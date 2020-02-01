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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года

Фото: pixabay.com
Юлия Урусэль

Юлия Урусэль блогер

 Астролог, таролог
Главные астрособытия недели – это начало торможения Меркурия, планеты коммуникаций, и Полнолуние, которое мы встретим в воскресенье 9 февраля. Меркурий медленно, но верно начинает сбрасывать скорость и 17 февраля уйдет в очередное ретроградное движение. Как это отразится на нашей ￼жизни на грядущей неделе?
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"Многие смогут почувствовать сбой в работе интернета, связи, техники, задержку в работе транспорта, авиаперелетов, многочисленные ошибки при оформлении документов, банковских операций, и просто будет ощущение, что окружающие тупят и не слышат вас, – поясняет астролог Юлия Урусэль. – Но, есть и позитивные моменты, например, в чью-то жизнь на этой неделе вдруг может вернуться старинный друг или приятель. А возможно, что бывший начальник пригласит на прежнее место работы, но на более высокую позицию. Меркурий будет только притормаживать, но уже обозначит ситуации, которые мы будем разруливать в сам период его ретро-движения с 17 февраля по 10 марта 2020 года. Обратите внимание на все события, которые придут в вашу жизнь на этой неделе. Но лучше запишите, тогда точно будет понятно, что Меркурий вам подбросит для работы".

А вот грядущее Полнолуние по оси Водолей-Лев дает нам подсказку, что на наступающей неделе на первый план выйдут отношения в коллективе, с близкими, любимыми, детьми, творчестве и умении заявить о себе. Сейчас перед нами стоит задача учиться принимать самые разные точки зрения, быть демократичными, дать своим партнерам больше свободы, не пропускать ситуации через сердце, а учиться смотреть на них со стороны.

В пятницу нас порадует планета любви и красоты Венера. Она сменит свои "рыбьи одежды" и перейдет в знак страстного и откровенного Овна. В отношениях резко наступит весна. Хотя на календаре у нас еще февраль, но на любовном фронте явно потеплеет и многие интуитивно перейдут в наступление. Появится желание самим проявлять инициативу и открыто идти на контакт с объектом своих желаний. Романтический настрой усилит Полнолуние, которое мы встретим в воскресенье.

В общем эмоциональный фон в конце недели бодрит, нас будет заносить на поворотах. Важно в предверии Полнолуния умерить свой пыл и не конфликтовать с партнерами.

Для тех, кто давно мечтал запустить свое заветное желание в работу, идеальное время наступит в самый пик Полнолуния с 10:34 и до 11:34 по московскому времени.

Овен

У Овнов впереди очень продуктивная неделя. Не исключено повышение на работе. Начальство заметит ваш талант, результативность и вклад в общее дело. На текущий момент вы достигли потолка в своей должности. Так что сейчас самое время брать больше ответственности и получать зарплату, соответствующую вашему опыту и отдаче. Если у вас семейный бизнес, то доходы увеличатся, придут новые клиенты, возрастет интерес к вашему товару.

Дома царит семейная идиллия. Если вы только планируете создать семью, то грядущая неделя – прекрасное время сделать предложение или зарегистрировать отношения. Одинокие Овны вполне могут встретить свою половинку.

Телец

У Тельцов следующая неделя пройдет в мечтах о переменах, путешествиях и, может быть, даже о смене места жительства. Нет ничего невозможного. Все в ваших руках. Придется приложить немало усилий, напористости и силы воли при решении вопросов, но в результате вы получите, то что хотели. Любые поездки окажутся удачными и легкими.

В личной жизни будут кипеть страсти, захочется вновь завоевать своего партнера. Вами будет двигать желание испытать новые ощущения. Но будьте осторожны. Легко перейти грань, и поссориться с дорогим человеком или слишком увлечься и пойти "налево". Вам следует быть внимательнее к партнеру и ценить его мнение.

Близнецы

Близнецов ждет непростая неделя. Все прошлые недочеты, промахи и обиды на себя всплывут в памяти и неотступно будут следовать за вами повсюду. Может показаться, что ничего не получится, что вы просто неудачник и провалитесь снова. Но в глубине души вы прекрасно знаете, что все это неправда. Нужно только выгнать депрессию и двигаться дальше.

