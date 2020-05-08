Гороскоп на выходные, 9-10 мая 2020 года

Меньше драматизируйте, не давайте мелким неприятностям шанс испортить вам этот уик-энд. Подробный гороскоп для всех знаков на выходные читайте на "Дни.ру".

Овен

Вас могут сильно раздражать всевозможные мелкие неприятности и бюрократические проволочки. Постарайтесь не дать этим "комариным укусом" вывести вас из равновесия. Иначе это негативно скажется и на делах, и на общении с близкими. Думайте глобально, сосредоточитесь на главных целях, отдавая себе отчет, что локальные неудачи на второстепенных направлениях значения не имеют. Чтобы снять накопившейся стресс, используйте спорт, массаж или, что очень действенно, страстную любовь.

Телец

Тельцам нужно поменьше драматизировать, и не делать из мухи слона. Также аналогичное сгущение красок в некоторых ситуациях может исходить и от других людей в ваш адрес. Будьте тактичны, но при этом рациональны и напористы. Объясните себе и другим, что некоторые проблемы можно решить гораздо проще, чем это кажется на первый момент. Также гороскоп отмечает, что эти выходные дарят хорошую возможность поразмышлять над тем, чего вы действительно хотите достичь в долгосрочной перспективе. Корректировать старые планы и пробовать новое никогда не поздно.

Близнецы

Вам следует отойти от консервативных черт своей натуры и добавить побольше прогрессивности и креатива. Велика вероятность, что вы сможете легко придумать эффективный способ помочь людям, которые нуждаются в поддержке или совете. Не обращайте внимания на пустую болтовню и нравоучения посторонних людей, если они не являются для вас авторитетами. Скорее всего, это просто ментальный шум, который вряд ли окажется для вас полезным. особенно острым и ясным. Также гороскоп говорит, что выходные, скорее всего, окажутся благоприятными для любовной сферы. Попробуйте создать наиболее доверительную и питательную атмосферу для себя и вашего близкого человека. В будущем это может обеспечить вам много счастливых моментов.

Рак

Постарайтесь сохранить позитивный настрой в ближайшие выходные. Это будет влиять на ваше самоощущение, на общение с окружающими и на дела. Напротив, подавленность и негатив могут сыграть с вами дурную шутку, вплоть до ухудшения самочувствия. А это вам однозначно сейчас ни к чему. Поэтому поселите в своем сердце оптимизм, бодрость и открытость всему светлому и позитивному. Если вы поймаете ощущение бодрости духа, то всевозможные начинания будут удаваться влет, а проблему обойдут вас стороной. Еще гороскоп советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, интуиции. Она будет в этот период обострена. И если вы иррационально будете к каким-то людям или событиям испытывать тягу или наоборот отвращение – следует принять это во внимание.

Лев

На этих выходных вас можно будет охарактеризовать как "Великого конструктора". Вам в голову будут приходить блестящие масштабные идеи, нестандартные подходы к решению проблем и просто яркие мечтания личного характера. Как минимум, запомните эти мысли. Сложно, сказать, воплотятся они в итоге в жизнь, но со временем станет ясно, это воздушные замки или все же есть стремление и необходимые ресурсы для осуществления практических шагов. Гороскоп говорит, что ваш созидательный образ, помимо прочего, сможет послужить источником вдохновения для других людей. Они будут равняться на ваш энергетический запал.

Дева

У Дев на этих выходных будет хороший период для успешного завершения давних начинаний. Если эти дни будут для вас рабочими – постарайтесь закончить старые дела и проекты. Постарайтесь включить внутри себя трудолюбие и внимательность к деталям – это принесет свои плоды. Если же это нерабочие дни, используйте ваш ум, который будет цепким и ясным, для улаживания бытовых и семейных вопросов. Также гороскоп обещает благоприятную событийную волну в романтической сфере. Дарите и принимайте любовь с наслаждением – это самые настоящие "кирпичики" счастья.

Весы

На этих выходных, вероятно, вы откроете в себе неплохие способности управлять другими людьми, даже если вы этого ранее за собой не замечали. Вы сможете это использовать для достижения своих целей и заключения выгодных договоренностей. При этом постарайтесь проявить прагматизм и трезвый подход в делах. Можно с головой уйти в мечты и раздумья – и тем самым не реализовать имеющийся потенциал. В воображении можно нарисовать себе безоблачную картину, которая будет по ряду ключевых параметров несовместимой с реальностью. Поэтому гороскоп настоятельно советует – "ближе к жизни".

Скорпион

Весьма вероятно, что вы наконец-то сможете избавиться от напряжения, которое уже долгое время то и дело появлялось внутри вас. Уделите внимание личным и профессиональным аспектам. Сейчас самое время выслушать ваших коллег или близких по поводу их видения будущего. При этом постарайтесь вести встречи и переговоры "в реале", не погружаясь в пучину мессенджеров и соцсетей. Также эти выходные, 9 и 10 мая, хорошо подойдут для обучения и саморазвития. Ваши интересы и увлечения могут стать источником нового и полезного – того, что вам пригодится в будущем. Будьте открыты для нового.

Стрелец

Научитесь видеть возможности вокруг себя. Они есть везде и всегда, во всех сферах. К сожалению, очень часто вы проходите мимо них, бессознательно отфильтровывая из-за внутренних барьеров и страхов. Будьте активнее и смелее, и все получится. Еще гороскоп говорит, что эти выходные благоприятны для "дел сердечных". Подарите нежность и заботу близкому человеку – и самые замечательные чувства и поступки еще не раз к вам вернутся, придавая вам жизненных сил.

Козерог

Вероятно, эти выходные потребуют от вас каких-то перемен. Но нужно помнить, что перемены – это не значит суета и поспешность. Хорошо подумайте, что вы делаете и зачем. Эти дни могут отметиться новыми знакомствами или обрывом старых связей, сменой имиджа или очисткой гардероба от хлама и так далее. Будьте открыты для нового опыта, встреч, обмена идеями. Постарайтесь прожить этот период энергично, не пересыпайте, не злоупотребляйте вредными привычками, занимайтесь приборкой и спортом. Результаты тогда вас не разочаруют.

Водолей

Для вас эти выходные, 9 и 10 мая, пройдут под знаком романтики. Придумайте для себя и любимого человека какой-нибудь яркий и интересный досуг. Постарайтесь, чтобы время, проведенной вместе надолго запомнилось. Такие воспоминания укрепляют фундамент отношений на долгие годы. Не слишком углубляйтесь в сложные раздумья, будьте более "биологичными", ваше естество подскажет вам, как действовать. Гороскоп при это настоятельно рекомендует всячески ограждать себя от конфликтов, они могут сбить весь настрой.

Рыбы

Эти выходные плохо подходят для принятия каких-либо судьбоносных решений. В голове могут воевать разнонаправленные, взаимоисключающие желания, и попытки как-то разобраться в себе вряд ли в этот период приведут к какому-то качественному результату. Отложите это на более поздний срок, когда ситуация для каких-то шагов будет более благоприятной. Пока же просто отдайтесь работе или бытовым делам. Не расстраивайтесь – ответы рано или поздно придут. К вам вернутся силы и радость жизни.