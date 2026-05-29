Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери.

Киркоров публично поскандалил с Певцовым Тесты Егор Крид стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку "Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюсДенежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровениемХромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Лента новостей

Пятница 29 мая

17:08Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери. 15:18"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни 13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 00:51Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 00:36Ласточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 12:20Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 09:24"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? 00:27Не отгоняйте этих насекомых сегодня, 26 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 19:52Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье 17:50В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами? 16:38"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" 14:15Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника 12:49Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году 12:45Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40% 11:45Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания 10:17Ловушка близости: Харуки Мураками объяснил, почему мы остаемся чужими даже в одной постели 09:29Опешившая публика заподозрила Галкина* в употреблении химии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери.

Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери.
452

Даже плачущее небо и проливной майский дождь не смогли помешать близким и преданным поклонникам великой актрисы собраться вместе, чтобы почтить ее светлую память.

На Троекуровском кладбище в Москве вновь было многолюдно и тихо. Со дня смерти блистательной Анастасии Заворотнюк, чья улыбка когда-то согревала всю страну в сериале "Моя прекрасная няня", прошло уже два года. Но боль утраты не утихла. С раннего утра у могилы артистки начали собираться люди с охапками цветов. Непогода не остановила верных поклонников, пришедших поклониться своей музе. Могила Анастасии в этот день буквально утонула в тысячах алых и белых роз — ее любимых цветах, которые несли и несли люди.

Самым эмоциональным и душераздирающим моментом поминального дня стало появление семьи Анастасии. К могиле приехали самые близкие люди: ее преданный супруг, фигурист Петр Чернышев, престарелая мама Валентина Борисовна и семилетняя дочь Мила. Девочка, которая растет копией своей знаменитой мамы, держала отца за руку.

У портрета актрисы Мила остановилась, ласково посмотрела на улыбающееся лицо мамы и трогательно послала ей воздушный поцелуй. Этот жест маленького ребенка заставил заплакать даже суровых мужчин, стоявших рядом. Петр Чернышев, на чью долю выпали нечеловеческие испытания, выглядел уставшим, но держался стойко, оберегая дочь и пожилую тещу от назойливого внимания.

Близкие позаботились о том, чтобы помянуть Анастасию по всем православным канонам. Прямо у могилы был установлен просторный шатер, который защищал собравшихся от безжалостного ливня. После панихиды, которую отслужил батюшка, всем присутствующим раздали традиционные поминальные пироги. Поклонники и друзья семьи смогли в тишине посидеть, вспомнить добрые истории из жизни Насти и помолиться за упокой ее души. Очевидцы отмечают, что атмосфера была удивительно светлой — именно такой, какой была сама Заворотнюк при жизни.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после многолетней, изнурительной борьбы с глиобластомой — агрессивной опухолью головного мозга. Семья до последнего скрывала актрису от камер, оберегая ее достоинство и право на приватность. Анастасия ушла, но оставила после себя колоссальное наследие — свои роли, свою улыбку и, самое главное, прекрасных детей. И пока у ее могилы, усыпанной розами, маленькая дочь посылает ей поцелуи, память о "прекрасной няне" будет жить вечно.

Шоу-бизнес в Telegram

29 мая 2026, 17:08
Анастасия Заворотнюк. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

По теме

Разбитое сердце фигуриста: что делал Петр Чернышев на могиле Заворотнюк в ее 55-летие

В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие
Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни

"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни
Вечный холостяк отечественного шоу-бизнеса Дима Билан решился на публичную исповедь, которая вдребезги разбила надежды миллионов его незамужних поклонниц. 42-летний артист, тщательно оберегающий свои амурные дела от посторонних глаз, неожиданно устроил сеанс невиданной откровенности на популярном интернет-проекте "Натальная карта".

Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд

Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд
Популярный фитнес-тренд, который обещает идеальное тело за копейки, на деле может отправить вас в реанимацию с отказом печени прямо из-за обеденного стола. Современные фанаты здорового образа жизни в погоне за стальным прессом и рельефными мышцами массово совершают роковую ошибку.

Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию

Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию
Певица призналась, что буквально не могла подняться с постели из-за адских болей. Легенда отечественной эстрады Лариса Долина, которая в свои 70 лет продолжает поражать публику неуемной энергией и экстремально короткими нарядами, оказалась на грани трагедии.

92% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование

92% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование
СберМаркетинг провел масштабное исследование ДНК русского культурного кода. За семь месяцев работы они опросили 1500 россиян и провели 34 экспертных и глубинных интервью. 92% респондентов считают типичными для русских людей «стойкость и силу», «креативность и смекалку», а также «синхронизацию жизни со сменой времен года», 91% проголосовал за «адаптивность» россиян, а по 90% опрошенных выбрали — «широту души» и «способность «свернуть горы».

"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе

"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе
Очередной патриотический манифест певца SHAMANа спровоцировал грандиозный скандал в Сети, заставив сбежавшего из России Максима Галкина* публично огрызнуться и перейти на скрытые угрозы. Накануне главный голос патриотической эстрады Ярослав Дронов, известный всей стране как SHAMAN, представил свой новый клип на песню "Россия-мама".

Выбор читателей

28/05ЧтвСмешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 28/05ЧтвКонец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 28/05ЧтвСтрадающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 28/05ЧтвВолочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 28/05Чтв"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 28/05ЧтвЭта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду