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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Фото: Дни.ру
Юлия Урусэль

Юлия Урусэль блогер

 Астролог, таролог
Луна стремительно убывает и уже во вторник мы встретим новолуние. Понедельник – самый критический день месяца. Своеобразный период испытаний и принудительной чистки. В такие дни часто сваливаются провокации, конфликты, болячки и другие неприятности. Постарайтесь в этот момент меньше разговаривать и выяснять отношений.
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“Перед новолунием наш организм готовится к точке перехода, поэтому многие будут чувствовать усталость. Увы, высока вероятность заболеть именно в этот день, – предупреждает астролог Юлия Урусэль. – Вторник тоже сложный в эмоциональном и физическом плане. От встреч и любых договоренностей в этот период лучше отказаться”.

Что же принесет нам грядущее Новолуние, которое мы встретим в импульсивном знаке Овна?

“Вне зависимости от того, кто вы знаку зодиака, оно задаст нам желание на ближайший месяц бороться за свое место под солнцем. У многих это проиграется как потребность демонстрировать силу воли, заявить о себе, самостоятельно принимать решения, быть более активным, решительным и самоуверенным, – говорит Юлия Урусэль. – Дни начиная с пятницы и до воскресенья будут очень удачны для приобретений и вложений. Красотка Венера будет вступать исключительно в благоприятные связи и это позволит нам совершить стоящие покупки, правильно инвестировать свои средства, а также провести время на романтической волне, позаботиться о красоте своего тела. Ведь Венера отвечает не только за деньги, но и за отношения и красоту. Так что влюбляемся и просто с комфортом проводим время.

Овен

На этой неделе удача будет на стороне Овнов. Только от вас зависит, воспользуетесь вы шансом на успех или нет. Помните поговорку: Лучше синица в руках, чем журавль в небе? В ближайшие семь дней вы сможете заполучить и синицу, и журавля. Для достижения цели проявите настойчивость, не жалейте сил и времени.

На работе, скорее всего, вы получите предложение о повышении. Но звезды предостерегают, что лучше не впадать в эйфорию, а подумать, как лучше поступить. Может быть, текущее положение дел вас вполне устраивает и перемены сейчас ни к чему. Если вы планировали начать свой бизнес, то эта неделя благоприятна для новых проектов. В личной жизни, вероятно, будут царить любовь и страсть. Вашему крепкому союзу ничего не будет угрожать.

Телец

Тельцов ждет непродуктивная неделя. Звезды предупреждают, что вы легко можете попасть под чужое влияние. Скорее всего, вам будет сложно контролировать свои эмоции и здраво смотреть на ситуацию и людей вокруг. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать обмана: не торопиться с решением, откладывать сомнительные предложения на потом. Наверняка со временем вы поймете как нужно поступить.

В профессиональной сфере постарайтесь не строить заоблачных планов. Иначе разочарование в себе и обида на несправедливую жизнь испортят вам настроение надолго. Прекрасно пойдет работа у Тельцов творческих профессий. Муза навестит вас и останется погостить на всю неделю. Если не будете отвлекаться, возможно, результаты работы удивят не только ваше руководство, но и вас самих.

Иллюзии и построенные на фантазиях воздушные замки могут испортить ваши отношения со второй половинкой. И все потому, что ваш партнер не соответствует вашей выдумке. Но он и не обязан. Принимайте его таким, какой он есть.

Близнецы

Для Близнецов ближайшая неделя будет нервозной. Вам, скорее всего, предстоит столкнуться с проблемами взаимопонимания с окружающими. Споры и разногласия нарушат ваше душевное равновесие. Придется потратить много времени и сил на восстановление мира. Звезды говорят, что вы справитесь и сможете обернуть ситуацию себе на пользу. Наберитесь терпения и не отступайте.

На работе вы получите шанс показать все, на что вы способны. Ваша уверенность в себе, твердость характера и целеустремленность выгодно выделят вас среди конкурентов. Возможно, старания приведут к повышению или к премии.

