Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери.

Даже плачущее небо и проливной майский дождь не смогли помешать близким и преданным поклонникам великой актрисы собраться вместе, чтобы почтить ее светлую память.



На Троекуровском кладбище в Москве вновь было многолюдно и тихо. Со дня смерти блистательной Анастасии Заворотнюк, чья улыбка когда-то согревала всю страну в сериале "Моя прекрасная няня", прошло уже два года. Но боль утраты не утихла. С раннего утра у могилы артистки начали собираться люди с охапками цветов. Непогода не остановила верных поклонников, пришедших поклониться своей музе. Могила Анастасии в этот день буквально утонула в тысячах алых и белых роз — ее любимых цветах, которые несли и несли люди.

Самым эмоциональным и душераздирающим моментом поминального дня стало появление семьи Анастасии. К могиле приехали самые близкие люди: ее преданный супруг, фигурист Петр Чернышев, престарелая мама Валентина Борисовна и семилетняя дочь Мила. Девочка, которая растет копией своей знаменитой мамы, держала отца за руку.

У портрета актрисы Мила остановилась, ласково посмотрела на улыбающееся лицо мамы и трогательно послала ей воздушный поцелуй. Этот жест маленького ребенка заставил заплакать даже суровых мужчин, стоявших рядом. Петр Чернышев, на чью долю выпали нечеловеческие испытания, выглядел уставшим, но держался стойко, оберегая дочь и пожилую тещу от назойливого внимания.

Близкие позаботились о том, чтобы помянуть Анастасию по всем православным канонам. Прямо у могилы был установлен просторный шатер, который защищал собравшихся от безжалостного ливня. После панихиды, которую отслужил батюшка, всем присутствующим раздали традиционные поминальные пироги. Поклонники и друзья семьи смогли в тишине посидеть, вспомнить добрые истории из жизни Насти и помолиться за упокой ее души. Очевидцы отмечают, что атмосфера была удивительно светлой — именно такой, какой была сама Заворотнюк при жизни.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после многолетней, изнурительной борьбы с глиобластомой — агрессивной опухолью головного мозга. Семья до последнего скрывала актрису от камер, оберегая ее достоинство и право на приватность. Анастасия ушла, но оставила после себя колоссальное наследие — свои роли, свою улыбку и, самое главное, прекрасных детей. И пока у ее могилы, усыпанной розами, маленькая дочь посылает ей поцелуи, память о "прекрасной няне" будет жить вечно.