Звезды рекомендуют отложить все важные рабочие вопросы и новые проекты. Возможно, вы решите, что пора увольняться. Но не торопитесь. Не время принимать окончательное решение. Вы можете совершить ошибку.

В делах сердечных вам следует быть сдержаннее, не выливать негатив и раздражение на партнера. Иначе вас ждут скандалы и ссоры, которые могут закончиться разрывом отношений. Звезды советуют сдерживать чувства и сбрасывать негативную энергию в спортзале.

Рак

У Раков впереди неделя, наполненная позитивом, хорошим настроением и радостью. К вам вернется ощущение новизны и необъятности мира, которое большинство людей испытывает только в юности. Обыденная жизнь заиграет новыми красками, появится шанс исполнить самое заветное желание.

Вы получите удовольствие от работы, какой бы скучной она не казалась раньше. Звезды рекомендуют не упускать свой шанс, внимательно посмотреть по сторонам и обдумать свои возможности. Удовлетворение от работы и позитивный настрой вполне могут привести к достижению важных целей. А, может быть, даже к повышению на работе.

Вам захочется проводить как можно больше времени со второй половинкой. Вы почувствуете, что снова влюблены в партнера. Любовные приключения тоже могут возникнуть на ровном месте.

Лев

Львы на этой неделе сами себе не рады. Все хорошее, позитивное и яркое словно скрыто за черными тучами хандры и апатии. Мир будет казаться бессмысленным, а будущее – безрадостным. Такой настрой не позволяет двигаться дальше, работать над собой и строить хорошие отношения с окружающими.

Со стороны кажется, что все нормально, но в душе у вас сплошной негатив и грусть. Возможно, такие чувства обоснованы, но вы слишком много уделяете им внимания, и не позволяете никому и ничему изменить ваше настроение. Звезды настаивают на том, что вам обязательно нужно сменить угол зрения и найти выход из этого состояния.

Работа с ее рутиной, сложными задачами и разочарованиями, конечно, тоже вас не радует. Сейчас нет возможности продвинуться по карьерной лестнице. Вам захочется сменить работу или хотя бы съездить в отпуск. Выбор за вами.

В личной жизни все то же самое, что и в остальных сферах: вы погружены в свои переживания и грусть. На близких нет сил. Да и желания что-то менять тоже нет. Взбодритесь!

Здоровье подрывает апатия. На ее фоне вполне логичными кажутся упадок сил, недомогания, головные боли и прочие неприятнее симптомы.

Дева

Всю неделю Девы проведут в борьбе. Вас ждут непростые испытания на пути к желанной цели. Но преодолеть их вполне по силам, хотя сначала будет казаться, что не справитесь. Но глаза боятся, а руки делают. Не отступайте и не сомневайтесь. Вспомните еще одну поговорку: дорогу осилит идущий. Вперед! Не сворачивайте с пути.

В работе звезды советуют придерживаться того же принципа. Ваша настойчивость и вера в себя разрушат все преграды. Если в центре вашего внимания будет работа, то успех гарантирован.

В личной жизни кипят страсти. Ночи будут жаркими и незабываемыми. Если вы поссорились с партнером, на этой неделе сможете легко и быстро помириться. Звезды предупреждают: не спорьте с любимыми, попробуйте найти компромисс. А если не получится, делайте молча по-своему, но не ругайтесь.

Следите за здоровьем, как за физическим, так и за психическим. Постарайтесь правильно питаться, не перенапрягаться и выделить время на отдых.

Весы

Весы будут пожинать плоды своего труда. Вы много, долго и старательно работали, тратили свои нервы и силы на проекты. Пришло время собирать урожай. И он вас точно порадует. Вы получите самую высокую и ценную награду за свой труд. Это заслуженный успех!

Ваш доход вырастет, все договоренности будут соблюдены. Звезды рекомендуют заняться инвестициями.

Дела сердечные тоже в порядке. Более того, вы поймете, что ваш партнер – это и есть любовь всей вашей жизни. Если вам хочется новых отношений, смело их ищите. На этой неделе у вас есть все шансы встретить свою половинку.

За здоровье не волнуйтесь. Вы будете чувствовать себя великолепно.

Скорпион

У Скорпионов впереди великолепная неделя. Вас ждет успех во всех сферах жизни. Вы легко достигнете любую цель, которую поставите перед собой. Работодатель будет считать вас одним из лучших работников. Коллеги захотят брать с вас пример. Звезды говорят, что сейчас самое время начинать новые проекты, создавать или расширять свой бизнес. Если вы ищете работу, вам предложат самую лучшую должность в соответствии с вашим опытом и профессиональными качествами.

