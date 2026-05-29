Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения

Карачаровский механический завод совершил беспрецедентный технологический рывок, превратившись из кризисного предприятия в лидера отечественного лифтостроения.

Легендарный Карачаровский механический завод (КМЗ), основанный в 1950 году в Нижегородском районе ЮВАО Москвы (Рязанский проспект, дом 2), успешно преодолел тяжелейший системный кризис. Ранее на предприятии была запущена процедура банкротства, вызванная многолетними долгами, устареванием оборудования и падением объемов производства, что ставило под угрозу увольнения более тысячи квалифицированных специалистов. Ситуацию удалось кардинально изменить благодаря прямому вмешательству столичных властей. Об этом в своем официальном канале в мессенджере "Макс" сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый статус и комплексная модернизация

"Правительство Москвы стало владельцем предприятия, чтобы сохранить одного из лидеров лифтостроительной отрасли. Мы не только предотвратили сокращение рабочих мест, но и расширяем штат, реализуем комплексную программу модернизации производства, разрабатываем и производим новые современные модели лифтов", — подчеркнул Сергей Собянин.

Сегодня завод является полноправным резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". На предприятии реализуется стратегия импортозамещения: КМЗ последовательно отказывается от использования китайских комплектующих, планомерно переходя на отечественные компоненты, включая узлы собственного производства.

В 2025 году на КМЗ стартовала масштабная программа переоснащения производственных мощностей. На механическом участке были установлены современные токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Линию металлообработки усилили пятью высокоточными установками лазерного раскроя от столичного производителя "Лассард" (также резидента ОЭЗ "Технополис Москва"). Термический участок был укомплектован новейшими печами газовой цементации и отпуска, а метрологическая служба получила в свое распоряжение высокоточную координатно-измерительную машину.

Параллельно с обновлением станков КМЗ организовал переподготовку кадров. Специалисты завода прошли обучение по программам, согласованным с производителями нового оборудования, что позволило повысить квалификацию персонала и обеспечить рост производительности труда в 2025 году на 7,6 процента.

Рекорды производства и региональная экспансия

Результаты модернизации отразились на показателях эффективности. В 2025 году Карачаровский механический завод произвел около пяти тысяч лифтов, что составило 20 процентов от общего объема выпуска лифтового оборудования в Российской Федерации. Этот показатель в 1,5 раза превышает результаты 2024 года.

Продукция КМЗ активно поставляется на строительные площадки московской программы реновации. Кроме того, предприятие успешно исполняет контракты с фондами капитального ремонта Республики Крым, Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Самарской, Липецкой, Мурманской, Тульской областей и других субъектов РФ.

Инновационные разработки КМЗ

Техническое перевооружение позволило заводу вернуться к созданию инновационных инженерных решений. КМЗ запустил в серийное производство первые в России безредукторные лебедки. Ожидается, что к концу 2026 года уровень их локализации достигнет не менее 90 процентов. Новые лебедки характеризуются низким уровнем шума и вибрации, повышенной энергоэффективностью и компактными габаритами. Проектная мощность линии составляет около 15 тысяч единиц в год, что существенно упрощает логистику и сервисное обслуживание лифтовых шахт.

Еще одной важной разработкой КМЗ стали первые отечественные скоростные пассажирские лифты, способные развивать скорость до четырех метров в секунду. Кабины данных моделей спроектированы с применением аэродинамических обтекателей, минимизирующих сопротивление воздуха при движении, а высокоточные направляющие в шахте обеспечивают максимальную плавность хода.

Для управления высотным оборудованием инженеры завода создали интеллектуальную систему "Альпака". Она оснащена многоступенчатым модулем переключения скоростей, функцией приоритетного вызова в экстренном режиме, системой распределения пассажиропотока для групп до шести лифтов и алгоритмом автоматического назначения альтернативного этажа при эвакуации. Разработка рассчитана на эксплуатацию в зданиях высотой до 64 этажей.

Перспективы развития до 2028 года

Правительство Москвы и руководство КМЗ планируют дальнейшее развитие производственной площадки. До 2028 года на территории завода будет возведен производственный комплекс и самая высокая в России испытательная башня высотой 168 метров. Этот объект позволит проводить полный цикл испытаний и сертификацию лифтового оборудования, работающего на скоростях до 10 метров в секунду, непосредственно в РФ, без привлечения зарубежных тестовых площадок.

В перспективе база КМЗ станет основой для создания первого в России специализированного кластера лифтостроения и вертикального транспорта. Объединение соберет на одной площадке производителей оборудования, поставщиков компонентов и сервисные организации. Здесь планируется локализовать выпуск систем управления, частотных преобразователей, дверных приводов и TFT-экранов, а также запустить производство отечественных эскалаторов и траволаторов. В результате общая мощность завода увеличится до 12 тысяч лифтов в год.

С 2025 года КМЗ также взял на себя функции по монтажу и сервисному сопровождению оборудования на протяжении всего жизненного цикла. Постоянный мониторинг состояния лифтов осуществляет квалифицированный штат электромехаников, наладчиков и круглосуточная диспетчерская служба. Бригады технической поддержки оснащены передовыми мобильными диагностическими комплексами, что гарантирует безопасность и комфорт пассажиров.