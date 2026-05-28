Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда

Киркоров публично поскандалил с Певцовым Тесты Егор Крид стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку "Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюсДенежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровениемХромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Лента новостей

Четверг 28 мая

17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 00:36Ласточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 12:20Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 09:24"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? 00:27Не отгоняйте этих насекомых сегодня, 26 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 19:52Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье 17:50В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами? 16:38"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" 14:15Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника 12:49Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году 12:45Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40% 11:45Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания 10:17Ловушка близости: Харуки Мураками объяснил, почему мы остаемся чужими даже в одной постели 09:29Опешившая публика заподозрила Галкина* в употреблении химии 01:19"Кровавая" защита: как 25 мая защитить свой дом от несчастья и бедности 18:51Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш 17:59Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил 14:37 Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек 12:00"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ 06:15Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая? 19:05Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными 15:40Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей 12:26Будут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа 05:12Именины Земли: как найти свой "клад" 23 мая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда

Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда
1

Будущее медицины наступило раньше, чем мы ожидали: знаменитый теледоктор Александр Мясников анонсировал появление революционной вакцины, способной остановить главную причину смертности в мире.

Мы привыкли, что слово "вакцина" ассоциируется исключительно с гриппом, ковидом или другими инфекциями. Однако современная медицина делает крутой разворот. Доктор Мясников уверен: пришло время пересмотреть взгляды на "уборку" в нашем организме. Речь идет не о защите от вирусов, а о радикальном изменении иммунного ответа при хроническом воспалении сосудистых стенок. Это настоящий прорыв, который может лишить работы кардиохирургов и фармацевтических гигантов, десятилетиями зарабатывающих миллиарды на продаже статинов.

Холестерин — не единственный враг

Мясников подчеркивает: атеросклероз — это не просто налет жира в сосудах, как многие привыкли думать. Это сложнейший иммунно-воспалительный процесс. Об этом в свое время писал еще дедушка теледоктора — легендарный академик, чьи труды сегодня обретают новую жизнь. Наши сосуды разрушает не просто холестерин, а агрессивная реакция иммунной системы на поврежденные компоненты крови. Хроническое воспаление буквально превращает артерии в поле боя, и именно иммунитет должен стать главной мишенью для новой "прививки долголетия".

Три удара по болезни

Согласно данным Мясникова, сегодня ученые бьют по атеросклерозу сразу с трех сторон, и результаты испытаний заставляют врачей затаить дыхание.

  1. Вакцина против ApoB-100. Этот белок — своеобразное "острие" так называемого плохого холестерина. Именно он, как зазубренный нож, ранит нежную стенку сосуда, провоцируя бурю воспаления. Эксперименты на животных уже показали фантастический результат: бляшки в сосудах буквально тают на глазах, уменьшаясь в размерах без всяких опасных операций.

  2. Охота на PCSK9. Этот белок — хитрый регулятор, который мешает организму самостоятельно избавляться от излишков "плохого" холестерина. Сегодня пациентам приходится колоть дорогущие моноклональные антитела пожизненно, отдавая целые состояния за возможность жить. Новая вакцина должна заставить организм вырабатывать защиту самостоятельно. Это не просто медицина, это экономическая революция: одна прививка может заменить годы кабальной и затратной лекарственной терапии.

  3. Блокада воспаления. Исследования последних лет доказали: если подавить специфический воспалительный белок (интерлейкин IL-1b), риск инфаркта падает стремительно, причем уровень холестерина в крови может даже не меняться. Это в корне меняет правила игры — мы учим организм не бояться холестерина, а не воевать с ним внутри собственных сосудов.

Когда ждать спасения?

Александр Мясников настроен оптимистично, но осторожно. На сегодняшний день уже идут ранние фазы клинических испытаний на людях. Это значит, что механизм запущен, и обратного пути нет. Теледоктор считает, что до массового применения этого медицинского чуда осталось от 5 до 10 лет.

Десять лет — это мгновение в масштабах истории, но вечность для тех, кто уже сегодня находится в зоне риска. Пока вакцина проходит строгий контроль и бюрократические фильтры, Мясников напоминает: беречь сосуды нужно здесь и сейчас. Но свет в конце тоннеля стал ярким как никогда — человечество стоит на пороге окончательной победы над своим самым коварным и беспощадным врагом. Похоже, скоро "чистка сосудов" станет такой же рутиной, как поход к стоматологу.

Шоу-бизнес в Telegram

28 мая 2026, 17:08
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / кадр из программы "Доктор Мясников"
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

По теме

Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей

Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет

Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет
Этот обычный сок в паре с каплей сои оказался мощнейшим оружием против "тихих убийц" современности, которыми нас пугают врачи. Мировая наука совершила неожиданный прорыв.

Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется

Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется
Главная скандалистка балетного мира Анастасия Волочкова вновь оказалась в эпицентре позорного инцидента. Недавнее появление Анастасии Волочковой на сцене одного из столичных ночных клубов обернулось не триумфальным бенефисом, а эпическим фиаско, которое теперь обсуждает вся Москва.

Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду

Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду
Всего один неверный шаг в вашей утренней бьюти-рутине может превратить лицо в мишень для пигментных пятен и глубоких морщин, которые не под силу будет скрыть ни одному консилеру. Лето уже дышит в спину, и миллионы женщин по всей стране совершают опасную подмену понятий.

Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием

Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием
Роскошное поместье, ставшее для Дмитрия Диброва памятником разбитой любви, превратилось в настоящий капкан. Светская Москва сочувственно вздыхает: 64-летний мэтр телеэкрана Дмитрий Дибров оказался в плену собственных чувств и элитных квадратных метров.

"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными

"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными
На Пахома солнце начинает припекать не по-детски, но вместе с жарой приходят и опасные финансовые соблазны, способные разорить любого. Православная церковь чтит память Пахомия Великого, а в народе этот день называют "Пахомом Теплым".

Выбор читателей

26/05Втр"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 27/05Срд"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 27/05СрдРазведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 27/05СрдЛасточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 27/05Срд"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 27/05СрдСупермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности