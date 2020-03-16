Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Гороскоп совместимости знаков Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Понедельник
16 марта
Лента новостей
11:03
Объявлено об испытаниях вакцины от коронавируса
10:57
Зараженная коронавирусом москвичка сбежала из-под карантина во многолюдный город
10:47
"Маска не спасла дочку от коронавируса": Кравец рыдает из-за несчастья в семья
10:45
"Наташка заругает": Тарзан поймал у своей машины оголившую зад девушку
10:32
Голливудская звезда отказалась от родителей из-за коронавируса
10:24
Оскандалившаяся Волочкова выставила напоказ свои красные помидоры
10:18
Показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia отменены из-за коронавируса
10:07
Известный астролог предсказал неожиданный поворот в истории с коронавирусом
10:03
Звезда "Молодежки" Власкин о съемках с Янковским: сам с собой разговаривал, за всех персонажей проигрывал
09:45
"Страшно": что сделала со своим лицом Кристина Орбакайте
09:41
Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса
09:27
Год без Юли: подруга шокировала подробностями последних дней Началовой
09:15
Инфекция не отступает: Куриленко пожирает коварный коронавирус
09:06
Чемпионат Европы по футболу решили перенести из-а коронавируса
08:58
"Я могу всем разнести": Барановская напугала народ коронавирусной инфекцией
08:28
В Иркутской области при пожаре погибли дети
08:13
Россиян предупредили о новом способе передачи коронавируса
06:45
Ксения Собчак заявила о бессмысленности борьбы с коронавирусом
04:16
"Какая крошка!": Панин в женском белье оттопырил зад в публичном месте
02:14
"Бесконечная тоска": подстриженная "под мальчика" Гузеева предстала перед россиянами
01:38
Сбежавшая из страны Леся Кафельникова рискует жизнью
00:08
"Не вводите в заблуждение": толстеющая Асмус скрывает фигуру
22:06
Любовь Толкалина показала обнаженную грудь
20:14
Елизавета II намерена забрать ребенка принца Гарри и Меган Маркл
18:04
Паника растет: испугавшиеся коронавируса россияне массово скупают продукты питания
17:58
Стало известно о выходе пятого сезона сериала "Маша и Медведь"
17:54
В Венгрии зарегистрировали первую смерть от коронавируса
17:12
"Лучше бы дочкой занялась": опухшая от уколов Успенская взбесила народ
17:12
"Самый главный врун": Фадеев дал откровенное интервью о Наргиз и Темниковой
17:11
Почему актер Руденко отказался от секса с женой
16:45
"За эту *** звания дают?": Солнцев дал под дых заслуженной артистке России Пелагее
16:28
"Не в моем вкусе": растолстевшая Антоненко из сериала "Магомаев" устояла перед красавцем Биковичем
16:19
В Чите боевой вертолет выстрелил по жилому дому
15:50
"Ну, все": веселая вдова Диденко встала в окно с двумя детьми на руках
15:37
Россияне начали заражать коронавирусом друг друга
15:24
"Это приговор – неизлечимо": звезда "Кухни" Назаров записал видео в медицинской маске
15:02
Стало известно о новом срыве Натальи Ветлицкой
14:49
"Держись, дорогая!": Вайкуле срочно отправилась в лес на холод из-за своих малышей
14:39
Культовый рок-музыкант умер из-за страшной болезни
14:34
Спилберг в ужасе и без работы: коронавирус больно ударил по киноделам
13:46
Устроившую шоу с сухим льдом Волочкову обругали за танцы на костях
13:42
58-летняя Сябитова категорически отказалась от мужской ласки из-за денег
13:34
Пикантные кадры с Хабенским отказались показывать в эфире
13:11
Такого никто не ожидал: удивительное видео с Галкиным стало сенсацией
13:05
Изуродованная Лариса Долина вышла на сцену
13:04
Солист группы Little Big не смог устроиться разносчиком пиццы
12:31
Названы лучшие сериалы России
12:04
"Похвастаться больше нечем": ненакрашенную Бузову в трусах закидали камнями
11:57
Бросила от досады: Гагарина не сдержалась на шоу после слухов о разводе
11:43
Обнаженный хоровод: Павел Табаков бесстыже показал гениталии
11:16
Преобразившаяся Жасмин сверкнула на публике глубоким разрезом
10:55
Показавшая Заворотнюк дочь встревожила народ странным фото
10:52
"Губу откусила": Миронова подверглась риску на съемках с опасным животным
10:38
Незнакомая женщина обратилась к безработному Шепелеву по поводу гинекологии
10:28
Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
08:01
Волочкова показала кусок нового мужика после травли в Сети
06:17
"Я не могу его простить": ведущий "Дома-2" рассказал о смерти отца
04:02
"Портки не может купить": Самбурская плюнула в военных
02:02
130 килограммов: звезда Comedy Woman взвыла из-за хамских нападок
00:01
"Неужели, кому-то нравится?": костлявая Ходченкова вызвала отвращение
22:14
Потерял все: стало известно о жертвах принца Гарри ради Маркл
20:05
Седокову скорчило до неузнаваемости на фоне красавицы-подруги
17:56
Аномальная погода "разбудила" пчел в Москве
17:53
Жена заявила о состоянии Валентина Гафта после инсульта и паралича
17:49
"Начихал и сопли вытер": врачи заговорили об опасности коронавируса в магазинах
17:35
Варнава отчитала Диденко за трансляцию горя в соцсети после трагедии с сухом льдом
17:09
Технологии для бабушек: в России придумали необычное применение мусору
17:08
Найдена связь между увлечением гаджетами и курением
16:45
Назло Асмус: Харламов показал интимное фото из постели с Волей
16:25
Стало известно имя осужденного за кражу бриллиантов у Бузовой на 6 миллионов рублей
16:24
Дочь Гузеевой изменилась до неузнаваемости после нервного срыва
16:16
Глава Минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров страны из-за коронавируса
15:49
Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги
15:41
"Место силы": Барановская сбежала с детьми на "край света"
15:36
Переделанная Малиновская ответила критикам пятой точкой на камеру
15:29
Дочь Заворотнюк показала фото матери после болезни
15:14
"Ноги зачем побрили?": Петросян шокировал интимными снимками
14:49
У матери звезды "Дома-2" Саши Черно обнаружили рак
14:32
Певица Самойлова отказала сестре в поддержке после скандала с Джиганом
14:26
Сделано заявление о разводе Джигана и Самойловой
14:16
"Первая стадия": Пригожин сделал заявление о коронавирусе
13:59
Собчак планирует оживить Началову в присутствии ее родителей
13:51
Малышева раскрыла элементарное средство от коронавируса
13:48
Глобальное потепление: из-за смертельной жары начнут страдать миллиарды людей
13:22
"Отключите зомбоящик": Мария Шукшина открыла россиянам правду о коронавирусе
13:15
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение
13:06
"Подражать не собираюсь": преемник Шепелева рассказал о будущем шоу "На самом деле"
13:05
Российского полицейского и его любовницу уволили за селфи с трупами в морге
12:46
"Потерял близкого человека": коронавирус поразил Криштиану Роналду
12:43
Обычные опасны: кардиолог рассказал о правильном выборе градусника
12:33
"Не знаю, что будет": Самойлова прервала молчание после инцидента с Джиганом
12:17
"Думала, это манекен": Пригожин с "мертвым" лицом вызвал оторопь
12:15
Мишустин забрался на чердак больницы после жалоб врачей
11:46
Звездная паника: коронавирус добрался до Кудрявцевой и Бородиной
11:25
"Долг матери": Самойлову поддержали в желании лишить Джигана родительских прав
11:24
Ведущая Первого канала не может вернуться домой из-за коронавируса
11:20
"Мы были в аду": Little Big откровенно об участии в "Евровидении"
10:55
Боне грозит тюремный срок за пропаганду наркотиков в эфире у Малахова
10:43
Собянин ввел особый режим в Москве из-за коронавируса
10:35
Дочери Успенской предложили крупную сумму за клевету о матери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голливудская звезда отказалась от родителей из-за коронавируса
Оскандалившаяся Волочкова выставила напоказ свои красные помидоры
Показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia отменены из-за коронавируса
"Наташка заругает": Тарзан поймал у своей машины оголившую зад девушку
Россиян лишили главной надежды в борьбе с коронавирусом
Страшная боль: у известного певца усохло легкое из-за коронавируса
Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Фото: Дни.ру
Внимание! Прямо в понедельник мы пройдем через срединную точку между коридорами Затмений. Это крайне непредсказуемый день, на который лучше не планировать никаких важных дел. Будьте готовы к тому, что по какому-то волшебному стечению обстоятельств в ваши дела кто-то может вмешаться и все пойдет не по плану. Именно в такие дни кармические ситуации могут валиться как из рога изобилия. 
прочитано 243 раза

