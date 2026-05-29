Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд

Киркоров публично поскандалил с Певцовым Тесты Егор Крид стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку "Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюсДенежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровениемХромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Лента новостей

Пятница 29 мая

13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 00:51Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 00:36Ласточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 12:20Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 09:24"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? 00:27Не отгоняйте этих насекомых сегодня, 26 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 19:52Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье 17:50В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами? 16:38"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" 14:15Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника 12:49Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году 12:45Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40% 11:45Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания 10:17Ловушка близости: Харуки Мураками объяснил, почему мы остаемся чужими даже в одной постели 09:29Опешившая публика заподозрила Галкина* в употреблении химии 01:19"Кровавая" защита: как 25 мая защитить свой дом от несчастья и бедности 18:51Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд

Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд
264

Популярный фитнес-тренд, который обещает идеальное тело за копейки, на деле может отправить вас в реанимацию с отказом печени прямо из-за обеденного стола.

Современные фанаты здорового образа жизни в погоне за стальным прессом и рельефными мышцами массово совершают роковую ошибку. Блогеры в соцсетях активно продвигают дешевый способ быстрого набора массы, призывая отказаться от дорогих протеиновых коктейлей ради простого и доступного блюда — говяжьего фарша с вареным рисом, сообщает RidLife. Ради экономии времени и денег молодые люди готовят эту смесь тазами, раскладывая по контейнерам горы еды на неделю вперед. Видеоролики, где качки фасуют по пластиковым боксам килограммы мяса и риса, набирают миллионы просмотров. Однако микробиологи бьют тревогу: эта привычка — идеальный рецепт для настоящей катастрофы.

Тихий заговор в пластиковом боксе

Главный источник смертельной опасности прячется не в жирном мясе, а в самом обычном, казалось бы, безобидном вареном рисе. Доктор Примроуз Фристоун из Лестерского университета предупреждает: влажная рисовая крупа — это идеальная "теплица" для стремительного размножения опаснейшей бактерии Bacillus cereus.

Коварство этого микроорганизма поражает воображение. Высокая температура при варке без проблем уничтожает сами активные бактерии, но их споры легко выдерживают даже стоградусное кипение. Как только вы выключаете плиту и оставляете кастрюлю остывать при комнатной температуре дольше двух часов, споры мгновенно "просыпаются". Они начинают размножаться с бешеной скоростью, выделяя опасные токсины. И самое страшное — этот процесс не останавливается даже в холодильнике при стандартных 4 градусах тепла. Бактерии продолжают плодиться, пока вы думаете, что ваша еда находится в полной безопасности.

Яд, который не берет даже микроволновка

Многие уверены, что если как следует разогреть обед перед употреблением, то все микробы погибнут. Но в случае с рисом это опаснейшее заблуждение. Вырабатываемый бактериями яд абсолютно термостоек. Он не разрушается при нагревании и никуда не исчезает из вашей тарелки.

Симптомы отравления накрывают человека внезапной лавиной уже через полчаса после еды. Дикая тошнота, неукротимая рвота и спазмы могут мучить несчастного до 14 часов подряд. Но если для взрослого качка с крепким иммунитетом это закончится лишь сутками в обнимку с унитазом, то для детей последствия могут быть фатальными. В истории медицины зафиксированы трагические случаи, когда из-за порции четырехдневной разогретой пасты или риса у ребенка полностью отказала печень, что привело к летальному исходу.

Как спасти себя: золотые правила выживания

Профессор Кэт Рис из Ноттингемского университета категорически запрещает варить гигантские бадьи крупы, медленно охлаждать их и подвергать многократному разогреву. Эксперты предлагают разумный компромисс для тех, кто не хочет отказываться от фитнес-диеты. Если говяжий фарш действительно может безопасно храниться в холодильнике до 3–4 дней, то свежий рис необходимо варить заново каждые день-два.

Чтобы обезопасить себя и близких, ученые рекомендуют раскладывать свежеприготовленную горячую еду по небольшим плоским контейнерам — так она остынет в разы быстрее — и сразу же убирать в холод. Если же вам жизненно необходим стратегический запас на недели вперед, разложите порции по пакетам для заморозки и отправьте в морозилку при температуре не выше минус 18 градусов. В таком виде полезный фитнес-обед может абсолютно безопасно ждать своего часа до трех месяцев. Берегите себя и помните: минутная лень на кухне не стоит вашего здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

29 мая 2026, 13:17
Фото сгенерировано нейросетью
RidLife✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые сексуальные актеры-качки

Вин Дизель
Джейсон Стэтхэм
Дуэйн Джонсон
Уилл Смит
Ченнинг Татум
Меттью Макконахи
Марк Уолберг
Хью Джекман
Том Харди
Крис Эванс
Крис Хэмсворт
Джейсон Момоа

По теме

"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака

Доктор Мясников шокировал правдой о мышцах, которую скрывали фитнес-тренеры

Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию

Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию
Певица призналась, что буквально не могла подняться с постели из-за адских болей. Легенда отечественной эстрады Лариса Долина, которая в свои 70 лет продолжает поражать публику неуемной энергией и экстремально короткими нарядами, оказалась на грани трагедии.

92% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование

92% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование
СберМаркетинг провел масштабное исследование ДНК русского культурного кода. За семь месяцев работы они опросили 1500 россиян и провели 34 экспертных и глубинных интервью. 92% респондентов считают типичными для русских людей «стойкость и силу», «креативность и смекалку», а также «синхронизацию жизни со сменой времен года», 91% проголосовал за «адаптивность» россиян, а по 90% опрошенных выбрали — «широту души» и «способность «свернуть горы».

"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе

"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе
Очередной патриотический манифест певца SHAMANа спровоцировал грандиозный скандал в Сети, заставив сбежавшего из России Максима Галкина* публично огрызнуться и перейти на скрытые угрозы. Накануне главный голос патриотической эстрады Ярослав Дронов, известный всей стране как SHAMAN, представил свой новый клип на песню "Россия-мама".

Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой

Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой
Золотая каша в этот день может стать фундаментом вашего благосостояния, а вот кольцо на пальце 29 мая принесет лишь горькие слезы. 29 мая церковь вспоминает преподобного Феодора Освященного, а в народе его прозвали Житочником.

Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью

Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью
За ослепительной рекламой "альпийской свежести" скрывается невидимый убийца. Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы дом благоухал чистотой.

Выбор читателей

27/05СрдРазведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 27/05Срд"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 28/05ЧтвСмешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 27/05СрдМладенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 27/05Срд"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 28/05ЧтвКонец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда