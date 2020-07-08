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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Раков ждет веселье и приятное общение, Львам нужно немного расслабиться, а Скорпионам стоит поскорее пробудиться от спячки. Подробности читайте в свежем гороскопе на сегодня от "Дни.ру".
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Сегодня Овны могут постараться выйти из серьезного режима на денек и позволить себе расслабиться. Разумеется, это стоит делать, если позволяет ситуация, и вы ничем не рискуете. Займитесь любимым хобби, посмотрите кино, почитайте, прогуляйтесь или просто хорошенько выспитесь. Гороскоп говорит, в четверг, 9 июля, постарайтесь устроить себе день веселья и отдыха. Так что релаксируйте, ощущайте свободу и позитив. Если же день загружен делами – то постарайтесь устроить себе такой отдых вечером.

Телец

Дайте волю сегодня своей мирной и гармоничной природе, и тогда вы будете оказывать невероятно сильное влияние на других людей. Тельцы смогут сделать так, что к их энергетике буквально будут тянуться окружающие, чтобы приобщиться к этому умиротворяющему и дающему силы полю. Гороскоп говорит, ваш природный шарм поможет вам оказаться практически в любом месте, куда вы хотите пойти, поэтому не стесняйтесь использовать его по собственному желанию. Используйте подчеркнутый позитив и убедитесь, что вы излучаете свет.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит убрать агрессию и настроиться на более миролюбивый лад. Перенесите свое состояние из жесткой едкой энергии в более легкомысленную и веселую. Вы обнаружите, что этот тип поведения в этот день куда более продуктивен. Гороскоп говорит, в четверг 9 июля, такой подход позволит вам избежать ненужных конфликтов. Также могут возникнуть мелочи, которые нарушат ваш распорядок дня, но вы обнаружите, что это совершенно не выводит вас из себя.

Рак

Это потрясающий день для Раков. Сегодня вы обнаружите, что веселый подход к любой ситуации – именно то, что доктор прописал. Проведите время с приятными людьми и наслаждайтесь общением и взаимным обменом идеями и энергиями. Распространите свою любовь и дружелюбие к людям вокруг вас. Гороскоп говорит, люди будут улыбаться рядом с вами. И такое состояние доставит немало приятных минут вам самим.

Лев

По возможности Львам сегодня стоит немного расслабься. Позвольте своей романтической натуре повеселиться и не чувствовать себя виноватыми за то, что вы не настолько серьезны, как, наверное, следовало бы. Этот день будет наиболее благоприятным для тех, кто может улыбаться, поэтому постарайтесь организовать себе именно такой настрой. Награда не заставит себя ждать. Гороскоп говорит, в четверг, 9 июля, отличный момент для того, чтобы настроиться на позитивный лад который, скорее всего, продержится долго.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с конкуренцией за некоторый ресурс или "теплое место". Вас попытаются обскакать люди, которые стараются во всем быть первыми. Проявите разумность. Вам совершенно не обязательно сломя голову включаться в безудержную гонку, но сдавать позиции, наплевав на свои собственные интересы, тоже не нужно. Возможно, будет шанс договориться, чтобы учесть потребности всех сторон. Гороскоп говорит, настройтесь на прагматичный и деловой стиль ведения переговоров.

Весы

Весам лучше всего сегодня попытаться сформировать позитивный, оптимистичный настрой. Будьте благодарны миру за предоставленные возможности. Внимательно оглядитесь, чтобы увидеть красоту во всем, что вас окружает. Этот день создан для того, чтобы ценить по достоинству то, что у вас есть, и особенно людей, которые любят вас. Щедро раздавайте комплименты и дайте им знать, как много они значат для вас. Гороскоп говорит, в четверг, 9 июля, эти слова и дела будут иметь эффект откатывающейся волны, которая принесет вам много энергии и удачи.

Скорпион

Если в последнее время Скорпионы ощущали в себе некоторое подобие зимней спячки, то самое время выходить из этого состояния. Стряхните с себя пыль и выйдите сегодня на свет. Подумайте над тем, каких целей вы хотите достичь в ближайшем будущем, наметьте первые шаги, с которых неплохо бы было начать – и действуйте. Гороскоп говорит, при таком подходе ваше настроение вскоре станет легким и веселым, нацеленным на результат. Пусть внутри вас разгорится яркий огонь.

Стрелец

Поведение других людей может помешать интересам Стрельцов сегодня. Хорошо подумайте, какими позициями можно поступиться, а какие нельзя сдавать ни в коем случае. Быть может, где-то можно ослабить хватку в противостоянии, где вы занимаете чересчур принципиальную позицию. Однако гороскоп говорит, при это не стесняйтесь подпрыгнуть и занять подиум победителей, если есть такая возможность. Не бойтесь высказывать свое мнение, даже если вы не согласны с большинством. Просто будьте готовы услышать и воспринять и альтернативные мнения.

Козерог

У Козерогов сегодня пришло время набирать темп. Будьте уверены в себе и гордитесь тем, что вы можете предложить миру. Будьте смелыми в своих отношениях с другими людьми и расковано выражайте себя. Гороскоп говорит, что четверг, 9 июля, является хорошим днем, чтобы объединить усилия со специалистами, которые вам интересны. Эффект синергии поможет вам добиться большего и получить отличный задел на будущее.

Водолей

Люди сегодня будут ценить дополнительное внимание и энергию со стороны Водолеев. Поэтому не стесняйтесь раздавать его, как конфеты, всем, с кем вы общаетесь. Добрый жест и теплое слово не забудутся и вернуться к вам в будущем. Пусть ваш щедрый и добрый дух сияет, освещая все вокруг. Откройте свое сердце шире и распространите любовь к миру. Это идеальный период, чтобы любить и смеяться.

Рыбы

Сегодня у Рыб в целом все должно идти очень хорошо, так что не стоит уклоняться от каких-либо проявлений жизни. Воспользуйтесь предоставленными вам возможностями, чтобы извлечь для себя много полезного, как в работе, так и в личных отношениях. Это отличный период для того, чтобы подзарядить свою батарейку. Гороскоп говорит, вы можете почувствовать беспредельную силу внутри себя, которая позволит вам справиться практически с любой задачей.

Гороскоп на июль 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

8 июля 2020, 17:15

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