Календарь красоты на март 2020 года

"Хочу всех обрадовать. Эта весна точно будет особенной в вашей жизни, даже если вы уже поставили "крест" на личной жизни или полностью разочаровались в отношениях. В ближайшее время я рекомендую вам не зарекаться. Планеты в марте решили поиграть в Купидонов и Амуров, и уже готовят свои стрелы именно для вас, – рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль. – Уже совсем скоро, 5 марта, планета любви Венера перейдет в свою родную стихию, где она особенно сильна – в знак Тельца. И мы вместе с ней тоже перейдем на новый этап жизни. Эта планета помогает нам раскрыть важнейшие сферы – любви, денег и удовольствий. В земном Тельце мы почувствуем желание стабильности, надежности, комфорта, захотим твердо стоять на ногах и, казалось бы, должны тщательно отбирать достойных спутников жизни, но… В наши земные дела вмешается небесная стихия, да еще какая! 8 марта отличница Венера соединится с революционером и хулиганом Ураном, и вот тут нас ждут настоящие сюрпризы. В период с 5 по 12 марта "эта парочка" будет влиять на наши чувства и эмоции самым невероятным образом. Вы верите в любовь с первого взгляда? А в судьбоносные встречи? В этот период вас легко может поджидать и то, и другое".
Эта весна точно будет особенной в вашей жизни, даже если вы уже поставили "крест" на личной жизни или полностью разочаровались в отношениях.
Такое "амурное" соединение принесет настоящие страсти. Мы и наши партнеры станем более импульсивными и приобретем "боевой" настрой. Если, например, ваш коллега или сосед годами стеснялся к вам подойти, то эти дни могут придать ему смелости и решительности. Да и вам будет легко поддаться его обаянию, несмотря на то, что раньше вы, может, его и не замечали вовсе.
Мы станем мечтательными и полными романтического настроя, обратим внимание на противоположный пол, а любовь будет просто витать в воздухе. Мы будем влюбляться с первого взгляда, целиком отдаваться порывам страсти без оглядки на то, что будет завтра.
В семейных парах наступит второй "медовый месяц", все проникнутся энергией любви и перестанут акцентировать свое внимание на недостатках партнера. Не забывайте, что весь этот небесный карнавал происходит на фоне приближающегося 8 марта, когда и без таких планетарных страстей настроение у обоих полов весеннее и возбужденное.
Женщины начнут экспериментировать с внешностью, захочется всего нового, необычного. Всеми пройденные неожиданные переходы на каре и резкие смены имиджа будут вас волновать не меньше, чем личная жизнь. Но тем, кто планирует такие перемены, обязательно стоит сто раз подумать. Ведь как только Венера сбежит от красавчика Урана, в нашу жизнь войдут другие эмоции и мотивы. Отпустит Венеру от горячности этого импульсивного "парня" не раньше 12 марта.
А вот дальше, в течение всего марта, в жизнь этой планеты будут "забегать" только серьезные мужчины: Юпитер, Нептун, Плутон. Обновленная Венера научит нас рациональности, в чем-то даже экономности. Вам вряд ли будет легко расставаться с вашими кровными накоплениями в это время, зато просчитывать свои траты на месяц вперед – это пожалуйста.
Женщины начнут экспериментировать с внешностью, захочется всего нового, необычного. Всеми пройденные неожиданные переходы на каре и резкие смены имиджа будут вас волновать не меньше, чем личная жизнь.
Такой подход вы будете применять и при покупках продуктов, и при выборе новых нарядов. Вам не грозят импульсивные приобретения. В приоритете будут удобство, комфорт и основательность, так что ваш гардероб вряд ли пополнится яркими и вульгарными нарядами. Метаний и резких смен имиджа в этот период так же не предвидится. Тем не менее, перед походом к стилисту, обязательно заглядывайте в календарь красоты.
СТРИЖКА
Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.
Лучшее время для этого в марте:
1 марта до 18:53;
2 марта;
4 марта;
5 марта;
7 марта;
8 марта, кроме интервала времени с 11:14 и с 13:48;
27 марта;
28 марта;
29 марта;
31 марта, с 14:44.
Если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.
В марте это:
10 марта, кроме интервала времени с 11:33 и до 13:04;
13 марта;
14 марта, кроме интервала времени с 13:07 и с 14:10;
15 марта;
17 марта;
21 марта, с 15:34;
22 марта;
23 марта.
Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР С ВОЛОСАМИ
9 марта;
20 марта;
24 марта.
ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
1 марта до 18:53;
2 марта;
4 марта;
5 марта;
7 марта;
8 марта, кроме интервала времени с 11:14 и с 13:48;
27 марта;
28 марта;
29 марта;
31 марта, с 14:44.
ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ
Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
10 марта, кроме интервала времени с 11:33 и до 13:04;
13 марта;
14 марта, кроме интервала времени с 13:07 и с 14:10;
15 марта;
17 марта;
21 марта, с 15:34;
22 марта;
23 марта.
А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога, применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты":
1 марта до 18:53;
2 марта;
4 марта;
5 марта;
7 марта;
8 марта, кроме интервала времени с 11:14 и с 13:48;
27 марта;
28 марта;
29 марта;
31 марта, с 14:44.
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
10 марта, кроме интервала времени с 11:33 и до 13:04;
13 марта;
14 марта, кроме интервала времени с 13:07 и с 14:10;
15 марта;
21 марта, с 15:34;
22 марта;
23 марта.
Внимание регионам, время московское!
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