Гороскоп на сентябрь 2020 года

Сентябрь 2020 года пройдет под энергией Марса, а это значит, что достижения в спорте, похудении, наборе мышечной массы и любой физической активности вам гарантированы. В этом месяце, как и в прошлом, политических перемен нам не избежать, поэтому направьте свой интерес на что-то более позитивное и не акцентируйте внимание на том, что неизбежно.



Что ожидать каждому знаку зодиака в сентябре рассказывает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Овен

Сентябрь у Овнов будет непростым, могут появиться неожиданные траты и конфликты с людьми. Не вовлекайтесь в споры, не провоцируйте окружающих и не провоцируйтесь сами. Овнам полезнее всего будет заняться духовными практиками, это уравновесит и успокоит вас.

Телец

У Тельцов будет довольно удачный сентябрь, в первую очередь – в финансовом плане. Но гороскоп советует не зазнаваться при достижении успехов, вы рискуете потерять все наработанное и нажитое долгим трудом. Не будьте эгоистами и в отношениях, во избежание ссор со второй половинкой, конфликты в сентябре могут разлучить вас навсегда.

Близнецы

Близнецам в сентябре рекомендуется быть аккуратнее с крупными покупками, поскольку возможны переплаты в сфере недвижимости и авто, особенно во второй половине месяца. Что касается личной жизни, то одинокие Близнецы имеют все шансы обрести вторую половинку. А семейным представителям этого знака зодиака пора предложить партнеру разнообразить сексуальную жизнь, поскольку конфликты могут быть именно на этой почве.

Рак

Ракам в сентябре рекомендуется закатать рукава и приступить к усердной работе над давно запланированными делами. У многих оставшихся без работы Раков наконец появится любимое дело. А Ракам, которые давно нашли свое предназначение, рекомендуется еще больше времени посвящать работе, это отвлечет вас от неурядиц, причем, с пользой. Особенно вас приятно удивит взаимопонимание со второй половинкой.

Лев

Для Львов этот месяц удачен в плане вложений и накоплений. Вы можете смело инвестировать в стартапы или откладывать деньги на более удобное для вас время. А Львы, у которых есть должники, с большой вероятностью получат свои суммы обратно. Но главная рекомендация для Львов на сентябрь – не занимать самим и не пользоваться услугами сомнительных организаций.

Дева

Девам в сентябре захочется быть в центре внимания, и не отказывайте себе в этом удовольствии. Именно ваше очарование поможет вам добиться личных целей, в том числе и по работе. Включайте свое обаяние на максимум при общении с новыми и малознакомыми людьми, это поможет вам себя зарекомендовать. В целом для Дев сентябрь обещает быть очень даже удачным.

Весы

Весам в сентябре захочется уединения и этот месяц очень благоприятен для отпуска. Посвятите максимум времени отдыху, а если вы еще планируете в сентябре поработать, то не перетруждайте себя. Расслабляться в этом месяце Весам особенно рекомендуется, но не переживайте, если не найдете компанию для отдыха – в путешествии вас ждут интересные знакомства, которые сулят продолжение.

Скорпион

Хороший месяц для активной работы, в том числе и над собой. Не пренебрегайте сверхурочными часами и задержками на рабочем месте. Конфликты с руководством вам сейчас точно ни к чему, а вот ваше стремление к работе начальство очень быстро оценит. Личную жизнь временно придется отодвинуть на второй план.

Стрелец

Месяц для Стрельцов будет очень продуктивным, вы пожнете плоды своих долгих трудов. Главное сейчас не расслабляться и реализовывать идеи, которые будут посещать вас бесперебойно на протяжении всего месяца. Вашей активности в сентябре позавидуют многие и вы можете не переживать, что ваших сил не хватит на важные для вас сферы.

Козерог

Козерогов в этом месяце может преследовать подавленное и депрессивное состояние, но не пытайтесь вылечить душевные недуги медикаментами. Гораздо эффективнее будет отвлекаться от хандры общением с приятными вам людьми. Именно делясь своими переживаниями с близкими, вам заметно станет легче и у вас появятся новые силы.

Водолей

Тяга к творчеству и всему новому даст о себе знать Водолеям в сентябре. Смело осваивайте то, что давно хотели и обязательно образовывайтесь и развивайтесь разносторонне. Вебинары и курсы сейчас будут особенно полезны, это выведет вас на новый уровень. Также в сентябре Водолеям рекомендуется наладить отношения с родственниками, общение с которыми прежде не задавалось.

Рыбы

Сентябрь для Рыб будет богат на знакомства, в том числе и на романтические. Рыбам-интровертам пора стать общительнее хотя бы ради личной выгоды, коммуникации сейчас многое решат в вашей жизни. Рыбы, которые долго не могли зачать ребенка, в сентябре имеют все шансы приблизиться к мечте стать родителем. Также месяц хорош для планирования свадьбы.