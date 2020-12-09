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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Неделя начнется с позитива! Вопреки сложившемуся стереотипу, понедельник этой недели будет совершенно не тяжелым днем. Напротив, 7 декабря – срединная точка между двумя затмениями – станет моментом максимальной свободы. Звезды в этот день будут оказывать на нас минимальное влияние, и мы будем предоставлены сами себе. Можно начинать новые дела, "переписывать набело" то, что хочется переделать, исправлять прошлые ошибки.
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В пользу последнего говорит и соединение Солнца с Восходящим лунным узлом, которое произойдет в пятницу. Такое астрособытие всегда мысленно отсылает нас к прошлому. Это очень хорошая тема для декабря: чтобы закончить сложный 2020-й, завершите все дела, чтобы уйти в Новый год с легким сердцем.

Так что уже с понедельника звезды рекомендуют начать составление списков, поиск нерешенных вопросов и заброшенных дел, расчистку завалов. Благо энергии хватит на все: Солнце в Стрельце будет поддерживать неутомимый Марс в Овне. Это обещает и физические силы, и оптимизм, и боевой дух, рассказала астролог Лилия Любимова.

Ну а конец рабочей недели будет идеальным временем для покупки рождественских подарков. Приятный и волнующий момент года! Дружелюбная связь Венеры со строгим Сатурном и щедрым Юпитером будет направлять наше внимание на вещи с идеальным соотношением цены – качества. Такие подарки будут с удовольствием использоваться, а не пылиться на антресолях, гласит гороскоп на неделю.

Приближаясь к выходным, закупите продукты и приготовьтесь к тихому семейному отдыху. Мы плавно войдем в ауру солнечного затмения – заключительного, последнего в 2020 году – которое произойдет 14 декабря. Накануне может ощущаться усталость, сонливость, слабость. Так что выходные будут нам кстати – отсыпайтесь и набирайтесь сил!

Овен

Самыми удачными днями для вас будут пятница и суббота, когда гармоничный аспект соединит ваш Марс с Солнцем. Но его сила будет ощущаться всю неделю, удачную для спорта, карьеры и вообще любых активностей. Ваше влияние на людей будет велико, гласит гороскоп с 7 по 13 декабря.

Телец

Тельцы не любят спешить, и неделя им точно понравится: никто не будет подталкивать и торопить, а работоспособность позволит двигаться в хорошем темпе. Погашение долгов и выполнение полузабытых обещаний – главная тема для вас. Ну а покупка подарков поможет завершить неделю с приятным чувством.

Близнецы

Личная жизнь Близнецов оживится и принесет новые надежды, новые чувства и новые хлопоты. Все это может серьезно отвлекать вас от работы, которая тоже требует внимания. Не забрасывайте дела, соблюдайте дедлайны и не опаздывайте – этого будет достаточно, чтобы неделя прошла спокойно, утверждает гороскоп на неделю.

Рак

Всю рабочую неделю Раки могут испытывать стресс или беспричинную грусть – все из-за того, что ваша правящая планета Луна будет конфликтовать с другими звездами. Хорошим лекарством станет подготовка к Новому году – украшение дома всей семьей, выбор подарков.

Лев

Львы будут полны идей и планов. На этой неделе будет сложно усидеть на месте, да это и не нужно. Рекомендация от гороскопа с 7 по 13 декабря: двигайтесь к своим целям, занимайтесь новыми и старыми проектами. Львы-родители придумают, чем занять детей и заразят их энтузиазмом. Все остальные могут направить энергию на окружающих.

Дева

Только начиная со среды вы почувствуете, наконец, настроение этой недели. Оно будет выражаться в желании что-то переделать в своем доме, изменить его, и вашей энергии хватит на то, чтобы все успеть до Нового года. Кстати, одиноким Девам может улыбнуться удача в личной жизни.

Весы

Не планируйте ничего важного на среду и четверг – в эти дни вам может не хватить настойчивости или уверенности в себе, чтобы достичь хороших результатов. Зато ближе к выходным можно назначать деловые и личные встречи, заниматься домашними делами и укреплять свое здоровье, советует гороскоп на неделю.

Скорпион

Венера по-прежнему в вашем знаке, и в первые дни недели она даст вам карт-бланш в личной жизни. Делайте то, что раньше казалось слишком идеалистичным! Скорпионам, заинтересованным в деньгах и карьере, тоже будет везти. А вот среду и четверг лучше пройти на цыпочках, не привлекая к себе внимания.

Стрелец

Солнце, Меркурий и Нисходящий лунный узел в вашем знаке говорят о том, что вам придется заниматься самым нелюбимыми делами – серьезными. Но что поделать, такой период бывает у всех, успокаивает гороскоп с 7 по 13 декабря. Не отвлекайтесь, действуйте настойчиво, и скоро у вас появится время на праздничную канитель!

Козерог

Козероги будут чувствовать беспрецедентную поддержку звезд – Венера настроена благосклонна к скоплению планет в вашем знаке, и это хорошее время продлится дней 10. Все блага будут приходить через друзей, подруг, и даже незнакомых вам людей из интернета.

Водолей

Остается совсем немного времени до того момента, когда в ваш знак пожалуют Сатурн, а за ним и Юпитер. Это повлечет за собой серьезные перемены в жизни, и сейчас вы вполне можете к ним подготовиться. Почитайте, что об этом пишут астрологи, чтобы звезды не застали вас врасплох, рекомендует гороскоп на неделю.

Рыбы

Рыбы на перепутье – как поется в песне, "между прошлым и будущим". Что ж, это поможет вам "жить в моменте", не отвлекаясь на воспоминания или мечты. Тем более что неделя весьма удачна для заработков, и вы можете поймать волну материальной удачи. Не упускайте возможность!

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9 декабря 2020, 11:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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