"Обычно все происходит за минуту и не понятно как вы в это могли "вляпаться". От операции или любого другого вмешательства в организм в этот день точно стоит отказаться. В идеале лучше сократить общение, поездки и приобретения. Отдыхайте, откажитесь от суеты и резких движений", – советует астролог Юлия Урусэль.

Но, есть и другая сторона этого события. Срединная точка – это время когда с нас снимаются все ограничения. "Если у вас есть дела, которые никак не решаются, то именно в понедельник стоит попробовать сдвинуть их с мертвой точки. Главное - сделать шаг в эту сторону. Увы, сказать наверняка, получиться или нет что-то изменить – невозможно. Но, есть шанс развернуть ситуацию. Так, что кому надо, то рекомендую попробовать", – добавила эксперт.

Всю неделю Луна идет к завершению своего цикла, соответственно организм будет больше нуждаться в отдыхе. Если вы почувствуете недомогание, то срочно сбрасывайте темп и переходите в щадящий режим.

Концу недели мы подойдем к одному из главных астрологических событий года – встрече Астрологического Нового года или дню Весеннего Равноденствия, которое произойдет 20 марта. Это поистине мистический день, когда в природе "официально" наступает весна.

Вместе с этим Солнце в 06:51 по московскому времени перейдет в зодиакальный знак Овна. И мы все, независимо от нашего знака зодиака, на целый месяц станем более напористыми и прямолинейными барашками. То есть начиная с 20 марта и вплоть до 19 апреля мы почувствуем, что работоспособность, решительность и самоуверенность растут с каждым днем. А желание стать независимым поможет многим сделать тот долгожданный "первый шаг", на который раньше не хватало сил и уверенности.

Овен

Овны на грядущей неделе смогут добиться всего, чего пожелают. Наступает крайне удачное время для осуществления планов, решения сложных задач и начала новых проектов. В ваших руках ключ от всех дверей. Пробуйте, не отступайте, добивайтесь своего. Звезды уверяют, вы справитесь с любым делом. Но помните, что без старания и упорства удача выскользнет из ваших рук. Верьте в себя и в свои силы, и главное – действуйте.

В профессиональной сфере вы сможете показать свои лучшие качества, опыт работы и целеустремленность. Это не останется без внимания коллег и руководства. Возможно, вы даже станете примером для подражания. Если мысли о своем бизнесе часто посещают вашу голову, на этой неделе можно перейти от теории к практике, и начать собственное дело.

Овны, которые ищут работу, вероятно, ее получат. Причем такую, о которой и мечтать боялись.

Отношения в давно сложившихся парах, скорее всего, станут еще крепче и надежнее. Но не ждите штиль. Вам захочется испытать настоящую бурю эмоций, а партнер в этом вас поддержит. Овны-одиночки, с большой долей вероятности, на пороге нового страстного романа.

Телец

У Тельцов впереди неделя, полная хлопот и забот. Вероятно, вы окажетесь в круговороте дел, которым не видно конца и края. Только закончите с одной задачей, как сразу же придется браться за другую. Вряд ли получится хоть немного отдохнуть и перевести дух. Но звезды утверждают, что вы способны разобраться с проблемами, и, может быть, даже получите положительный эффект от всей этой круговерти.

На работе следите за нагрузкой. Постарайтесь избегать слишком большого объема заданий. Или хотя бы разбивайте их на маленькие задачи. Вполне вероятно, окажется, что вы взваливаете на себя непосильную ношу или пытаетесь на ходу разобраться в чем-то новом и сложном. Поэтому придется добиваться хорошего результата дольше, чем вы планировали.

Семейным Тельцам стоит обратиться за помощью к близких и немного разгрузить себя хотя бы дома. Отбросьте сомнения: родные наверняка справятся, а вам удастся отдохнуть.

Близнецы

Близнецов на грядущей неделе ждут перемены, и они, скорее всего, будут глобальными. Возможно, вы и сами это чувствуете и интуитивно стараетесь побыстрее закончить текущие дела, чтобы открыть дорогу будущему. Правильно делаете. Впереди непростое время, придется привыкать к новым реалиям. Это может быть смена профессиональной деятельности, брак, развод, переезд, крупные покупки... Список можно продолжать бесконечно. Главное, что теперь вы предупреждены.

