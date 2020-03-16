Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Внимание! Прямо в понедельник мы пройдем через срединную точку между коридорами Затмений. Это крайне непредсказуемый день, на который лучше не планировать никаких важных дел. Будьте готовы к тому, что по какому-то волшебному стечению обстоятельств в ваши дела кто-то может вмешаться и все пойдет не по плану. Именно в такие дни кармические ситуации могут валиться как из рога изобилия.

"Обычно все происходит за минуту и не понятно как вы в это могли "вляпаться". От операции или любого другого вмешательства в организм в этот день точно стоит отказаться. В идеале лучше сократить общение, поездки и приобретения. Отдыхайте, откажитесь от суеты и резких движений", – советует астролог Юлия Урусэль.

Но, есть и другая сторона этого события. Срединная точка – это время когда с нас снимаются все ограничения. "Если у вас есть дела, которые никак не решаются, то именно в понедельник стоит попробовать сдвинуть их с мертвой точки. Главное - сделать шаг в эту сторону. Увы, сказать наверняка, получиться или нет что-то изменить – невозможно. Но, есть шанс развернуть ситуацию. Так, что кому надо, то рекомендую попробовать", – добавила эксперт.

Всю неделю Луна идет к завершению своего цикла, соответственно организм будет больше нуждаться в отдыхе. Если вы почувствуете недомогание, то срочно сбрасывайте темп и переходите в щадящий режим.

Концу недели мы подойдем к одному из главных астрологических событий года – встрече Астрологического Нового года или дню Весеннего Равноденствия, которое произойдет 20 марта. Это поистине мистический день, когда в природе "официально" наступает весна.

Вместе с этим Солнце в 06:51 по московскому времени перейдет в зодиакальный знак Овна. И мы все, независимо от нашего знака зодиака, на целый месяц станем более напористыми и прямолинейными барашками. То есть начиная с 20 марта и вплоть до 19 апреля мы почувствуем, что работоспособность, решительность и самоуверенность растут с каждым днем. А желание стать независимым поможет многим сделать тот долгожданный "первый шаг", на который раньше не хватало сил и уверенности.

Овен

Овны на грядущей неделе смогут добиться всего, чего пожелают. Наступает крайне удачное время для осуществления планов, решения сложных задач и начала новых проектов. В ваших руках ключ от всех дверей. Пробуйте, не отступайте, добивайтесь своего. Звезды уверяют, вы справитесь с любым делом. Но помните, что без старания и упорства удача выскользнет из ваших рук. Верьте в себя и в свои силы, и главное – действуйте.

В профессиональной сфере вы сможете показать свои лучшие качества, опыт работы и целеустремленность. Это не останется без внимания коллег и руководства. Возможно, вы даже станете примером для подражания. Если мысли о своем бизнесе часто посещают вашу голову, на этой неделе можно перейти от теории к практике, и начать собственное дело.

Овны, которые ищут работу, вероятно, ее получат. Причем такую, о которой и мечтать боялись.

Отношения в давно сложившихся парах, скорее всего, станут еще крепче и надежнее. Но не ждите штиль. Вам захочется испытать настоящую бурю эмоций, а партнер в этом вас поддержит. Овны-одиночки, с большой долей вероятности, на пороге нового страстного романа.

Телец

У Тельцов впереди неделя, полная хлопот и забот. Вероятно, вы окажетесь в круговороте дел, которым не видно конца и края. Только закончите с одной задачей, как сразу же придется браться за другую. Вряд ли получится хоть немного отдохнуть и перевести дух. Но звезды утверждают, что вы способны разобраться с проблемами, и, может быть, даже получите положительный эффект от всей этой круговерти.

На работе следите за нагрузкой. Постарайтесь избегать слишком большого объема заданий. Или хотя бы разбивайте их на маленькие задачи. Вполне вероятно, окажется, что вы взваливаете на себя непосильную ношу или пытаетесь на ходу разобраться в чем-то новом и сложном. Поэтому придется добиваться хорошего результата дольше, чем вы планировали.

Семейным Тельцам стоит обратиться за помощью к близких и немного разгрузить себя хотя бы дома. Отбросьте сомнения: родные наверняка справятся, а вам удастся отдохнуть.

