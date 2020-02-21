Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года

В воскресенье 23 февраля – время волшебного Рыбьего Новолуния. Поэтому всю неделю, начиная с понедельника, Луна будет медленно расти и набирать обороты. Постарайтесь в начале недели не гнать лошадей, так как сил на новые свершения сейчас еще недостаточно.

"Луна только-только родилась, и мы вместе с ней тоже еще как "младенцы". Именно поэтому дни до среды нужно прожить без нагрузок, стресса и спешки. Для самых прытких, ситуации могут обернуться аварийными или конфликтными событиями. Больше отдыхайте, сразу реагируйте на любой чих или давление. Организм слаб и заболеть сейчас элементарно, – рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль. – А в среду у нас по расписанию очень важное астрологическое событие – это Меркурианское Новолуние. Планета мышления и коммуникаций Меркурий сольется с Владыкой Солнцем. С 01:10 и до 08:40 по Москве 26 февраля – самое волшебное и магическое время, чтобы мечтать и запускать свои желания во Вселенную. Кроме того, вблизи этой даты в вашей жизни могут произойти важные встречи, разговоры, родиться грандиозные идеи, проекты или поступить интересные предложения, которые обязательно нужно взять на заметку. А вот к их реализации лучше приступить после 10 марта, когда Меркурий выйдет из ретро-движения".

По словам астролога, сразу после 08:40 26 февраля, как только Меркурий выйдет из сердца Солнца, нашим коммуникациям, договоренностям или поездкам наступит "каюк". Всю среду мы будем подтормаживать и лепить ошибки. Кто-то забудет в банкомате карточку, опоздает на самолет, потеряет кошелек, попадется на удочку телефонных мошенников. Техника, телефоны, компьютеры будут зависать и трепать нервы. К выходным Меркурий отрезвеет и можно будет не заниматься самобичеванием, что вы рассеяны и все валится из рук.

Для представителей знаков зодиака Дева, Близнецы, Стрелец и Рыбы грядущая неделя может особенно сказаться на ухудшении самочувствия или вероятности того, что вы можете попасть на удочку к мошенникам. Воздержитесь в это время от любых финансовых манипуляций, особенно с малознакомыми людьми. Сейчас вы как никогда подвержены внушению и вашей доверчивостью могут воспользоваться. На выходных материалистка Луна в Тельце многих направит за покупками в магазин. Не спешите! Наберитесь терпения и подождите до 10 марта пока Меркурий вернется в прямое движение.

И еще: обратите особое внимание на сновидения этой недели – они вещие.

Овен

У Овнов впереди крайне непростая неделя. Всех нас учили, что врать не хорошо, но иногда приходится. Для успеха в делах именно это вам и предстоит делать: увиливать, недоговаривать или уходить от темы разговора. Иначе правда будет играть против вас.

Для выполнения задач на работе тоже придется нарушать правила и нормы порядка, заведенные в вашем коллективе. Если для вас это недопустимо, то перенесите все важные дела на более благоприятное время.

В личной жизни все тоже не просто. Возможно, это будет измена, корысть или легкий флирт на стороне. Наступает время, когда лучше ввести в заблуждение, чем сказать всю правду человеку.

Телец

Тельцы на этой неделе будут решать важные вопросы. И от их решения зависит ваше будущее. В связи с чем порывистость и спонтанность – ваши злейшие враги на ближайшие семь дней. Постарайтесь подойти к проблемам с разных сторон, просчитывайте последствия решений и альтернативные способы достижения желаемого. Чем тщательнее вы все продумаете, тем больше шансов добиться успеха. Учтите, что если промахнетесь, то вас ждут неприятности.

На работе придется побороться за место под солнцем. Жесткая конкуренция и непростые задачи не дадут расслабиться ни на секунду. Не сдавайтесь и не пускайте дела на самотек, иначе можете потерять то, что уже достигли. Отбросьте прочь тревоги. Вы справитесь и покажете себя с лучшей стороны.

В делах амурных не все гладко. Ваше внутреннее состояние не располагает к спокойствию и уступкам. Высока вероятность ссор и недопонимания со второй половиной. Одинокие Тельцы могут встретить симпатичного себе человека. Но вряд ли ваши отношения перерастут во что-то серьезное.