Рак

У Раков впереди замечательная неделя. Вы получите возможность удачно совместить повседневные дела с отдыхом и приятными встречами. Может быть, вы познакомитесь с новыми интересными людьми и побываете в гостях или на вечеринке. Неприятности, которые раньше портили вам настроение, больше не будут вас беспокоить.

В профессиональной деятельности, скорее всего, все будет идти по плану. Попробуйте применить к работе творческий подход и креативность. Это поможет по-новому взглянуть на задачи, которые стоят перед вами, и получить лучший результат. Ракам-соискателям звезды советуют обратить внимания на предложения, которые связаны с творчеством. Вполне вероятно, именно в этой сфере вы найдете дело своей жизни.

Парам, которые давно связаны узами брака, скорее всего, предстоит вновь пережить медовый месяц. Время, которое вы проведете вместе, еще больше укрепит отношения и освежит чувства. Если вы только планируете сделать предложение, эта неделя — благоприятное время для предложения руки и сердца. Одиноким Ракам, может быть, захочется возвращения прежних чувств. Поэтому вы будете искать отношений с человеком, похожим на бывшего партнера. Сложно сказать точно, хорошо это для вас или нет. Время покажет.

Лев

Львов ждет прекрасная неделя. Вполне вероятно, вы начнете новое дело, которое приведет к приятным изменениям в вашей жизни. Вам будет сопутствовать удача в решении любых вопросов. Постарайтесь быть внимательными и не упустить важную информацию, которая поможет вам добиться отличных результатов.

На работе вы сможете показать себя с лучшей стороны. Есть шанс заслужить повышение. Если вы находитесь в поисках работы, велика вероятность получить заманчивое предложение.

В личной жизни не предвидится никаких глобальных изменений. Львы, которые уже состоят в отношениях, возможно, получат приятный сюрприз от второй половинки. Свободные Львы на этой неделе вряд ли встретят свою любовь. Общение с людьми, которые вас заинтересует, скорее всего, ограничится приятным времяпрепровождением и флиртом.

Дева

У Дев впереди на редкость удачная неделя. Звезды обещают, что вам будет везти буквально во всем. Любое дело, за которое вы возьметесь, принесет вам удовольствие и отличный результат. Если возникнут проблемы и трудности, то они растают сами собой как снег под ярким весенним солнцем.

Вероятно, и в профессиональной деятельности вас ждет успех и прекрасные перспективы. Проекты, над которыми вы работаете, принесут вам славу, а работодателю хорошие деньги и повышение рейтинга.

В отношениях с партнером, скорее всего, будет царить любовь, взаимопонимание и страсть.

Весы

Неделя для представителей знака Весы будет не простой. Может посетить ощущение, что "черная кошка" перебежала вам дорогу. Виной тому будут неожиданно свалившиеся на вас ссоры, конфликты на работе, проблемы, потери и прочие неприятности. И избежать их вряд ли получится.

Ко всем прочим заботам за вашей спиной появятся слухи, сплетни и злые разговоры. Недоброжелатели с удовольствием пройдутся по фактам из вашей жизни, постараются нажать на самое больное и попробуют вызвать вас на эмоции. Звезды рекомендуют не реагировать на нападки и игнорировать поведение врагов. Иначе завязнете в ссорах глубоко и надолго.

В личной жизни конфликты могут возникнуть на ровном месте. Кто-то может узнать об измене, кто-то припомнит партнеру прошлые обиды, а кто-то со скандалом разорвет отношения. В любом случае, будьте на чеку.

Скорпион

Скорпионам предстоит отличная неделя. Возможно, ваше восприятие мира немного изменится. Вы будто бы взгляните на все, что происходит вокруг, совсем по-другому. Может возникнуть чувство, что вы вернулись в юность. Краски станут ярче, ощущения свежими, настроение великолепным. Не стоит упускать шанс помечтать, совсем как в детстве. Желание наверняка сбудется.

Звезды утверждают, что от рабочего процесса вы тоже будете получать удовольствие. Задачи и обязанности не станут для вас проблемой. Скорее всего, наоборот, вы почувствуете азарт, прекрасно справитесь с работой. А за это, может быть, получите приятный бонус от руководства.

В личной жизни все замечательно. Вам, вероятно, захочется больше проводить времени с любимым человеком. В вашей паре будет царить любовь, понимание и страсть. Есть небольшая вероятность флирта на стороне, но вы вполне способны держать себя в руках и не поддаваться на провокации.