Близнецы

Близнецов на грядущей неделе ждут перемены, и они, скорее всего, будут глобальными. Возможно, вы и сами это чувствуете и интуитивно стараетесь побыстрее закончить текущие дела, чтобы открыть дорогу будущему. Правильно делаете. Впереди непростое время, придется привыкать к новым реалиям. Это может быть смена профессиональной деятельности, брак, развод, переезд, крупные покупки... Список можно продолжать бесконечно. Главное, что теперь вы предупреждены.

Рак

У Раков впереди замечательная неделя. Вы получите возможность удачно совместить повседневные дела с отдыхом и приятными встречами. Может быть, вы познакомитесь с новыми интересными людьми и побываете в гостях или на вечеринке. Неприятности, которые раньше портили вам настроение, больше не будут вас беспокоить.

В профессиональной деятельности, скорее всего, все будет идти по плану. Попробуйте применить к работе творческий подход и креативность. Это поможет по-новому взглянуть на задачи, которые стоят перед вами, и получить лучший результат. Ракам-соискателям звезды советуют обратить внимания на предложения, которые связаны с творчеством. Вполне вероятно, именно в этой сфере вы найдете дело своей жизни.

Парам, которые давно связаны узами брака, скорее всего, предстоит вновь пережить медовый месяц. Время, которое вы проведете вместе, еще больше укрепит отношения и освежит чувства. Если вы только планируете сделать предложение, эта неделя — благоприятное время для предложения руки и сердца. Одиноким Ракам, может быть, захочется возвращения прежних чувств. Поэтому вы будете искать отношений с человеком, похожим на бывшего партнера. Сложно сказать точно, хорошо это для вас или нет. Время покажет.

Лев

Львов ждет прекрасная неделя. Вполне вероятно, вы начнете новое дело, которое приведет к приятным изменениям в вашей жизни. Вам будет сопутствовать удача в решении любых вопросов. Постарайтесь быть внимательными и не упустить важную информацию, которая поможет вам добиться отличных результатов.

На работе вы сможете показать себя с лучшей стороны. Есть шанс заслужить повышение. Если вы находитесь в поисках работы, велика вероятность получить заманчивое предложение.

В личной жизни не предвидится никаких глобальных изменений. Львы, которые уже состоят в отношениях, возможно, получат приятный сюрприз от второй половинки. Свободные Львы на этой неделе вряд ли встретят свою любовь. Общение с людьми, которые вас заинтересует, скорее всего, ограничится приятным времяпрепровождением и флиртом.

Дева

У Дев впереди на редкость удачная неделя. Звезды обещают, что вам будет везти буквально во всем. Любое дело, за которое вы возьметесь, принесет вам удовольствие и отличный результат. Если возникнут проблемы и трудности, то они растают сами собой как снег под ярким весенним солнцем.

Вероятно, и в профессиональной деятельности вас ждет успех и прекрасные перспективы. Проекты, над которыми вы работаете, принесут вам славу, а работодателю хорошие деньги и повышение рейтинга.

В отношениях с партнером, скорее всего, будет царить любовь, взаимопонимание и страсть.

Весы

Неделя для представителей знака Весы будет не простой. Может посетить ощущение, что "черная кошка" перебежала вам дорогу. Виной тому будут неожиданно свалившиеся на вас ссоры, конфликты на работе, проблемы, потери и прочие неприятности. И избежать их вряд ли получится.

Ко всем прочим заботам за вашей спиной появятся слухи, сплетни и злые разговоры. Недоброжелатели с удовольствием пройдутся по фактам из вашей жизни, постараются нажать на самое больное и попробуют вызвать вас на эмоции. Звезды рекомендуют не реагировать на нападки и игнорировать поведение врагов. Иначе завязнете в ссорах глубоко и надолго.

В личной жизни конфликты могут возникнуть на ровном месте. Кто-то может узнать об измене, кто-то припомнит партнеру прошлые обиды, а кто-то со скандалом разорвет отношения. В любом случае, будьте на чеку.