В личной жизни тоже будет все отлично. Созданный союз станет еще крепче. А если вы пока одиноки, звезды пророчат страстную любовь в самое ближайшее время. Но рассчитывать на романтику и спокойные прогулки под луной не стоит. Вас ждут ночи без сна, наполненные страстью и сексом.

Здоровье не подведет. Ваше самочувствие будет, как и все остальное, прекрасным.

Стрелец

Стрельцов ждут перемены. Чтобы двигаться вперед, придется оставить ошибки, неприятности и сомнения позади. Конечно, не стоит забывать предыдущий опыт, но и зацикливаться на том, что было давно, не стоит. Звезды настоятельно рекомендуют не топтаться на месте, а двигаться к своей цели, пусть даже небольшими шажочками.

На этой неделе вам могут предложить повышение. Возможно, вы даже смените сферу деятельности или получите новую должность. В таком случае вам предстоит много учиться и работать над собой.

В делах амурных звезды не пророчат ничего конкретного. Все зависит от ситуации в каждом отдельном случае. Возможно, вам не о чем беспокоиться. Но есть шанс и разрыва отношений. Правда в этом случае у вас быстро появится новый партнер.

Козерог

У Козерогов впереди тяжелая неделя. Звезды предсказывают, что дела пойдут не по плану, а то и вообще зайдут в тупик. Если как следует поразмыслить, посмотреть на ситуацию под другим углом и не отчаиваться, то можно найти выход. Но на этой неделе вам это вряд ли удастся. Вы не видите полной картины, поэтому не можете подобрать альтернативный путь достижения цели. Вынужденные действия, работа через силу также не приближают вас к желаемому.

И в профессиональной деятельности проблем хватает. У вас могут возникнуть разногласия с коллегами. Начальство может ввести новые правила, которые не помогают, а только мешают. Может появиться ощущение, что вас никто не любит и не ценит. Не унывайте! Лучшее, конечно впереди. Если хотите новых отношений, станьте ближе к людям. Например, откройте свои странички в соцсетях, дайте шанс познакомиться с вами поближе.

Внимательно следите за своим здоровьем. Звезды предупреждают, что велика вероятность травм и проблем с зубами. Психическое здоровье тоже не на высоте. Страхи, фобии и тревоги яркое тому подтверждение.

Водолей

Водолеев неделя порадует множеством приятных моментов. Все у вас в жизни будут ладно и складно. Вы сможете довести планы и проекты до благополучного завершения. Друзья, семья и коллеги с удовольствием вам помогут в любой ситуации.

Их поддержка вдохновит вас на новые свершения. Ждите прекрасных новостей, поездок, подарков и сюрпризов.

На работе тоже все благополучно: премии, увлекательные командировки, интересные задания. Со стороны кажется, что все вам дается легко. Но бонусы вы получите только в награду за хорошо проделанную работу, инициативность и преданность своему делу. Если вы в поисках работы, то на этой неделе, наконец, сможете устроиться на должность своей мечты.

В личной жизни все в порядке. Союзы, созданные давно, станут еще крепче, даже если раньше были ссоры и разногласия. Одинокие Водолеи могут встретить свою любовь.

Рыбы

Рыбам на наступающей неделе будет сопутствовать удача во всех сферах жизни. Вас ждут приятные события, планы осуществятся так, как вы задумали. Вы прекрасно проведете время на празднике или вечеринке, а, может, их будет много.

Не переживайте, что потратите на отдых уйму времени. Вы этого заслужили, и сейчас пора как следует отдохнуть и получить заряд энергии для будущих свершений. Если вдруг возникнут какие-то мелкие неприятности, они пройдут для вас без негативных последствий. Наоборот, неприятности обернутся для вас выгодой.

На работе вас ждут небольшие победы. Обстановка в общем спокойная и благоприятная, особенно для представителей творческих профессий.

Одиноким Рыбам звезды советуют внимательно посмотреть по сторонам. Ваша любовь где-то рядом, не упустите ее. В парах, проверенных временем, будет царить взаимопонимание, нежность и удовольствие.

1 февраля 2020, 10:49

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