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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Природа снабдит Раков энергией, Львов ждет приподнятое настроение, Водолеям будет необходимо поддержать близких людей. Об этом и многом другом читайте в гороскопе от "Дни.ру".
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Сегодня Овнам нужно научиться признавать свои ошибки. Не забывайте о том, что вы всегда несете ответственность за свои действия. И даже если вам хочется уклониться от неприятной правды, все же необходимо честно признавать свои слабости. Гороскоп говорит, что если вы будете упорствовать в своей очевидной неправоте, это может ударить по вашей репутации и только усугубить текущую спорную ситуацию.

Телец

Уделите внимание собственному здоровью сегодня. Тельцам, вполне вероятно, очень понадобятся силы. Поэтому стоит держать себя в тонусе и быть готовыми действовать. Гороскоп говорит, в среду, 29 июля, подумайте над тем, как накачать себя энергией. Как минимум, позаботьтесь о спорте и правильном питании. Также необходимо устраивать себе полноценный отдых. Не распыляйте свое внимание на мелкую незначительную суету.

Близнецы

В фокусе вашего внимания сегодня будут романтические отношения, Близнецы. Если в данный момент вы свободны - увеличивается вероятность кого-то встретить. Для людей, у которых уже есть пара, важно помнить, что независимо от того, насколько жарким и страстными были отношения в самом начале, важно работать над тем, чтобы пламя не угасло. Поэтому подумайте о том, как привнести в ваш союз больше чувственности и ощущения новизны.

Рак

Сегодня у Раков хороший день, чтобы насладиться летом. Настройтесь на солнечный позитивный лад, посмотрите на небо, деревья и людей. Проникнитесь к ним искренней любовью. Тогда вы ощутите силу и гармонию, которая передастся вам от природы. Гороскоп говорит, в среду, 29 июля, через вас будет проходить могучая энергия, которая отбросит все ваши тревоги, и вы сможете смотреть в будущее с оптимизмом.

Лев

Это будет день приподнятого настроения. Сегодня у Львов внутреннее ощущение удовольствия будет гармоничным фоном, для которого даже будут не нужны какие-то важные и крупные события. Когда просто хорошо – это отлично. Также гороскоп говорит, воздухе будет разлито чувство динамики жизни и развития, которое будет подталкивать вас к расширению своего кругозора и личностного роста.

Дева

Сегодня для Дев будет очень важно не то, что вы будете делать, а с кем. Тщательно выбирайте себе компаньонов и спутников. В воздухе будет разлито много энергии, которую вы можете использовать. Настройтесь на конструктивный лад и не забывайте улыбаться. Гороскоп говорит, в среду, 29 июля, вы можете добиться значительного прогресса в достижении своих целей, если будете оставаться замотивированными.

Весы

Вероятно, это будет период извлечения тяжелых уроков. Сегодня Весам нужно быть готовыми стоически принимать испытания. Гороскоп говорит, помните, что любой стресс и неудачи нас закаляют и делают сильнее. Мотивируют на движение и развитие. Вечный комфорт – это остановка, закукливание, почти что не жизнь. Поэтому воспринимайте любые сложности как новый полезный опыт и вызов, дающий возможность проявить себя.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов будет много горючего, чтобы внутри бушевал огонь жизни. Могут возникнуть сложные ситуации, в которых от вас потребуется принять решительные и твердые меры. Не уклоняйтесь от дополнительной ответственности. Ваше эго очень сильно в этот период, это поможет вам взять на себя ответственность в любой ситуации. Гороскоп делает одну оговорку, в среду, 29 июля, нужно быть уверены, что в этом процессе вы не наступаете на чьи-то пальцы. Это важно, чтобы ваши действия не были деструктивными.

Стрелец

Будьте предельно аккуратны и сосредоточены, Стрелец. Помните сегодня, что одно неверное движение может обеспечить вам долгую головную боль – а именно непредсказуемые последствия. Не стоит в этот день сильно рисковать и подключаться к сомнительным предприятиям. Гороскоп говорит, выберите тактику, где вы будете чувствовать себя максимально уверено и стабильно. И держите в уме запасной план.

Козерог

Сегодня хороший день для того, чтобы сделать важные шаги в нужном направлении, Козерог. Это долгий путь, чтобы стать именно тем, кем вы хотите быть. Мудрые советы других людей, обучение, уроки, извлеченные из перипетий судьбы, сложатся воедино и поспособствуют тому, чтобы вам открылось новое понимание себя и окружающего мира. Гороскоп говорит, это даст толчок к новому этапу внутреннего развития.

Водолей

Наградите любимого человека нежными словами и своей душевной теплотой, Водолей. Сейчас очень важный период, когда вы должны заботиться о людях, которые вам дороги. Они могут нуждаться в дополнительном внимании, чтобы получить силы для преодоления своих проблем и чувствовать себя ценными и важными для вас. Гороскоп говорит, в среду, 29 июля, проявите все самое доброе и созидательное, что есть в вас.

Рыбы

Сегодня вы можете почувствовать, что у вас нет абсолютно никакой энергии. Но решение этого вопроса будет парадоксальным. Вместо того, чтобы затаиться, вы можете включить более высокую передачу и выйти за пределы своей устоявшейся обыденности. Это будет залогом вашего роста и продвижения. Гороскоп говорит, тогда вы внезапно обнаружите, что можете достичь гораздо большего, чем думали изначально. Поверьте в себя и попробуйте новое. Вы обнаружите, что открылось "второе дыхание", и ваша сила стала больше, чем когда-либо.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

28 июля 2020, 16:33

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