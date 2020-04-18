Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Перемен потребуют наши сердца на этой неделе. Устав от однообразия самоизоляции, многим захочется стряхнуть с себя оковы ограничений. "Виновниками" этих настроений будут Новолуние и соединение Солнца с планетой революций и реформ Ураном.

"Соединятся эти два эгоиста в воскресенье, но уже с понедельника их сближение начнет будоражить умы. Хорошо, что события будут разворачиваться в самом домашнем и спокойном знаке – Тельце. А значит, реформировать мы будем не глобальные институты, а свое личное пространство", – поясняет астролог Лилия Любимова.

Насколько ваш дом отвечает требованиям нынешних реалий? Какие уязвимости и неудобства вы обнаружили в нем? Обдумайте это, но не спешите реализовывать: начало недели обещает быть конфликтным, так что отложите "домашнюю революцию" до пятницы, когда Новолуние наберет силу. Это главный совет гороскопа на неделю с 20 по 26 апреля.

Всех страдающих от одиночества продолжают поддерживать Марс с Венерой: уютно устроившись в самых разговорчивых знаках зодиака, Водолее и Близнецах, они всячески способствуют флирту, онлайн-знакомствам и просто хорошему общению. Не ждите особого приглашения, открывайтесь миру!

Овен

Готовы закипеть? Неудивительно, ведь вам труднее чем остальным дается вынужденное бездействие. Подумайте, куда приложить свои силы, чтобы никто не пострадал. Меркурий в вашем знаке подсказывает, что вам сейчас по силам любые интеллектуальные нагрузки. Изучайте языки, пишите книгу, учите детей тому, что умеете, советует гороскоп.

Телец

Если вы следовали нашим рекомендациям, у вас уже готов личный план выхода из кризиса. Приступайте к его реализации на этой неделе! Солнце и Уран в вашем знаке будут склонять вас разрушить старый мир до основания, и если это желание обдумано, у вас получится все: смена работы, места жительства, семейного статуса и даже профессии.

Близнецы

Оазис продолжает цвести и хорошеть: ваша жизнь на редкость гармонична на фоне других. И даже временные неудобства не могут лишить вас внутреннего света и спокойствия. Но есть у гороскопа одна новость для вас: в мае многое может измениться. Причем кардинально. Готовьтесь к интересным событиям!

Рак

Вы получаете поддержку звезд, даже если ее не замечаете. На этой неделе она станет более ощутимой, потому что будет напрямую связана с людьми. Старые друзья, работодатели или инвесторы помогут или просто поддержат морально. Совет в гороскопе на неделю: будьте активны в соцсетях, оттуда придут хорошие новости.

Лев

Новолуние принесет новую работу или поможет перевести деятельность в онлайн. Поначалу вы будете не слишком уютно чувствовать себя в непривычной обстановке, но включив свое обаяние и улыбку, добьетесь успеха. Опирайтесь на личные качества и не пасуйте перед трудностями, это сделает вас несокрушимыми.

Дева

Сконцентрируйтесь на образовании. Определитесь, нужны ли вам новые знания, и какие именно. Достаточно ли вам онлайн-тренинга или нужно полноценное второе высшее? Многие Девы решатся на этой неделе сменить профессию или примут решение эмигрировать. Гороскоп указывает, что и то, и другое реально. Начинайте подготовку.

Весы

Серьезная неделя! Финансовая тема поглотит вас – пора навести порядок в деньгах. Причем речь будет идти скорее о долгах, кредитах, платежах, чем поступлениях и заработках. Оптимизируйте свои расходы, узнайте, что нового предлагают банки и попадаете ли вы в число тех, кому будет оказана помощь государства.

Скорпион

Личная жизнь потребует внимания: кто-то поймет, что пора разводиться, а кто-то – что пора съезжаться. Браки и долгосрочные отношения у одних Скорпионов затрещат по швам, в то время как у других наметятся новые перспективы. Руководствуйтесь здравым смыслом и помните: эти новшества пришли надолго!

Стрелец

Сделайте своим приоритетом здоровье. Гороскоп советует упорядочить режим дня, организовать себе личное пространство, где можно уединиться и восстановить силы. Новолуние поможет найти внутренний баланс, но ослабит вас в физическом плане. На четверг и пятницу не планируйте никаких дел.

Козерог

Перемены в любовной сфере могут оказаться внезапными и разрушительными, говорится в гороскопе на эту неделю. Семейным Козерогам важно сохранять мир в отношениях, одиноким – воздержаться от новых знакомств, флирта и любых фривольностей. Тем, кто имеет детей, стоит уделить им внимание, отбросив все дела.

Водолей

Переезд в другое жилье или даже регион – Новолуние сдвинет вас с места или хотя бы заставит задуматься о таком сценарии. Рассматривайте варианты, если подумываете о смене места жительства – на рынке недвижимости много новых предложений. Не исключены и перемены в составе семьи.

Рыбы

Если захотите, вы можете быть на удивление спокойными и собранными. Все решает ваш внутренний настрой! На этой неделе гороскоп советует не разбрасываться и сосредоточиться на какой-то важной цели. А вот общение в интернете лучше пока свернуть, чтобы не пораниться о чужое злое слово или глупую шутку.