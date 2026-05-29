Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой

Золотая каша в этот день может стать фундаментом вашего благосостояния, а вот кольцо на пальце 29 мая принесет лишь горькие слезы.

29 мая церковь вспоминает преподобного Феодора Освященного, а в народе его прозвали Житочником. Это день-финалист: завершается сев зерновых. Главный оберег дня — каша. Чтобы в доме водились деньги, хозяйки готовили кашу из нескольких видов зерна, щедро сдабривая ее маслом. Считалось: сколько крупинок съешь — столько добрых событий случится. Выкидывать остатки каши на Федора — страшный грех. Если не доели, отдайте птицам или домашним животным, иначе удача обидится и уйдет к соседям.

Свадебное табу

Если вы планировали свадьбу или помолвку на 29 мая — лучше передумайте. В народной традиции Федор Житочник считается крайне неудачным днем для создания семьи. Верили, что брак, заключенный сегодня, будет "пустым", как неочищенное зерно. Ссоры из-за денег станут постоянными спутниками молодых, а чувства быстро остынут под гнетом бытовых проблем. Также не стоит в этот день заводить новые знакомства с прицелом на романтику — скорее всего, человек окажется корыстным и лживым.

Магия земли

На Федора нельзя лениться. Это лучший день для того, чтобы досадить то, что не успели, или навести порядок на грядках. Земля сегодня особенно отзывчива на человеческий труд. Но помните: никакой ругани! Если в этот день сквернословить, находясь на участке, почва может "обидеться" и выдать горький или мелкий урожай. Федор Житочник любит тихий, сосредоточенный труд и уважение к хлебу.