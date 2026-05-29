Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве"

Пятница 29 мая

13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 19:52Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье 17:50В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами? 16:38"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника 12:49Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году 12:45Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40% 11:45Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания 09:29Опешившая публика заподозрила Галкина* в употреблении химии 18:51Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш
Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве"

Правительство столицы запускает беспрецедентный урбанистический проект.

В рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве" с 30 мая по 27 сентября пройдет уникальный экологический фестиваль "Сады и огороды". Данная инициатива призвана объединить концепцию загородного отдыха, бережного отношения к природе и полезного творческого досуга для всей семьи. Локациями для создания городских огородов станут пять знаковых парковых зон столицы: "Ходынское поле", "50-летия Октября", Таганский и Измайловский парки, а также музей-заповедник "Царицыно". В дни открытия фестиваля, 30 и 31 мая, вход на все площадки будет абсолютно бесплатным для всех желающих.

Интерактивный формат и образовательная программа

Главная особенность фестиваля заключается в его практической направленности. Горожане смогут не просто посетить лекции, но и лично принять участие в посадке овощных культур, зелени и садовых трав, а также получить профессиональные консультации от ведущих агрономов и ландшафтных дизайнеров. Алгоритм участия максимально прост: посетителю необходимо пройти вводный мастер-класс по посадке, выбрать здоровый саженец и закрепить за собой персональную грядку.

В течение всего летнего сезона участники смогут регулярно возвращаться в выбранный парк, ухаживать за растениями и контролировать созревание собственного урожая. Обучающие занятия по прогрессивному садоводству будут проводиться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям, а в сентябре — по выходным дням.

Игровые механики и эксклюзивные сувениры

Для повышения вовлеченности аудитории организаторы разработали специальную игровую механику "Паспорт садовода". Данный буклет можно приобрести непосредственно в павильонах теплиц. В нем содержится перечень интерактивных заданий, за выполнение которых начисляются памятные отметки. Гостям предстоит проводить мини-экскурсии для новичков, помогать в уходе за растениями и активно посещать лектории.

Участники, собравшие полный комплект печатей к закрытию сезона в конце сентября, гарантированно получат ценные подарки от организаторов. Кроме того, специально к старту проекта была разработана и выпущена лимитированная коллекция тематического мерча в оригинальной стилистике фестиваля, доступная в сувенирных киосках на площадках.

Программа торжественного открытия

Торжественное открытие фестиваля 30 и 31 мая будет сопровождаться обширной образовательной и развлекательной программой для гостей всех возрастов.

30 мая мероприятия стартуют в 12:00 с прикладного мастер-класса "Закладка для книги с растениями". С 13:00 гости смогут присоединиться к коллективной подготовке теплиц к сезону и внести свой вклад в оформление пространств. В 13:30 начнется воркшоп по созданию художественных панно с ботаническими отпечатками из глины, а завершит первый день научно-популярная лекция "Занимательная биология" (с 15:00 до 16:00).

31 мая программа продолжится серией творческих занятий. В 12:00 начнется практикум по плетению стильных кашпо в технике макраме. В 13:30 гостей научат искусству создания декоративных бумажных цветов, а финальный блок (с 15:00 до 16:00) посвятят ультрасовременному направлению — домашнему выращиванию полезной микрозелени.

Социальная миссия и национальные проекты

Фестиваль "Сады и огороды" выступает ключевым событием проекта "Лето в Москве", который в этом году проходит под концептуальным девизом "Время быть вместе". Проект направлен на укрепление межпоколенческих связей, семейных ценностей и создание единой комфортной городской среды.

Программа мероприятий в городских парках напрямую способствует реализации целей и задач нового национального проекта "Семья", направленного на гармоничное развитие института материнства и детства, а также популяризацию совместного здорового досуга на свежем воздухе.

29 мая 2026, 10:19
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения

Карачаровский механический завод совершил беспрецедентный технологический рывок, превратившись из кризисного предприятия в лидера отечественного лифтостроения. Легендарный Карачаровский механический завод (КМЗ), основанный в 1950 году в Нижегородском районе ЮВАО Москвы (Рязанский проспект, дом 2), успешно преодолел тяжелейший системный кризис.

Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде

XXIII Фестиваль театров малых городов России стартовал в Сергиевом Посаде, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. В фестивале участвуют 15 творческих коллективов из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Магнитогорска, Мотыгина, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска, Нягани и Чайковского.

Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки

В столице усилят надзор за движением маломерных судов. Москва и МЧС России договорились о совместной работе по усилению безопасности на водных объектах столицы.

Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое

Итоги десятилетнего развития перинатальной медицины в Московской области и лучшие практики в области родовспоможения обсудили на III областном конгрессе, который открылся во вторник. Согласно сообщению пресс-службы подмосковного правительства, губернатор региона Андрей Воробьёв лично наградил отличившихся врачей-акушеров.

Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета

С каждым годом кондиционеры становятся не просто способом спастись от жары, а полноценной частью комфортного дома. Современные модели умеют не только охлаждать помещение, но и очищать воздух, поддерживать стабильную температуру, работать тихо и экономично.

