Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки

В столице усилят надзор за движением маломерных судов.

Москва и МЧС России договорились о совместной работе по усилению безопасности на водных объектах столицы. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава ведомства Александр Куренков. Документ рассчитан на пять лет и касается контроля за движением маломерных судов на Москве-реке и Химкинском водохранилище.

Новые меры связаны с заметным ростом речного транспорта в городе. В 2025 году пассажиропоток регулярных, прогулочных и круизных перевозок достиг 4,5 млн человек. Это рекордный показатель для Москвы-реки за последние 30 лет. За три года регулярные речные перевозки выросли в четыре раза, а к 2030 году общий пассажиропоток на московской акватории может увеличиться до 7,5 млн поездок.

Отдельное внимание уделяется маломерным судам — катерам и лодкам длиной до 20 метров и вместимостью до 12 человек. За последние четыре года их число в Москве увеличилось в 2,6 раза и достигло четырех тысяч. На фоне такой динамики городские власти и МЧС решили объединить ресурсы, полномочия и цифровые инструменты контроля.

Часть надзорных функций получит Московская административная дорожная инспекция. МАДИ будет контролировать соблюдение скоростного режима, правила стоянки, движение маломерных судов, безопасность пассажиров, а также эксплуатацию причалов и баз для стоянки. Инспекторы смогут составлять протоколы по административным нарушениям. Патрулирование акватории планируется проводить в том числе совместно с транспортной полицией.

МЧС сохранит контроль за качеством выполнения переданных полномочий, а также продолжит надзор за движением маломерных судов на Яузе, Сходне и городских прудах. За ведомством также остаются ключевые услуги в этой сфере: выдача удостоверений судоводителей, аттестация владельцев, освидетельствование судов и регистрация стояночных баз.

Для контроля на воде Москва будет использовать цифровую инфраструктуру. Сейчас речная система видеонаблюдения включает более 540 сертифицированных камер, а к 2027 году их количество планируется увеличить до 800. Данные поступают в автоматизированную систему «Москва.Река» и передаются контрольным и правоохранительным органам. Для временного хранения эвакуированных маломерных судов уже подготовлены две специализированные стоянки.

Развитие речного транспорта остается одним из направлений транспортной стратегии Москвы. В городе действуют три регулярных маршрута электросудов общей протяженностью около 29 километров, а в 2026 году планируется запуск четвертого маршрута Лужники — Киевский и продление линии Новоспасский — ЗИЛ до причала Красные Холмы.