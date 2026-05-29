Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве"

Правительство столицы запускает беспрецедентный урбанистический проект.



В рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве" с 30 мая по 27 сентября пройдет уникальный экологический фестиваль "Сады и огороды". Данная инициатива призвана объединить концепцию загородного отдыха, бережного отношения к природе и полезного творческого досуга для всей семьи. Локациями для создания городских огородов станут пять знаковых парковых зон столицы: "Ходынское поле", "50-летия Октября", Таганский и Измайловский парки, а также музей-заповедник "Царицыно". В дни открытия фестиваля, 30 и 31 мая, вход на все площадки будет абсолютно бесплатным для всех желающих.

Интерактивный формат и образовательная программа

Главная особенность фестиваля заключается в его практической направленности. Горожане смогут не просто посетить лекции, но и лично принять участие в посадке овощных культур, зелени и садовых трав, а также получить профессиональные консультации от ведущих агрономов и ландшафтных дизайнеров. Алгоритм участия максимально прост: посетителю необходимо пройти вводный мастер-класс по посадке, выбрать здоровый саженец и закрепить за собой персональную грядку.

В течение всего летнего сезона участники смогут регулярно возвращаться в выбранный парк, ухаживать за растениями и контролировать созревание собственного урожая. Обучающие занятия по прогрессивному садоводству будут проводиться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям, а в сентябре — по выходным дням.

Игровые механики и эксклюзивные сувениры

Для повышения вовлеченности аудитории организаторы разработали специальную игровую механику "Паспорт садовода". Данный буклет можно приобрести непосредственно в павильонах теплиц. В нем содержится перечень интерактивных заданий, за выполнение которых начисляются памятные отметки. Гостям предстоит проводить мини-экскурсии для новичков, помогать в уходе за растениями и активно посещать лектории.

Участники, собравшие полный комплект печатей к закрытию сезона в конце сентября, гарантированно получат ценные подарки от организаторов. Кроме того, специально к старту проекта была разработана и выпущена лимитированная коллекция тематического мерча в оригинальной стилистике фестиваля, доступная в сувенирных киосках на площадках.

Программа торжественного открытия

Торжественное открытие фестиваля 30 и 31 мая будет сопровождаться обширной образовательной и развлекательной программой для гостей всех возрастов.

30 мая мероприятия стартуют в 12:00 с прикладного мастер-класса "Закладка для книги с растениями". С 13:00 гости смогут присоединиться к коллективной подготовке теплиц к сезону и внести свой вклад в оформление пространств. В 13:30 начнется воркшоп по созданию художественных панно с ботаническими отпечатками из глины, а завершит первый день научно-популярная лекция "Занимательная биология" (с 15:00 до 16:00).

31 мая программа продолжится серией творческих занятий. В 12:00 начнется практикум по плетению стильных кашпо в технике макраме. В 13:30 гостей научат искусству создания декоративных бумажных цветов, а финальный блок (с 15:00 до 16:00) посвятят ультрасовременному направлению — домашнему выращиванию полезной микрозелени.

Социальная миссия и национальные проекты

Фестиваль "Сады и огороды" выступает ключевым событием проекта "Лето в Москве", который в этом году проходит под концептуальным девизом "Время быть вместе". Проект направлен на укрепление межпоколенческих связей, семейных ценностей и создание единой комфортной городской среды.

Программа мероприятий в городских парках напрямую способствует реализации целей и задач нового национального проекта "Семья", направленного на гармоничное развитие института материнства и детства, а также популяризацию совместного здорового досуга на свежем воздухе.