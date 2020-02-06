Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года

Тренд грядущей недели - влюбляемся, очаровываемся, встречаем бывших возлюбленных. Не исключено, что вам вдруг захочется возродить отношения…

Конечно, все индивидуально. Ведь у кого-то свободный полет Венеры по знаку Овна отразится больше на работе или на финансовой сфере. "Рекомендую не спешить, – говорит астролог Юлия Урусэль. - Меркурий, отвечающий в нашей жизни за коммуникации, информацию, средства связи, интернет, обучение и поездки, прилично сбросит скорость на наступающей неделе. А 17 февраля и вовсе отправится по ретро-маршруту. Сейчас лучше завершать дела, а не стартовать с новыми".

Не спешите, избегайте новых и авантюрных предложений. Реализация проектов, запущенных на неделе с 10 по 16 февраля, может оказаться под угрозой остановки или неудачного завершения. В период с 12 февраля до 16 марта лучше отказаться от каких-либо покупок и крупных трат.

Овен

У Овнов неделя будет довольно напряженной. Дела накроют вас с головой и будет казаться, что конца и края им нет. Все мысли будут заняты проблемами и способами их решения. Возможно, вы усомнитесь в себе и решите все бросить. Но наберитесь терпения и не сдавайтесь. Звезды уверяют, что сил достаточно. Проявите настойчивость и терпение. Вам придется взять на себя слишком много задач и дел. Ответственность за их решение и реализацию будет лежать только на вас. Но при правильном распределении сил, вы добьетесь успеха.

Дома вы тоже взвалите на себя все. Единственное решение этой проблемы: перераспределение обязанностей между членами семьи. Только так появится время на отдых.

Телец

Тельцов также ждет непростая неделя. Несмотря на ваши старания, дела пойдут не по плану. Звезды советуют рассмотреть различные способы достижения целей, а не ограничиваться только одним. Иначе придется соглашаться с тем, что вам не по душе. А это точно не прибавляет оптимизма.

В трудовом коллективе могут появиться проблемы со взаимопониманием. Обратите на это внимание, чтобы избежать конфликтов. Возможно, начальство введет новые правила, которые не будут работать в пользу общего дела. Все эти факторы повлияют на вас угнетающе. Возникнет ощущение, что вы недостаточно квалифицированы для этой работы.

Личная жизнь на этой неделе тоже не на высоте. В отношениях вы будете чувствовать себя одиноким и брошенным, даже если у вас надежный партнер. Тельцы-одиночки слишком закрыты для мира, а это не располагает к налаживанию личной жизни.

Близнецы

Близнецам предстоит хорошая неделя. Правда, при выполнении некоторых условий. Для достижения своих целей придется проявить настойчивость и силу убеждения. Вам предстоит взять на себя ответственность и довести дело до конца. Звезды предупреждают: не поддавайтесь эмоциям и не отступайте от плана. Тогда успех вам гарантирован.

На работе Близнецы покажут себя с лучшей стороны. Вас ждут удачные контракты, новые интересные проекты и знакомства. Возможен карьерный рост. Если вы находитесь в процессе поиска работы, то на этой неделе, скорее всего, вам предложат несколько хороших вариантов.

В личной жизни Близнецов бушуют страсти. Звезды не уточняют, какие именно. Это может быть и ссоры на повышенных тонах, и жаркие ночи.

Рак

У Раков неделя будет напряженной. Вам придется разобраться с кучей дел и проблем. Они будут валиться на вас постоянно, не давая передохнуть и восстановиться. Возможно, вам покажется, что со всем этим невозможно разобраться. Но не унывайте. У вас достаточно сил для борьбы. Главное – не сдаваться и не опускать руки. Звезды говорят, что вы сильнее, чем кажетесь.

На работе вы возьмете на себя много ответственности и почувствуете, что нагрузка слишком большая. Хотя бы дома попробуйте отдохнуть от этой круговерти и постоянного дедлайна. Поручите близким часть своих обязанностей, с которыми они справятся и без вас. Сейчас вы нуждаетесь в поддержке и помощи.

Лев

А вот у Львов неделя будет удачной. Звезды советуют прислушаться к своей интуиции. Она подскажет вам, в какую сторону двигаться, что предпринимать и как действовать, чтобы достичь цели. Возможно, вас будут убеждать, что следует делать все иначе. Не поддавайтесь на уговоры. Оцените и проанализируйте ситуацию, ищите подводные камни, слушайте внутренний голос, и вы найдете верное решение.

Работа принесет только приятные эмоции. Появятся перспективы продвижения по карьерной лестнице или смены работы на более оплачиваемую. Но звезды не гарантируют, что эти перемены повлияют на вашу жизнь положительно. В делах амурных преобладает романтика, гармония и покой. Одинокие Львы могут встретить свою половинку.

Дева

Дев ждет неделя, крайне загруженная делами. Вам придется успевать везде и сразу. Постоянная суета и нехватка времени не дадут расслабиться ни на минуту. Ситуации и цели будут постоянно меняться, но не сомневайтесь, вы справитесь с нагрузкой, если правильно распределите время.

