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Гороскоп
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года

Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года

Фото: Дни.ру
Что звезды нам готовят на эти выходные, 20 и 21 июня? Читайте все самое важное в гороскопе от Дни.ру.
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Овен

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В эти выходные вы можете ощущать некоторое беспокойство. Возможно, на горизонте маячат важные события или перемены. Это нормально, но ненужно отдаваться этим чувствам с головой. Гороскоп говорит, верьте в свой успех. Субъективное отношение к ситуации и к себе – это половина успеха. И если вы будете знать, что все получится – то шансы на это как раз возрастут. Ну а чтобы быть "в своей тарелке", вы можете продумать заранее свои действия и хорошенько подготовиться. Потратьте на это оставшееся время, это лучше, чем попросту переживать и ждать неизбежного.

Телец

Выходите из зоны комфорта, не закукливайтесь от окружающего мира. Если вам удастся обеспечить на выходные приподнятое настроение, то мир к вам будет наиболее благосклонен. Вы увидите, что люди очень приветливы к вам. Поэтому гороскоп рекомендует, откройте свое сердце, общайтесь, пробуйте новое, делитесь впечатлениями с окружающими. Звезды говорят, что Вселенная будет к вам добра и изобильна.

Близнецы

Для вас эти выходные 20 и 21 июня, могут стать подобными игре в Го. Придется учитывать действия сразу нескольких сил, и выстраивать их равновесие. Помните, если вы погрузитесь в какое-то противостояние, отдав ему все свои силы, в выигрыше может в итоге оказаться и вовсе третья сторона, наблюдающая за борьбой со стороны. Гороскоп говорит, действуйте осмотрительно и мягко. Грубые прямолинейные шаги, скорее всего, не то, что вам нужно в этот период.

Рак

Барьеры на вашем пути начнут рушиться. Вы все четче начнете осознавать, чего вам на самом деле хочется и как этого достичь. Продвижение к цели и промежуточные успехи лишь только будут добавлять вам силы и уверенности. Гороскоп говорит, в ближайшие дни у вас будет много "окон возможностей", выбирайте их с умом и действуйте. И тогда вы сможете сказать самим себе: "Мечты сбываются".

Лев

В эти выходные постарайтесь быть собранными и аккуратными. Если вам предстоят важные дела и встречи – хорошо отдохните, продумайте план действий и нужные формулировки слов. Перед окончательным принятием решения вы должны быть полностью уверены в своем выборе. И даже в этом случае лучше всего будет иметь запасной вариант. Гороскоп отмечает, не последнюю роль будет играть и ваш эмоциональный фон. Постарайтесь, чтобы в основании у вас была спокойная расслабленность.

Дева

Выходные после довольно напряженной недели может вызвать у вас чувство слабости. Стресс и переутомление делают свое дело. Поэтому самое время отдохнуть. Если есть возможность, лучше остаться дома или отправиться туда, где никто не будет беспокоить и раздражать. Если не обеспечить себе рекреацию, то силы и тонус не успеют восстановиться до следующей недели. А силы вам, скорее всего, понадобятся.

Весы

Если у вас будет плохое настроение, лучше всего абстрагируйтесь от этих чувств. Это можно хорошо сделать, устроив генеральную приборку в доме или сходив за покупками. Вполне возможно, что такое состояние мимолетно и даже может быть ничем не обосновано. Поэтому через некоторое время оно может и вовсе пройти само собой. Гороскоп говорит, состояние человека может меняться, это нормально. Не позволяйте негативу завладеть вами.

Скорпион

Расслабьтесь на этих выходных, чувствуйте себя свободно и непринужденно. Это состояние поможет вам прожить приятную пару дней и набраться сил для новых свершений. Гороскоп также говорит, обратите внимание на свое здоровье, питайтесь правильно, не злоупотребляйте вредными привычками. Иначе это может попросту сбить этот легкий настрой. Лучше найдите в себе источник света, который наполнит вашу жизнь приятными мыслями и эмоциями.

Стрелец

Вероятно, вам понадобится сосредоточиться для обдумывания важных дел или внеплановой работы. Поэтому может потребоваться добровольная изоляция, чтобы полностью погрузиться в тему и сконцентрироваться на стоящей перед вами задаче. Именно избегания ненужных внешних раздражителей поможет вам достигнуть большего. И в случае успеха вы будете довольны результатом. Гороскоп говорит, вложите в свое дело всю душу, и это принесет свои плоды.

Козерог

Эти выходные, 20 и 21 июня, вы почувствуете, как окружающее пространство будет заряжать вас энергией. Душа будет требовать простора. По возможности дайте ей это. Устройте прогулку или же погрузитесь в духовные глубины, посвятив время творчеству и саморазвитию. Гороскоп говорит, такое воздушное состояние может сыграть позитивную роль, как для вашего здоровья, так и для эмоциональной сферы.

Водолей

Будет много мелких забот. Вероятно, что остановиться и расслабиться в этой круговерти вы не сможете. Не останется времени и на близких людей, которые могут желать наладить с вами контакт. К сожалению, при решении разнообразных вопросов, возможны барьеры и препоны, что выльется в задержки и невозможность сделать все с наскока. Гороскоп говорит, не стоит расстраиваться по этому поводу. Идите в своем потоке и ритме вперед спокойно – рано или поздно все будет разрешено в лучшем виде.

Рыбы

Не исключено, что на этих выходных по утрам вы совсем не будете хотеть вставать и куда-то идти. Такое состояние иногда может приходить, в этом нет ничего зазорного. Если есть возможность, то позвольте себе отдохнуть, расслабиться и никуда не спешить. Гороскоп говорит, устройте себе дни моральной и физической подзарядки. Займитесь тем, чем вам хочется заняться. А если дела могут подождать – то пусть они подождут.

Гороскоп на июнь 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

19 июня 2020, 19:57

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