Близнецы

У Близнецов неделя пройдет по заранее продуманному и хорошо проработанному плану. Вы получите удовольствия от всего, что делаете, даже если занятие или работа будут скучными и монотонными. Звезды напоминают простую истину: чем больше приложено усилий, тем лучше результат.

На работе вам предстоит решать важные задачи. Но не стоит их бояться и нервничать. Действуйте по плану, не давайте волю эмоциям. Вашего опыта, целеустремленности и ума хватит для решения любых вопросов. В отношениях со второй половиной все хорошо, не ожидается никаких сюрпризов и неприятных моментов.

Рак

Ракам предстоит всю неделю бороться с трудностями. Ваши попытки действовать по плану потерпят неудачу. Скорее всего, вы что-то не предусмотрели и не подготовили план Б, который помог бы выбраться из тупика. Еще вам могут мешать напор и влияние со стороны, придется соглашаться на то, что вам претит. На работе возникнут конфликты и недопонимание с коллегами. А начальство вдруг решит внести в рабочий процесс изменения, которые добавят сложностей. Ваше душевное состояние не будет готово к переменам и серьезным задачам. Возникнет ощущение, что вы не сможете справиться с работой из-за нехватки опыта и дефицита сил. Не планируйте на эту неделю ничего серьезного, чтобы не запороть действительно важные дела.

На вас может навалиться тоска и отчаянье из-за ситуации в личной жизни. И чем дольше вы будете думать о том, как все сложно и неясно, тем глубже завязнете в депрессии. Самое грустное в этом состоянии то, что вы будете страдать, но не предпримите попытку выбраться из печали. Однако, предупрежден, значит, вооружен. Может быть предсказание поможет вам подготовиться к непростому периоду в жизни.

Раки-одиночки будут терпеть неудачу в поиске второй половинки, пока не откроются миру. Больше общайтесь с окружающими, хотя бы посредством соцсетей.

Лев

У Львов впереди удачная неделя. Звезды советуют купить лотерейный билет или поучаствовать в розыгрыше. Шанс на победу очень высок. Любые финансовые вопросы на этой неделе будут решаться благополучно. Перед вами откроются новые возможности, жизнь изменится к лучшему.

Звезды обещают, что на работе вы получите по заслугам. Если вы ответственный, трудолюбивый и инициативный работник, то вас ждет успех и достойное вознаграждение.

В личной жизни вы будете довольны тем, что имеете. Это приятное чувство и для одиночек, и для Львов, находящихся в отношениях. Главное, что вы находитесь в гармонии с самим собой.

Дева

Девам предстоит проверка моральных качеств и силы воли. Звезды предупреждают, вас попытаются обмануть. Но необязательно попытка будет удачной. Включайте голову, не ведитесь на легкие деньги или простые способы решать сложные задачи. Будьте внимательны. И тогда вы уйдете от обмана.

На работе тоже следует быть осторожным. Вам выпадет шанс получить прибыль или какие-то выгоды и блага хитростью, обманом или незаконным путем. Только вам решать, поддаться искушению или отказаться от сомнительной затеи. Проверку на прочность пройдет и ваша уверенность в том, что делаете. Если есть хоть малейшие сомнения, не рискуйте.

В делах амурных настанет острый момент. В народе подобную ситуацию называют "неравные отношения" или "неравный брак". Один из партнеров манипулирует вторым, пользуясь слабостью, финансовыми трудностями или другими проблемами второго.

Весы

Представителей зодиакального знака Весы ждет замечательная неделя. Если раньше в вашей жизни был период застоя, то на наступающей неделе звезды спешат вас обрадовать: он позади. На этой неделе любое дело будет вам по плечу. Вы сможете реализовать самые смелые задумки. Успех вам гарантирован. Высока вероятность поездок, путешествий, или даже смены места жительства.

В профессиональной сфере тоже не придется стоять на месте. Вы прекрасно зарекомендовали себя, нестандартно мыслите, инициативны и ответственны, поэтому повышение по службе – логичное движение вверх по карьерной лестнице. Звезды отмечают, что контракты, заключенные ранее именно на этой неделе, могут принести большой доход.

