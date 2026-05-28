Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки

12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 19:52Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье 17:50В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами? 16:38"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника 12:49Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году 12:45Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40% 11:45Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания 09:29Опешившая публика заподозрила Галкина* в употреблении химии 18:51Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш 17:59Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил 12:00"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ 19:05Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными 15:40Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей 19:12Лед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества 17:13"Всегда был завистливый": Киркоров публично размазал Певцова из-за скандала в МХТ 16:52Коломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны 15:05Лишитесь зрения за одну ночь: такая привычка во время сна может сделать вас инвалидом
Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки

В столице усилят надзор за движением маломерных судов.

Москва и МЧС России договорились о совместной работе по усилению безопасности на водных объектах столицы. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава ведомства Александр Куренков. Документ рассчитан на пять лет и касается контроля за движением маломерных судов на Москве-реке и Химкинском водохранилище.

Новые меры связаны с заметным ростом речного транспорта в городе. В 2025 году пассажиропоток регулярных, прогулочных и круизных перевозок достиг 4,5 млн человек. Это рекордный показатель для Москвы-реки за последние 30 лет. За три года регулярные речные перевозки выросли в четыре раза, а к 2030 году общий пассажиропоток на московской акватории может увеличиться до 7,5 млн поездок.

Отдельное внимание уделяется маломерным судам — катерам и лодкам длиной до 20 метров и вместимостью до 12 человек. За последние четыре года их число в Москве увеличилось в 2,6 раза и достигло четырех тысяч. На фоне такой динамики городские власти и МЧС решили объединить ресурсы, полномочия и цифровые инструменты контроля.

Часть надзорных функций получит Московская административная дорожная инспекция. МАДИ будет контролировать соблюдение скоростного режима, правила стоянки, движение маломерных судов, безопасность пассажиров, а также эксплуатацию причалов и баз для стоянки. Инспекторы смогут составлять протоколы по административным нарушениям. Патрулирование акватории планируется проводить в том числе совместно с транспортной полицией.

МЧС сохранит контроль за качеством выполнения переданных полномочий, а также продолжит надзор за движением маломерных судов на Яузе, Сходне и городских прудах. За ведомством также остаются ключевые услуги в этой сфере: выдача удостоверений судоводителей, аттестация владельцев, освидетельствование судов и регистрация стояночных баз.

Для контроля на воде Москва будет использовать цифровую инфраструктуру. Сейчас речная система видеонаблюдения включает более 540 сертифицированных камер, а к 2027 году их количество планируется увеличить до 800. Данные поступают в автоматизированную систему «Москва.Река» и передаются контрольным и правоохранительным органам. Для временного хранения эвакуированных маломерных судов уже подготовлены две специализированные стоянки.

Развитие речного транспорта остается одним из направлений транспортной стратегии Москвы. В городе действуют три регулярных маршрута электросудов общей протяженностью около 29 километров, а в 2026 году планируется запуск четвертого маршрута Лужники — Киевский и продление линии Новоспасский — ЗИЛ до причала Красные Холмы.

28 мая 2026, 12:48
Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое

Итоги десятилетнего развития перинатальной медицины в Московской области и лучшие практики в области родовспоможения обсудили на III областном конгрессе, который открылся во вторник. Согласно сообщению пресс-службы подмосковного правительства, губернатор региона Андрей Воробьёв лично наградил отличившихся врачей-акушеров.

Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета

С каждым годом кондиционеры становятся не просто способом спастись от жары, а полноценной частью комфортного дома. Современные модели умеют не только охлаждать помещение, но и очищать воздух, поддерживать стабильную температуру, работать тихо и экономично.

Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу побывал на церемонии последнего звонка в Мытищинском лицее №34, поздравив выпускников и поблагодарив педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этом году школу оканчивают 142 тысячи подмосковных школьников.

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее

Теперь легендарный Московский зоопарк живет в вашем смартфоне 24/7, а наблюдать за проделками панд и манулов стало так же удобно, как листать ленту любимой соцсети. Забудьте о скучных кадрах с одной камеры: столичный зоосад совершил настоящий цифровой прорыв.

Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки

Столица России превращается в глобальный индустриальный хаб. Москва уже давно перестала быть просто городом офисов и торговых центров.

