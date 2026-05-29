Пятница 29 мая

Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию

Певица призналась, что буквально не могла подняться с постели из-за адских болей.

Легенда отечественной эстрады Лариса Долина, которая в свои 70 лет продолжает поражать публику неуемной энергией и экстремально короткими нарядами, оказалась на грани трагедии. Организм певицы, работающий на износ в условиях постоянного стресса, дал сокрушительный сбой. В конце апреля в кулуарах шоу-бизнеса поползли зловещие слухи о госпитализации артистки, но тогда окружение дивы старательно делало хорошую мину при плохой игре. И лишь сейчас Лариса Александровна решилась раскрыть пугающую правду о том, что ей пришлось пережить в стенах реанимации.

Все началось внезапно. Острый приступ настиг певицу дома. Боль в позвоночнике была настолько невыносимой, что Долина буквально оказалась парализована. Несколько часов Народная артистка не могла даже пошевелиться и подняться с постели. Родные в панике вызвали неотложку. Прибывшие медики приняли решение об экстренной транспортировке звезды в одну из лучших клиник Москвы.

Диагноз врачей прозвучал тревожно — тяжелейший приступ хондроза, усугубленный диким переутомлением. Многолетние нагрузки, каблуки, стрессы и жесткие диеты окончательно подорвали здоровье певицы. Представитель артистки Сергей Пудовкин не скрывал своего отчаяния: "У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье", — сокрушался он в беседах с журналистами. Оказалось, что консервативное лечение уже бессильно — певице требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Долина перенесла сложнейшую операцию на позвоночнике. О том, что королева джаза находится на операционном столе, не знал практически никто из коллег по цеху. Лариса Александровна сознательно скрыла этот факт, не желая жалости и лишних сплетен в прессе. Единственным человеком, который разделил с ней этот кошмар, стала ее дочь Ангелина.

"Дочь со мной ночевала в больнице, она меня кормила и так далее. А больше никто не знал, что я в больнице", — разоткровенничалась Долина в ходе пресс-бранча премии "Золотой граммофон".

Ангелина буквально выхаживала знаменитую мать, не отходя от ее кровати ни на шаг. Именно благодаря поддержке наследницы и профессионализму хирургов, Ларисе Александровне удалось быстро встать на ноги.

К счастью, операция прошла успешно. Железная воля Долиной помогла ей совершить практически невозможное: уже спустя короткое время после тяжелого вмешательства она снова улыбается на светских раутах и готовится к новым выступлениям. Но врачи предупреждают: если певица не сбавит обороты и не пересмотрит свой график, последствия могут быть фатальными. В 70 лет организм требует уважения, и даже великая Долина не может бесконечно обманывать биологические часы. Поклонники молятся за здоровье любимой артистки, надеясь, что этот страшный эпизод останется позади.

29 мая 2026, 11:06
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Популярный фитнес-тренд, который обещает идеальное тело за копейки, на деле может отправить вас в реанимацию с отказом печени прямо из-за обеденного стола. Современные фанаты здорового образа жизни в погоне за стальным прессом и рельефными мышцами массово совершают роковую ошибку.

СберМаркетинг провел масштабное исследование ДНК русского культурного кода. За семь месяцев работы они опросили 1500 россиян и провели 34 экспертных и глубинных интервью. 92% респондентов считают типичными для русских людей «стойкость и силу», «креативность и смекалку», а также «синхронизацию жизни со сменой времен года», 91% проголосовал за «адаптивность» россиян, а по 90% опрошенных выбрали — «широту души» и «способность «свернуть горы».

Очередной патриотический манифест певца SHAMANа спровоцировал грандиозный скандал в Сети, заставив сбежавшего из России Максима Галкина* публично огрызнуться и перейти на скрытые угрозы. Накануне главный голос патриотической эстрады Ярослав Дронов, известный всей стране как SHAMAN, представил свой новый клип на песню "Россия-мама".

Золотая каша в этот день может стать фундаментом вашего благосостояния, а вот кольцо на пальце 29 мая принесет лишь горькие слезы. 29 мая церковь вспоминает преподобного Феодора Освященного, а в народе его прозвали Житочником.

За ослепительной рекламой "альпийской свежести" скрывается невидимый убийца. Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы дом благоухал чистотой.