Симпатия и взаимный интерес, которые возникли недавно, вполне вероятно перерастут в страстную взаимную любовь.

Скорпион

У Скорпионов впереди напряженная неделя. Возможно, что сейчас на вашу жизнь влияет неприятное событие или потеря, от которой вы никак не можете оправиться. Мысленно вы постоянно возвращаетесь к прошлому и переживаете тягостные минуты снова и снова.

Возможно, вы даже не осознаете, что изводите себя сами. Вам предстоит побороть страхи, тревожность и неуверенность в себе. Неровное эмоциональное состояние не позволяет вам двигаться дальше, омрачает жизнь дурными предчувствиями. В одиночку, увы, вы не справитесь. Вам нужна помощь надежного, сильного человека. Вместе вы найдете причину и способ борьбы с гнетом воспоминаний и предчувствий.

Стрелец

У Стрельцов впереди неделя самоанализа и уединения. Вам захочется оградиться от толпы и суеты, и подумать о жизни. Одиночество окажется как нельзя кстати. Вы проанализируете текущие дела и составите план на будущее. Звезды советуют слушать свой внутренний голос и не суетиться. Внимательность и трезвый взгляд помогут вам посмотреть на свое окружение по-новому. Возможно, вы решите сменить манеру поведения с некоторыми близкими и знакомыми.

В профессиональной деятельности, с одной стороны, стоит рассчитывать только на себя. Анализ ситуации позволит избежать ошибок и неприятностей, логически подведет вас к достижению любой цели. С другой стороны, в вашей жизни есть вероятного того, что у вас может появиться наставник. Но принимать его советы или нет – ваше дело. Окончательное решение, конечно, за вами.

В личной жизни все не так просто и однозначно. Вы чувствуете себя одиноким. Но, возможно, в данном случае одиночество – это синоним свободы. И вы сами это выбрали. А, может быть, ваш союз не кажется вам достаточно крепким и надежным.

Козерог

Козерогов ждет благоприятная неделя во всех отношениях. В жизнь придет долгожданная гармония и вы наконец-то сможете выдохнуть и расслабиться. Дела и проблемы быстро разрешатся и позволят полноценно отдохнуть и заняться хобби, до которого так долго не доходили руки.

Работа принесет заслуженную награду. Ждите повышения заработной платы, новой должности или знакомства с полезными людьми. Звезды пророчат завершение важных контрактов.

В любовных отношениях царит гармония и понимание. Крепким отношениям ничего не угрожает. А вот одиноким Козерогам не стоит сидеть дома. Ваша вторая половинка рядом, не упустите шанс встретить свою любовь.

Водолей

У Водолеев впереди насыщенная неделя. Но только при условии выполнения всех правил и соблюдении законов. Вам стоит быть очень внимательным. Не допускайте ошибок, даже по мелочам. Проезд без билета в транспорте обернется неприятным штрафом, неправильная парковка закончится на штрафстоянке, несвоевременно уплаченные коммунальные услуги приведут к отключению света.

На работе не рискуйте, и не на шаг не отступайте от правил, которые установлены работодателем. Будьте особенно внимательны с заполнением и подписанием важных документов. Если вы работаете неофициально, на этой неделе самое время выйти из тени и начать платить налоги, получать белую зарплату вместо серой.

Водолеям, которые ищут работу, удастся получить должность мечты и официальное оформление трудовых отношений.

Между вами и вашим любимым человеком взаимопонимание и равенство. Вы будете принимать все решения вместе. Но учтите, что это может быть решение о бракосочетании или, наоборот, о разводе.

Рыбы

У Рыб впереди отличная неделя. Ваши дела пойдут как по маслу, положение во всех отношениях стабильное и не вызывает тревог. В сфере финансов все замечательно.

В профессиональной сфере вы достигли всего, чего хотели. И теперь перед вами стоит выбор: наслаждаться полученным результатом или двигаться дальше. Руководство будет довольно вами. Вполне вероятно, оно решит порадовать вас премией или прибавкой к зарплате.

Ваш союз с любимым человеком крепок и надежен. Наслаждайтесь теплом, заботой и приятными моментами. Вам вместе очень хорошо. Одинокие Рыбы наверняка встретят свою любовь.