Скорпион

Скорпионам предстоит отличная неделя. Возможно, ваше восприятие мира немного изменится. Вы будто бы взгляните на все, что происходит вокруг, совсем по-другому. Может возникнуть чувство, что вы вернулись в юность. Краски станут ярче, ощущения свежими, настроение великолепным. Не стоит упускать шанс помечтать, совсем как в детстве. Желание наверняка сбудется.

Звезды утверждают, что от рабочего процесса вы тоже будете получать удовольствие. Задачи и обязанности не станут для вас проблемой. Скорее всего, наоборот, вы почувствуете азарт, прекрасно справитесь с работой. А за это, может быть, получите приятный бонус от руководства.

В личной жизни все замечательно. Вам, вероятно, захочется больше проводить времени с любимым человеком. В вашей паре будет царить любовь, понимание и страсть. Есть небольшая вероятность флирта на стороне, но вы вполне способны держать себя в руках и не поддаваться на провокации.

Стрелец

Стрельцов ждет в целом неплохая неделя. Звезды говорят, что в данный период времени единственный человек, который может повлиять на вас, это вы сами. Только от вас зависит, каким будет ваше будущее. Перед вами откроются новые возможности и найдутся пути решения любых проблем и задач.

Вы проявите себя как прекрасный работник, руководство будет вами довольно. Ваш труд заметен, но вы, скорее всего, устали от напряжения и старания. В то же время у вас достаточно сил для нового интересного проекта. Отдыхать или принять новый вызов, решать только вам.

В личной жизни может возникнуть небольшая напряженность. Вы попробуете выстроить свои личные границы. В этой ситуации главное – не оттолкнуть партнера и не создать конфликт. Иначе дело может дойти до разрыва отношений. Одинокие Стрельцы вряд ли готовы к новому роману.

Козерог

Козерогов ждет тяжелая неделя. Вы, скорее всего, находитесь под гнетом тревоги. Может быть, недавно вы пережили событие, которое отрицательно повлияло на вашу жизнь. Или, возможно, вы волнуетесь за свое будущее или будущее своих близких. В любом случае вы никак не можете совладать с дурными предчувствиями и страхами. И это очень мешает вам двигаться дальше. Справиться с таким состоянием самостоятельно почти невозможно. Звезды советуют обратиться за помощью к человеку с сильным характером. Вероятнее всего, он выведет вас из сумрака негативных эмоций и страхов.

Водолей

Водолеям на этой неделе стоит быть внимательными и собранными. Вероятно, вам придется сделать непростой выбор. Чтобы потом не жалеть, стоит как следует проработать каждый вариант и определиться, чего же вы больше всего хотите. Выбор может быть связан с крупными покупками, важными переменами в жизни, организацией ответственных мероприятий.

В работе, скорее всего, вас ждут перемены. Но и они не произойдут сами собой, а станут следствием вашего выбора, поэтому подойти к нему необходимо со всей тщательностью. Не забудьте учесть давние ошибки и накопленный опыт. В результате выбора, может быть, вы получите новую должность, начнете проект, поставите перед собой интересные задачи или вообще уволитесь и смените вид деятельности. Если выбор будет правильным, успех и почет вас гарантированы.

В делах амурных вас подстерегает опасность пойти налево. Только здравомыслие и любовь смогут удержать вас от необдуманного поступка. Поэтому когда вас переполняют чувства, не отключайте голову. Если вы сблизились недавно, постарайтесь провести вместе как можно больше времени. Поездки вдвоем идеально подходят для того, чтобы освежить ваши чувства.

Рыбы

Для Рыб неделя весьма напряженная. Вы, скорее всего, будете сражаться с уймой проблем и преодолевать неожиданные препятствия. Но, вполне вероятно, вы можете выйти победителем из этой борьбы и максимально снизите любые негативные последствия.

На работе наверняка все пойдет не по плану. Вы почувствуете разочарование и скуку. Но это временное явление. Не стоит на основании мимолетных чувств делать важные выводы и принимать судьбоносные решения.

В отношениях с любимым человеком могут возникнуть сложности. Звезды говорят, что все тайное станет явным. Откроются измены, флирт на стороне и прочие провинности, которые легко разрушат, казалось бы, крепкий союз. Еще хуже придется Рыбам, которые не в ладу с собой. Пока они не решат свои внутренние проблемы, успеха в личной жизни им ждать не стоит.