Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы

В день поминовения предков грань между мирами истончается, а в лесах начинают свой опасный танец ядовитые гады.



Троицкая суббота — один из самых мощных поминальных дней в году. 30 мая православные христиане молятся за всех усопших, даже тех, кто погиб внезапно или пропал без вести. Но народная традиция добавила этому дню мистического трепета. Считается, что души предков в этот день возвращаются к родным порогам. Категорически запрещено отказывать в милостыне или грубо отвечать прохожим — под личиной странника может скрываться дух вашего пращура, решивший проверить вашу доброту.

Змеиный приговор

Вторая сторона 30 мая — день Исаакия-змеевика. По поверьям, именно сегодня змеи устраивают свои шумные "свадьбы", выходя из нор целыми клубками. Идти в лес в одиночку в Троицкую субботу — значит играть со смертью. Считалось, что укус змеи в этот день неизлечим, а гады становятся агрессивными как никогда. Если встречи не избежать, не делайте резких движений и не пытайтесь убить змею — месть ее сородичей падет на весь ваш дом.

Поминовение без алкоголя

На кладбищах 30 мая должна царить скорбная тишина. Главная ошибка, которую совершают многие — распитие спиртного на могилах. Церковь и народные приметы здесь единодушны: алкоголь превращает молитву в кощунство и может разгневать покойных. Вместо водки принесите блины или пироги, раздайте их нуждающимся. Дома также не стоит устраивать шумных посиделок. Тихий ужин, воспоминания о добрых делах ушедших — вот лучший способ провести этот непростой день.