайте – это проделки Луны и Урана, их действие скоро закончится, и вы останетесь в недоумении: что это было и зачем?

В итоге лучшим решением для этой недели будут отдых, творчество и занятия с детьми. Вы точно не прогадаете, если возьмете отпуск или дополнительный выходной день, чтобы отрешиться от всех проблем и отдохнуть на всю катушку. Ну а тем, кому это не удастся, звезды советуют хотя бы выходные провести на природе, поближе к прохладной воде или ароматному лесу.

Овен

Покой Овнам только снится! Пока Марс не покинет ваш знак, а это произойдет только в следующем году, вы будете находиться в состоянии перманентной активности. Так что об отдыхе пока и речи нет: готовьтесь решать проблемы на работе, в учебе или личной жизни. Благо Солнце шлет вам лучи поддержки, так что сил у вас хватит на все.

Телец

Тельцы не из тех людей, которые склонны поражать воображение окружающих странным поведением, кричащими нарядами и шокирующими поступками. Но на этой неделе может возникнуть желание выкинуть что-нибудь этакое. Лучше всего сублимировать это желание в творчество – результат всем понравится!

Близнецы

Луна пройдется по знаку Близнецы во второй половине недели, помогая вам организовать встречи, добиться контакта с нужными людьми, провести удачно переговоры. Люди будут готовы общаться с вами, отвечать на вопросы. Единственное, что может расстроить – это поведение друзей. Здесь возможны разочарования…

Рак

Ракам – бизнесменам и руководителям, на этой неделе придется работать не покладая рук. Могут возникнуть проблемы с поставщиками, партнерами, компаниями на аутсорсе. Всем остальным неделя принесет противоречивые новости, касающиеся работы. Ищите отдушину в шопинге, кулинарии, оздоровительных процедурах.

Лев

Львам стоит потратить время на подготовку к важным событиям, которые произойдут не на этой неделе, а на следующей. Это будет отличное время для того, чтобы заявить о себе. А пока у вас есть возможность продумать все до мелочей. Можно консультироваться с психологом, маркетологом, специалистом по ораторскому искусству.

Дева

Интерес к астрологии или эзотерике может привести Дев на курсы по изучению этих наук или на прием к опытному специалисту. Все потому, что вы взрослеете и вас начинают интересовать более глубокие вещи. Неделя отлично подходит для познания себя, поиска новых целей в жизни и переосмысления прошлого.

Весы

На этой неделе Весам может стать неловко из-за своей сентиментальности или романтического настроя. "Ты все еще веришь в это?!" - может сказать вам кто-то и выбить из колеи. Ни в коем случае не поддавайтесь таким манипуляциям, оставайтесь собой. Ищите в себе и в окружающем мире ресурсы, которые укрепят веру в себя.

Скорпион

Новости с работы не обрадуют Скорпионов. Предстоит много суеты, причем начальство, инвесторы или обстоятельства будет давить и подстегивать. Если вы выполняли рекомендации звезд, то на прошлой неделе подкопили сил и справитесь с нагрузкой. Если же нет – устраивайте себе полноценный отдых по вечерам.

Стрелец

Стрельцам, которые зарабатывают деньги в сферах красоты, спорта, воспитания детей, ждет сложная неделя. Придется срочно искать деньги или разбираться в финансовых запутанных ситуациях. В то же время у вас есть возможность найти свое призвание, открыть в себе талант или… зачать желанного ребенка!

Козерог

Жизнь Козерогов бьет ключом: происходят новые знакомства, перемены в составе семьи, переезды. К вам могут неожиданно нагрянуть гости, захочет погостить мама или родственники. Дом будет неспокойным местом, так что нужно быть готовыми к тому, что вам придется искать уединения в других местах.

Водолей

Водолеев ждут необычные предложения, связанные с благотворительностью, искусством, музыкой, религией. Если вас давно тянуло на такие темы, на этой неделе вы сможете попробовать себя в них. Важным условием для успеха будет альтруистический настрой – если вы хотите просто заработать денег, лучше даже не начинайте.

Рыбы

Бизнес с друзьями или одалживание им денег принесут Рыбам душевный раздрай и нулевую выгоду. Скорее, вы уйдете в минуса, чем получите прибыль. Поэтому держитесь на этой неделе подальше от телефона, деловых встреч, контрактов и договоров – уезжайте на отдых, отсыпайтесь и восстанавливайте силы.