Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде

XXIII Фестиваль театров малых городов России стартовал в Сергиевом Посаде, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В фестивале участвуют 15 творческих коллективов из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Магнитогорска, Мотыгина, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска, Нягани и Чайковского. Они представят 9 спектаклей большой формы и 6 малой.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что фестиваль имеет большую географию.

«Я признателен Евгению Витальевичу Миронову за то, что так последовательно развивает это театральное движение, знакомя зрителей с коллективами из малых городов нашей страны и делая доступнее театр для тех, кто живет вдали от мегаполисов», — сказал Кузнецов.

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов подчеркнул, что спектакли, которые ставятся в малых городах, не уступают по творческому потенциалу столичным.

«Третий раз мы проводим наш фестиваль в Московской области. Хочу выразить огромную благодарность губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву за всестороннюю поддержку», — добавил он.

Жюри под председательством худрука Александринского театра Никиты Кобелева выберет победителей в номинациях «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», а также приз «Надежда». Лауреаты представят свои работы в Москве на сцене Театра Наций.

В день открытия на Советской площади выступил Петр Налич, а на сцене ДК им. Гагарина Театр Наций показал спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым, Агриппиной Стекловой, Марией Смольниковой и Александром Новиным. Фестиваль продлится до 3 июня.

Мероприятие организовано Театром Наций при поддержке Минкультуры РФ, фонда «Театральные инициативы» и правительства Подмосковья.