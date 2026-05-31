День Святой Троицы, 31 мая 2026 года: как выжить в главный праздник лета и не угодить в сети нечисти

Троица заливает мир божественным светом, но древние легенды предупреждают: сегодня вода и земля требуют абсолютного покоя, иначе беды не миновать.

31 мая — великий двунадесятый праздник, Пятидесятница. День Святой Троицы символизирует рождение Церкви и сошествие Святого Духа. Дома и храмы утопают в зелени — ветки березы, скошенная трава и цветы становятся главными украшениями. Но за праздничным убранством скрывается опасная неделя — Зеленые святки. В народе верили, что на Троицу активизируется вся водная нечисть. Русалки выходят на берег, чтобы заманить в омуты зазевавшихся путников.

Смертельный заплыв

Категорический запрет дня — купание в любых водоемах. Считается, что тот, кто рискнет войти в воду на Троицу, рискует больше никогда не выйти на берег. Даже просто подходить к реке в одиночку опасно. Также на Троицу нельзя заниматься никаким физическим трудом, кроме приготовления праздничной еды. Шить, вязать, копать землю — значит навлекать на себя болезни суставов и неудачи в делах. Земля в этот день отдыхает и празднует, и беспокоить ее — тяжкий грех.

Березовый оберег

Главный защитник в этот день — береза. Обязательно принесите из церкви освященную веточку и поставьте ее в вазу или за икону. Считается, что она будет оберегать ваш дом от пожаров и воров весь год. Девушки на Троицу плели венки и пускали их по воде — если венок плывет ровно, значит, скоро свадьба, а если закружился на месте — придется подождать. Троица — день примирения. Если у вас есть застарелый конфликт, сегодня лучший момент, чтобы сделать первый шаг.