Стрелец

Стрельцов ждет в целом неплохая неделя. Звезды говорят, что в данный период времени единственный человек, который может повлиять на вас, это вы сами. Только от вас зависит, каким будет ваше будущее. Перед вами откроются новые возможности и найдутся пути решения любых проблем и задач.

Вы проявите себя как прекрасный работник, руководство будет вами довольно. Ваш труд заметен, но вы, скорее всего, устали от напряжения и старания. В то же время у вас достаточно сил для нового интересного проекта. Отдыхать или принять новый вызов, решать только вам.

В личной жизни может возникнуть небольшая напряженность. Вы попробуете выстроить свои личные границы. В этой ситуации главное – не оттолкнуть партнера и не создать конфликт. Иначе дело может дойти до разрыва отношений. Одинокие Стрельцы вряд ли готовы к новому роману.

Козерог

Козерогов ждет тяжелая неделя. Вы, скорее всего, находитесь под гнетом тревоги. Может быть, недавно вы пережили событие, которое отрицательно повлияло на вашу жизнь. Или, возможно, вы волнуетесь за свое будущее или будущее своих близких. В любом случае вы никак не можете совладать с дурными предчувствиями и страхами. И это очень мешает вам двигаться дальше. Справиться с таким состоянием самостоятельно почти невозможно. Звезды советуют обратиться за помощью к человеку с сильным характером. Вероятнее всего, он выведет вас из сумрака негативных эмоций и страхов.

Водолей

Водолеям на этой неделе стоит быть внимательными и собранными. Вероятно, вам придется сделать непростой выбор. Чтобы потом не жалеть, стоит как следует проработать каждый вариант и определиться, чего же вы больше всего хотите. Выбор может быть связан с крупными покупками, важными переменами в жизни, организацией ответственных мероприятий.

В работе, скорее всего, вас ждут перемены. Но и они не произойдут сами собой, а станут следствием вашего выбора, поэтому подойти к нему необходимо со всей тщательностью. Не забудьте учесть давние ошибки и накопленный опыт. В результате выбора, может быть, вы получите новую должность, начнете проект, поставите перед собой интересные задачи или вообще уволитесь и смените вид деятельности. Если выбор будет правильным, успех и почет вас гарантированы.

В делах амурных вас подстерегает опасность пойти налево. Только здравомыслие и любовь смогут удержать вас от необдуманного поступка. Поэтому когда вас переполняют чувства, не отключайте голову. Если вы сблизились недавно, постарайтесь провести вместе как можно больше времени. Поездки вдвоем идеально подходят для того, чтобы освежить ваши чувства.

Рыбы

Для Рыб неделя весьма напряженная. Вы, скорее всего, будете сражаться с уймой проблем и преодолевать неожиданные препятствия. Но, вполне вероятно, вы можете выйти победителем из этой борьбы и максимально снизите любые негативные последствия.

На работе наверняка все пойдет не по плану. Вы почувствуете разочарование и скуку. Но это временное явление. Не стоит на основании мимолетных чувств делать важные выводы и принимать судьбоносные решения.

В отношениях с любимым человеком могут возникнуть сложности. Звезды говорят, что все тайное станет явным. Откроются измены, флирт на стороне и прочие провинности, которые легко разрушат, казалось бы, крепкий союз. Еще хуже придется Рыбам, которые не в ладу с собой. Пока они не решат свои внутренние проблемы, успеха в личной жизни им ждать не стоит.

16 марта 2020, 10:06

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение
Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Страшная боль: у известного певца усохло легкое из-за коронавируса
"Наташка заругает": Тарзан поймал у своей машины оголившую зад девушку
Оскандалившаяся Волочкова выставила напоказ свои красные помидоры
"Маска не спасла дочку от коронавируса": Кравец рыдает из-за несчастья в семья

Проишествия

Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Бросила от досады: Гагарина не сдержалась на шоу после слухов о разводе

Певица дала волю чувствам
Шоу-бизнес

"Держись, дорогая!": Вайкуле срочно отправилась в лес на холод из-за своих малышей

Артистка вернулась на родину
Здоровье

Россияне начали заражать коронавирусом друг друга

До этого COVID-19 обнаруживали лишь у вернувшихся из-за границы

Шоу-бизнес

Изуродованная Лариса Долина вышла на сцену

У дочери не нашлось слов при виде артистки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года
Гороскоп на выходные
Совет на выходные 14-15 марта 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+