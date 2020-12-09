Весам стоит быть внимательнее в отношениях с партнером, Скорпионов в четверг может ранить любой, а вот Козероги настроены решительно и готовы на многое. Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, рекомендует не отказывать себе в приятных мелочах.

Овен

Овны сегодня должны быть осторожнее со своими желаниями. Не требуйте от космоса слишком много – вас могут неправильно понять и неприятно удивить. Овнам сегодня лучше сосредоточиться на решении бытовых вопросов. Также не спешите решать все проблемы разом, остановитесь хоты бы на пару минут и подумайте, чего бы вам действительно хотелось.



Телец

Тельцы в этот четверг всеми силами пытаются не поддаваться унынию. Не переживайте, уже очень скоро вы получите то, что так давно хотите – нужно лишь немного подождать. Вторая половина дня окажется продуктивной с точки зрения работы, постарайтесь показать все свои навыки – это увеличит вашу ценность как сотрудника и продвинет по карьерной лестнице. Тельцам стоит позаботиться о семье.



Близнецы

В этот четверг Близнецам лучше всего посвятить время семье. Кажется, у вас накопилось много домашних дел и вопросов, которые нужно решить только после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Во второй половине дня Близнецам лучше отказаться от спонтанных встреч с друзьями или коллегами, так как есть вероятность конфликта. Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, рекомендует внимательнее слушать собеседников.

Рак

Раки в этот четверг готовы исследовать все новое. Кажется, вы лишь недавно открыли в себе способность к легкости в общении и пересмотрели свои взгляды на обязательства сторон. В этот четверг вам стоит быть аккуратнее с противоположным полом – вероятно, вас захотят обмануть – будьте во всеоружии. Вечером Ракам стоит лучше прислушиваться к собственным желаниям и не игнорировать "звоночки", которые вы слышите рядом с не теми людьми.

Лев

Львам сегодня нужно внимательно относиться к своим желаниям и потребностям. Пожалуйста, не игнорируйте усталость, организм намекает, что пора сделать паузу в работе и отдохнуть от домашних обязанностей. Посвятите время безделью – это будет отличная перезагрузка, вот увидите. Возможно, даже горячая ванна станет спасением для Львов в этот четверг.



Дева

Девы в этот четверг полны сил и энергии. Кажется, вы решили внутреннюю дилемму, связанную с близким человеком, и теперь готовы горы свернуть. Правда, не стоит погружаться в чувства с головой, рассудок уже не раз спасал вас из неловких и неприятных ситуаций, поэтому не игнорируйте его. Во второй половине четверга откажитесь от спонтанных трат, есть высокая вероятность пустить деньги на ветер. Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, рекомендует Девам слушать только себя.

Весы

Сегодня Весам стоит быть внимательнее в отношениях с партнером. Несмотря на то, что вас действительно любят, нужно отдавать тепло в ответ, нельзя все воспринимать как должное. Также позаботьтесь о своем здоровье, иначе велика вероятность, что скоро вас может очень скоро побеспокоить старая травма.



Скорпион

Скорпионы сегодня чересчур ранимы. Если есть возможность отменить дела и остаться дома, лучше всего поступить именно так. Посвятите себя бытовым вопросам, а вот вечером будет прекрасное время для творчества. Не торопитесь поставить на себе крест, силы ненадолго оставили вас. Скорпионам стоит внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу.



Стрельцы

Стрельцам сегодня хочется домашнего тепла и уюта. Что ж, не стоит противиться своим желаниям, поэтому по возможности откажитесь от дел, проведите время дома. Особенно приятно лежать под одеялом, когда на улице бушует зима. Во второй половине дня вы будете полны энергии, поэтому Стрельцам стоит рассмотреть это время для работы. Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, советует не игнорировать свои потребности.

Козерог

Сегодня Козероги настроены решительно. Кажется, вы зациклились на определенном человеке и хотите разорвать порочный круг. Вам стоит быть аккуратнее в отношениях и не делать резких движений – да, ждать бывает сложно, но, поверьте, это того стоит. Постарайтесь расслабиться и отпустить ситуацию – решение очень скоро придет к вам само. Вторую половину дня посвятите отдыху, кажется, Козерогам уже давно пора развеяться.



Водолей

Материальные вопросы для Водолеев в этот четверг могут нести особые риски. Постарайтесь не вкладываться в крупные проекты и откажитесь от дорогих покупок. С выгодными на первый взгляд предложениями тоже лучше повременить – есть вероятность, что вас обманут. Вечер четверга Водолеям лучше посвятить отдыху и поиску внутреннего спокойствия.



Рыбы

Рыбам в этот четверг стоит внимательнее относиться к работе. Несмотря на усталость, нужно включить максимальную концентрацию, чтобы не допустить ошибок. есть вероятность, что они могут выйти вам слишком дорого. Вечером Рыбам лучше всего заняться собой – позаботьтесь о себе, проверьте здоровье или выполните уход за телом. Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, рекомендует сосредоточиться.