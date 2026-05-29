"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни

Вечный холостяк отечественного шоу-бизнеса Дима Билан решился на публичную исповедь, которая вдребезги разбила надежды миллионов его незамужних поклонниц.

42-летний артист, тщательно оберегающий свои амурные дела от посторонних глаз, неожиданно устроил сеанс невиданной откровенности на популярном интернет-проекте "Натальная карта". Билан, чья личная жизнь годами была окутана плотным туманом слухов, домыслов и конспирологических теорий, официально заявил: его сердце больше не свободно. Певец признался, что наконец-то нашел ту самую единственную, ради которой готов круто изменить свою жизнь и отказаться от привычных привычек свободного мужчины.

"Мое сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Все в порядке (...) Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Я каждый день об этом думаю", — сорвал покровы тайны Билан, заставив ведущих шоу буквально замереть от удивления.

Артист не скрывает, что путь к этому семейному дзену был долгим и тернистым. Ему потребовалось колоссальное количество времени, чтобы присмотреться к человеку, детально изучить его характер и понять, сможет ли эта женщина стать частью его сложного, безумного звездного мира. И, судя по всему, жесткий кастинг прошел успешно. Теперь Дима готов примерить на себя роль примерного семьянина, о чем раньше боялся даже заикаться.

Имена своих пассий Билан всегда скрывал с особым пристрастием. Пожалуй, единственным громким и официально подтвержденным романом в его биографии были бурные отношения с супермоделью Еленой Кулецкой в далеких нулевых. Тогда их пара считалась эталоном глянцевой красоты, а Дима даже обещал жениться на Лене в случае своей победы на "Евровидении". Победить-то он победил, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Примечательно, что Кулецкая до сих пор тепло отзывается о бывшем и признается, что они умудрились сохранить дружескую связь вопреки расставанию. Кто же занял место модели на этот раз — певец держит в строжайшем секрете, лишь подогревая аппетиты папарацци.