На любовном фронте не исключены острые моменты. Кто-то, вероятно, попытается влезть в ваши отношения и устроить ссору. Но вы способны помириться, и даже укрепить связь между вами.

Одиноким Близнецам стоит обратить внимание на то, как вы общаетесь с потенциальными кандидатами на ваше сердце. Может оказаться, что вы сами не даете зародиться отношениям, потому что своей закрытостью отталкиваете от себя людей.

Рак

У Раков впереди спокойная неделя. Вероятно, вас будет раздражать и вводить в состояние уныния штиль в жизни. Но помните, что вода камень точит. Медленно, но верно, изо дня в день вы приближаетесь к своей заветной цели.

В работе, скорее всего, тоже будет все тихо. Исключение – Раки творческих профессий, которые смогут сделать головокружительный рывок к признанию и успеху. Если ваша работа не связана с творчеством, но жажда бурной деятельности не дает вам покоя, звезды рекомендуют попробовать применить нестандартный, креативный подход, взглянуть на проекты и задачи под новым углом. Может быть, не сразу, но в будущем это приведет к успеху.

Со стороны ваши отношения с любимым человеком будут выглядеть идеальными. Но, возможно, в душе вы не совсем довольны партнером и ждете, что он изменится. Пустые надежды разочаровывают. Попробуйте свыкнуться с мыслью, что взрослые люди редко меняются. Примите партнера таким, какой он есть.

Лев

В ближайшие семь дней Львы будут постоянно заняты важными делами. Скорее всего, дел будет так много, что придется действовать в темпе, к которому вы не привыкли. Постоянное напряжение, гонка за временем и сложность задач могут сильно истощить ваши нервные и физические ресурсы. Но, увы, на этой неделе других вариантов нет. Придется поднапрячься и постараться все успеть. Вы вполне на это способны, не сдавайтесь.

На работе вы тоже будете заняты на все 100%. На повестке дня будет сразу несколько одинаково важных проектов.

В делах амурных вы, возможно, окажетесь перед выбором. Например, выбором партнера или стратегии общения с любимым человеком. Есть вероятность, что вы пока только в самом начале отношений и просто узнаете друг друга получше.

Дева

Дев ждет неделя самоконтроля и принятия решений. Перед началом любого важного дела оцените пути достижения цели. Звезды советуют не торопиться и продумать все до мелочей. И только после этого выбирать, как лучше поступить. Непродуманные решения, скорее всего, заведут вас в тупик и обесценят работу, проделанную ранее.

В профессиональной деятельности вас ждут новые знания. Может быть вы отправитель на курсы повышения квалификации или на конференцию. А может, это вам придется кого-то обучать. Например, нового сотрудника.

Искренность и доверие к партнеру укрепят отношения со второй половиной. Если вы будете относиться к любимому человеку так, как хотите, чтобы относились к вам, все будет в порядке.

Весы

У Весов впереди активная неделя. В ваших интересах двигаться вперед, преодолевать все препятствия на пути и не отступать от намеченной цели. Только так получится достичь желаемого. Если почувствуете, что не справляетесь, позовите на помощь близкого человека, который, наверняка, вас поддержит.

Благодаря вашим личным качествам – собранности, целеустремленности, ответственности – вы будете пользоваться уважением коллег и руководства. Работы предстоит много, но в результате вас ждет награда и невероятный успех.

Ваши отношения с любимым человеком со стороны будут выглядеть идеальными. И это не иллюзия. Вам хорошо, уютно и приятно находиться в обществе второй половинки. Взаимопонимание и любовь будут царить в вашей паре. Наслаждайтесь этим состоянием и ни о чем не думайте.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены. Самое время завершить все дела, которые кажутся сейчас важными. Осознание того, за что действительно стоит побороться, впереди. Вы увидите перспективы и возможности, как только оставите все проблемы и заботы в прошлом. Путь к новым целям будет не таким длинным, как кажется. Но у вас появятся сомнения, в нужную сторону вы идете или нет. Не стоит останавливаться. Период застоя вряд ли принесет вам положительные эмоции.