На работе придется приложить немало сил, чтобы успеть выполнить несколько задач одновременно. Причем выбрать, что важнее именно сейчас, не получится. Поэтому суета будет хозяйничать и в этой сфере жизни Дев.

Не ждите стабильности в отношениях. Возможны незначительные ссоры и недопонимания с партнером.

Весы

У Весов впереди замечательная неделя. В вашей жизни будут царить гармония и спокойствие. Никакие внешние раздражители не выведут вас из равновесия. Вам захочется нежности, любви, тепла и взаимопонимания. Но не только по отношению к вам, вы будете готовы проявить эти чувства к другим. Для этого как нельзя лучше подойдут душевные разговоры. Возможно, пора встретиться с друзьями и поделиться сокровенным.

Звезды пророчат успех в работе, если вы будете использовать творческое мышление и интуицию. Отлично пройдут переговоры и решатся давние проблемы.

В личной жизни правят любовь, нежность, счастье и радость. Правда, звезды намекают, что есть вероятность любовного треугольника. У одиноких Весов есть все шансы встретить свою половинку.

Скорпион

У Скорпионов неделя пройдет в размышлениях. Вам будет казаться, что вокруг все движется как в замедленной съемке. Время будто растянется и потечет медленнее. Не торопите его, и не суетитесь. Пришло время остановиться и подумать о будущем. Сейчас вы находитесь на полпути к новой жизни. Стоит решить, что взять с собой, а что оставить позади. На этом звезды умолкают и предлагают вам в тишине и покое разобраться в себе. Вспомните прошлые уроки жизни и постарайтесь избежать ошибок.

Стрелец

Стрельцами на этой неделе предстоит много работать. Все ваши планы и задумки реализуются, если приложите максимум сил и попросите помощи со стороны. Грядущая неделя благоприятна для наведения порядка в делах.

В профессиональной деятельности звезды обещают невероятный успех. Придется как следует потрудиться, ответственно и с энтузиазмом подойти к своей работе. За ваши труды вы получите заслуженное вознаграждение: высокий доход, уважение коллег и руководства. Неделя хороша для трудоголиков, но будет совершенно пустой для любителей успеха без существенных вложений сил.

Стрельцам-одиночкам звезды настоятельно рекомендуют заняться поиском второй половинки. Ведь он, скорее всего, закончится успехом. Отношения в парах, которые образовались давно, станут более зрелыми. Вы доверяете друг другу, делитесь самым сокровенным и дорожите любовью.

Козерог

Козерогов ждет хорошая неделя. Вы сможете реализовать любые планы и достичь своей цели. Поэтому не откладывайте дела на потом, а действуйте. Вам в голову могут прийти новые идеи. Запишите их и поспешите воплотить в жизнь.

В профессиональной сфере Козерогов сопровождают стабильность и успех. Руководство будет довольно вашим трудолюбием и результативностью. Предприниматели смогут поставить новые цели и добиться прекрасного результата. Если вы ищете работу, приготовьтесь показать свой профессионализм. Результатом станет должность вашей мечты.

На любовном фронте без изменений. Если у вас все спокойно и стабильно, то это здорово. А если хочется перемен, то на этой неделе вы их не дождетесь. Одинокие Козероги, возможно, встретят свою вторую половинку.

Водолей

Водолеям предстоит неделя тревог и неудач. Обратите внимание на свои денежные ресурсы. Велика вероятность финансовых потерь. Тревога и страх за будущее будут рядом с вами на протяжении всей недели. Жаль, но планам на эту неделю не суждено сбыться. Это принесет разочарование и обиду.

На работе тоже неспокойно. Возьмите себя в руки, отодвиньте страхи в сторону и идите к цели. Только такой подход приведет вас к успеху.

Отношения со второй половинкой будут хорошими, если вы постараетесь отключить эмоции и отвлечетесь от грусти и печали приятной прогулкой или походом в кино. Если не послушаете совета звезд и выльете на партнера весь негатив, последствия будут непредсказуемыми.

Рыбы

Для Рыб неделя будет благоприятной в плане саморазвития и профессионального роста. В центре вашего внимания окажутся детали и мелочи, над которыми придется как следует поработать, чтобы достичь больших результатов. Только рутинные действия оттачивают мастерство. Поэтому наберитесь терпения и доведите дело до конца.

Трудовые будни будут наполнены повседневными обязанностями. Возможно, вам доверят новый проект, или вы научитесь чему-то новому. Это замедлит скорость выполнения ежедневных обязанностей, но улучшит ваши профессиональные навыки. Если вы ищете работу, то обязательно найдете подходящую.

Звезды советуют проявить интерес, терпение и заботу к партнеру. Вы станете еще ближе друг к другу, а ваш союз крепче и сильнее. Одиноким Рыбам стоит окончательно расстаться с прошлыми отношениями и морально подготовиться к новой любви.