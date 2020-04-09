Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Вот и пришло время убедиться, что живое человеческое общение – это все-таки роскошь! Звезды будут буквально подталкивать нас, провоцировать на контакт, делая даже интровертов более общительными.



Всему виной синергия Венеры, Меркурия и Марса, которые сойдутся в прекрасной позитивной конфигурации. "Раньше астрологи советовали бы в эти дни ходить по собеседованиям и свиданиям, назначать встречи – как деловые, так и дружеские. В нынешних же реалиях рекомендуется активизироваться в онлайн-пространстве. Устраивайте групповые созвоны, общайтесь в чатах со всеми родственниками разом или по очереди, проводите прямые эфиры и да, никто не отменял поиски работы – собеседования возможны не только в офисах", – говорит астролог Лилия Любимова.

Любая активность получит поддержку звезд, но только до выходных. К уик-энду положение изменится. В воскресенье Солнце будет переходить в Телец, а на границе двух знаков оно всегда делает нас более пассивными. Снизьте темп, откажитесь от спорта и поленитесь еще немного – когда еще выпадет такая возможность?

Овен

Говорите! Иначе вас разорвет изнутри. Если вы уже успели надоесть своим близким, выходите на новый уровень: общайтесь с бывшими одноклассниками, звоните старым друзьям или записывайте подкасты, видео, сториз со своими профессиональными или жизненными секретами. Они вам пригодятся!

Телец

Даже если бы мир оставался прежним, вас все равно ожидали бы кардинальные перемены. Гороскоп показывает, что Уран в вашем знаке зодиака, и это точно не про покой и комфорт. В то же время активно действовать у вас пока не получится, так что потратьте нынешнюю неделю на изучение ситуации, мониторинг и сбор информации о работе или бизнесе.

Близнецы

Вы по-прежнему на коне: Венера обеспечивает вам успех, доход и влияние на окружающих. Так что используйте это время по максимум: ищите варианты заработков в интернете, очаровывайте аудиторию в социальных сетях и, если нужно, ищите вторую половинку, вы сейчас в прекрасной форме.

Рак

В мае закончится важная тема или история, в которой вы жили последние год-два. Это принесет облегчение и новую энергию, но до этого вам предстоит завершить дела, ставшие неактуальными. Гороскоп на неделю рекомендует навести порядок в документах, компьютере, в доме и своих мыслях, чтобы быть готовыми к переменам.

Лев

На этой неделе налегайте на иностранные языки! Сейчас в обучении вы будете чувствовать невидимую поддержку планет, и сможете выйти на более высокий уровень, говорит гороскоп. Не будут лишними и другие новые знания, так что не упускайте возможность закончить тренинги и курсы, которые выбрали. Благо времени на учебу у вас теперь достаточно!

Дева

Решить проблемы с работой или бизнесом будет проще всего с собеседниками противоположного пола. Тут у Дев будет полное взаимопонимание и отличные перспективы. Если предстоят переговоры по видеосвязи, принарядитесь, сделайте прическу, подчеркните свои достоинства.

Весы

Стрелы Амура готовы найти вас и поразить в самое сердце. Думаете, ситуация неподходящая? Но гороскоп напоминает, что любовь приходит не тогда, когда нам это удобно. Одиноким Весам на этой неделе можно знакомиться через интернет, а семейным – устраивать романтические вечера со свечами и шампанским.

Скорпион

При наличии проблем на этой неделе Скорпионам следует искать помощь в своей семье. Папа, муж, брат, сын – мужская половина вашего родственного клана на этой неделе будет готова подставить плечо, подать идею, помочь деньгами. У вас также могут родиться семейные проекты, а некоторые Скорпионы даже решат съехаться с родителями.

Стрелец

Если у Стрельцов есть дети гороскоп советует посвятить эту неделю им. Говорите ними, учите их тому, что знаете и умеете. Кроме того, вам будет крайне полезно заниматься творчеством, делать какие-то записи или разбирать свои конспекты, дневники. Работа с воображением поможет лучше понять себя и найти новые цели.

Козерог

Вы удивитесь, но Козерогам эта неделя может принести отличные финансовые новости. Уникальный случай. У вас появятся предложения или идеи, касающиеся заработков. Внимательно изучайте входящую информацию и сами исследуйте рынок – под лежачий камень, как известно, деньги не текут.

Водолей

Сейчас Водолей – вершитель собственной судьбы. Все в ваших руках, и это может пугать. Подойдите ко всем волнующим вас темам с холодной головой и немедленно начните действовать. Марс в вашем знаке делится с вами всей своей силой и решительностью, используйте это – другого случая придется ждать очень долго, советует гороскоп.

Рыбы

Помощь Рыбам придет, откуда не ждали. Хотя интуиция вполне могла заранее известить вас о событиях, которые развернутся на этой неделе. Отнеситесь серьезно к новым знакомствам в интернете и предложениям, которые придут по электронной почте. Гороскоп предупреждает: не спешите доверять, но и не игнорируйте!

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