В профессиональной сфере тоже грядут перемены. Вы смените сферу деятельности или получите новую должность. В любом случае, вам придется много учиться и быстро запоминать и осваивать большой объем информации. Из приятных моментов: есть шанс отправиться в командировку, в которой удастся посмотреть интересные места и даже отдохнуть.

В делах амурных – никакой конкретики. Может быть, вам предстоит расставание на долгое время, а может вы просто начнете отдаляться друг от друга.

Стрелец

В ближайшие семь дней Стрельцов ждет много работы. Звезды говорят, что вы правильно выбрали путь. Осталось без суеты добраться до цели. Лучше выбрать неспешный темп, чтобы как следует проработать все детали.

В профессиональной сфере от вас потребуется концентрация и умение быстро учиться новому. Полученные навыки и знания обязательно пригодятся в будущем. Возможно, начало нового проекта не за горами. И ваши новые знания помогут быстро и легко добиться цели. Стрельцы-соискатели имеют неплохие шансы устроиться на работу мечты.

В делах амурных ситуацию можно описать известной поговоркой: что посеешь, то и пожнешь. Если вы не жалеете сил и времени на то, чтобы делать приятное своей половинке, в вашей паре не будет распрей и ссор. Конечно, при условии, что ваш любимый человек отвечает взаимностью. Одиноким Стрельцам звезды говорят, что плохой период позади, а впереди новые отношения, которые помогут забыть о прошлом.

Козерог

На этой неделе перед Козерогами откроются новые перспективы и возможности. Звезды советуют отнестись к ним серьезно. Не стоит поддаваться эмоциям и выбирать дальнейший путь наугад. Делайте выбор продуманно. Вам определенно стоит обратить особое внимание на свое поведение. Возможно, вы заметите, что постоянно хотите казаться тем, кем не являетесь. А это может отталкивать от вас людей и портить вашу репутацию.

На работе вы проявите активность. Но вашей собранности не хватит для ведения серьезных проектов.

В делах амурных не исключен флирт или интрижка на стороне. Если не хотите потерять своего партнера, держите себя в руках. Всего один легкомысленней шаг может привести к неприятным последствиям.

Водолей

Впереди у Водолеев трудная неделя. Неприятности могут настигнуть вас в любой сфере жизни. Но предупрежден – значит вооружен. Вы вполне способны справиться с преградами.

На работе навалится груз мелких проблем, дела пойдут не по плану, работоспособность резко упадет. В такой ситуации главное – не принимать судьбоносных решений. Например, увольнение лучше отложить. Эмоции могут сыграть с вами злую шутку, вы будете об этом жалеть.

В делах амурных ситуация тоже не все гладко. Возможны ссоры, недопонимание и разрыв с хлопаньем двери и разделом имущества. Наверняка, накал страстей коснется и тайн, которые один из партнеров тщательно скрывал. Если раскроются измены, незаконченные прошлые отношения и флирт, вы перестанете существовать как пара. Еще одна преграда для создания крепкого союза – ваша неуверенность в себе и партнере.

Рыбы

Рыбам на этой неделе придется преодолевать многочисленные трудности. Возможно, фортуна отвернулась от вас, или в вашу жизнь вмешивается недоброжелатель, которому доставляет удовольствие видеть вашу грусть и страдания. Лучше не вступать в конфликты, особенно, словесные, чтобы не радовать врага своей эмоциональной реакцией на его козни. Только так вы сможете выйти победителем из этой неприятной ситуации.

Рабочие моменты вряд ли станут для вас отдушиной. Проблемы коснутся и профессиональной деятельности. Вы не сможете осуществить планы, которые так важны для вас. Конкуренты будут действовать жестко и беспощадно. Лучше переждать непростое время в стороне.

Личная жизнь тоже может принести душевные страдания. Вы вряд ли сможете наладить контакт со своей второй половиной, а это чревато разрывом и ссорой на всю жизнь.

20 марта 2020, 15:36

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